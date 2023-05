Tesla Mag fête ses 10 ans : retour sur un parcours d’analyse, d’apprentissage et de vision

Quand William Shakespeare écrivait dans « Comme il vous plaira » que « Tout le monde est une scène », il décrivait peut-être inconsciemment notre époque, où l’information est le théâtre et les médias les acteurs. C’est donc avec une grande fierté que j’écris ces lignes pour célébrer une décennie de passion, de dévouement et de vision que nous avons partagée au sein de Tesla Mag.

Nous avons tous été les témoins et les acteurs d’un incroyable voyage, au cours duquel nous sommes passés d’un simple blog à un véritable média dédié à l’innovation électrique. Ce parcours, semé d’apprentissages, de défis, d’analyses pointues et de vision stratégique, s’est toujours nourri d’une bannière, d’une maxime que nous avons fièrement brandie : « Pour l’électrique ».

Nos valeurs, notre force

Comme le disait Abraham Lincoln : « Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser l’imperfection et l’atteindre ». C’est dans cet esprit que nous avons toujours cherché à nous engager dans des sujets qui reflètent nos convictions profondes. Loin de nous l’idée de simplement suivre le courant : notre force réside dans notre capacité à explorer en profondeur les sujets qui nous passionnent, à partager notre expertise et à contribuer activement à un marché en pleine croissance.

La force de Tesla Mag, c’est sa communauté – nos fidèles lecteurs, nos partenaires dévoués, et même nos sceptiques qui nous poussent toujours à aller plus loin. C’est aussi notre aptitude à évoluer dans un espace de concorde, à la croisée des différents acteurs de l’écosystème de la mobilité électrique.

Une vision élitiste pour un monde meilleur

Toutefois, notre vision du marché est loin d’être commun. Nous avons toujours eu une approche élitiste, non pas pour privilégier une certaine catégorie de personnes, mais parce que nous croyons à la philanthropie comme moteur de cette nouvelle révolution industrielle. Nous travaillons avec sérieux et dévouement avec ceux qui partagent cette vision et souhaitent transmettre des messages engagés.

Vers un avenir international

Récemment, vous avez peut-être remarqué quelques changements. Nous avons augmenté notre capacité de production à 5 articles par jour, nous avons commencé à écrire en anglais, et nous travaillons d’arrache-pied avec les meilleurs experts SEO pour optimiser notre visibilité sur les plateformes clés que sont Google, Linkedin, Youtube et Twitter.

Ces évolutions ne sont que le début de notre prochain grand chapitre : le développement international. Nous savons que le passage à l’anglais peut être frustrant pour certains, mais comme le disait le philosophe Friedrich Nietzsche : « Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort ». Nous vous encourageons à utiliser des outils de traduction pour continuer à profiter de notre contenu, car notre ambition est de vous apporter la meilleure information, quelle que soit la langue que vous parlez.

Un anniversaire exceptionnel

Notre dixième anniversaire ne se résume pas à un seul moment, à un seul jour. Non, la célébration de cette étape majeure de notre histoire durera jusqu’à la fin de l’année 2023. Et nous n’imaginons pas une meilleure manière de rendre hommage à cette décennie d’innovation et de progrès que de partager cette joie avec vous, nos précieux lecteurs, partenaires, et sympathisants.

Comme disait Confucius : « Le plaisir dans le travail aère l’esprit ». C’est pourquoi nous sommes impatients de dévoiler une série d’événements et d’initiatives exceptionnels tout au long de l’année. Nous prévoyons des tables rondes avec des experts du secteur, des webinaires pour approfondir les sujets qui nous passionnent, et des événements en ligne pour que notre communauté mondiale puisse se connecter et partager leurs expériences.

Mais ce n’est pas tout. Nous allons également mettre en place une série d’actions pour donner en retour à notre communauté et à notre planète. Nous prévoyons des initiatives de reforestation, des campagnes de sensibilisation à l’énergie verte, et bien d’autres surprises qui reflètent notre engagement envers un avenir durable.

Nous sommes impatients de partager ces moments uniques avec vous. Car au bout du compte, vous avez été et continuerez d’être la clé de notre succès. Comme le disait si bien Helen Keller, « Seul nous pouvons faire si peu, ensemble nous pouvons faire beaucoup ».

Alors, allons de l’avant, fêtons ensemble cette incroyable décennie de Tesla Mag et préparons-nous pour les dix prochaines années d’innovation, de croissance et de réussite.

Bienvenue dans la prochaine décennie d’électrification. Bienvenue en 2035 !

Avec toute ma gratitude,

Armand Taïeb

CEO, Tesla Mag