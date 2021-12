LE COMITE DE PILOTAGE TESLA MAG 2022

Tesla Mag fêtera ses 9 ans en mai prochain. Avec mes plus proches conseils, j’ai toujours été très lucide sur la nécessité de devoir laisser du temps au temps, pour acquérir maturité, légitimité et moyens qui sont, le plus souvent, le fruit de l’expérience et de la persévérance.

Notre équipe est désormais structurée pour produire un contenu original, et pour permettre à la communauté Tesla Mag de suivre et commenter la révolution technologique et écologique qui se déroule sous nos yeux parfois ébahis. Tout en incitant, et en mettant un point d’honneur, à accompagner, chaque jour, l’évolution de notre planète et de ses habitants vers l’électromobilité, nous œuvrons à garder un esprit critique et ouvert.

Notre objectif premier est de proposer, chaque jour, une actualité qui soit meilleure que la veille. Pour continuer dans cette voie, nous avons décidé de sélectionner vingt personnes qui, sur la base du volontariat, formeront un Comité de Pilotage de la rédaction et du forum de Tesla Mag.

Tous les futurs membres, qualifiés d’une manière ou d’une autre pour en faire partie, étant a priori très occupés par leurs occupations habituelles, nous conviendrons de nous réunir une fois par mois, à jour fixe, en virtuel.

Chaque réunion ne dépassera pas une heure, à la date et à l’heure qui auront été définies à l’avance par la majorité des membres intéressés.

Les discussions ne concerneront pas le modèle économique de Tesla Mag, mais bien la qualité et la pertinence des contenus diffusés, la visibilité du média et son développement stratégique.

Les débats seront modérés, en direct live et entre chaque réunion, sur un forum restreint, dédié aux membres du Comité de Pilotage, par Daniel Ortelli, journaliste expérimenté (AFP, Tesla Mag, Auto Infos, etc.)

Je tiens à rappeler ici que nous ne sommes pas un média auto traditionnel, avec ses rituels et ses habitudes, ses contraintes et ses défis : nous sommes une communauté qui veut rester à l’avant-garde des nouvelles mobilités, et nous proposons un média de qualité, accessible à tous ceux qui s’intéressent à l’électricité sous toutes ses formes.

A propos de Tesla Magazine

Tesla Magazine, fondé en 2013, est détenu par le groupe Reachpeople depuis 2019.

Tesla Magazine est le premier média francophone indépendant dédié à l’automobile électrique premium, sans distinction de marque, autour de l’héritage exceptionnel de Nicolas Tesla, un chercheur et un inventeur dont l’histoire est mal connue dans les pays francophones en particulier.

Au service des acheteurs de Tesla, à l’origine, nous sommes désormais présents en ligne pour informer et conseiller tous les acheteurs de véhicules électriques, toutes marques confondues. Nous organisons divers événements en France pour la promotion du véhicule électrique. Nous favorisons les rencontres entre particuliers et entreprises.

Notre site internet, déjà très fréquenté, est désormais un mix d’informations en français et en anglais, la plupart des membres de notre communauté étant à l’aise dans les deux langues, du fait de leur culture personnelle, de leur vécu global et, bien sûr, de leurs activités professionnelles.

Électriquement et Éclectiquement Vôtre

Armand Taïeb, CEO et Fondateur de Tesla Mag