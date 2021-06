Forum Tesla Mag : Message de service!

J’aimerais prendre le temps de vous expliquer les problèmes techniques qui ont lourdement impacté l’utilisation du forum Tesla Mag.

Pour optimiser les performances du site et du forum, j’ai souhaité installer un CDN. Nous avons alors eu d’excellentes performances en trafic sur nos articles mais avec du recul le CDN n’en était pas la raison mais je l’ai compris il y a 48h.

Vous comprenez que je pensais faire un choix pertinent pour le trafic au détriment du forum. Ce choix je l’assume car comme dis Eric 90D, on peut pas être partout. En effet, ma priorité était de conforter le modèle économique.

Maintenant que c’est fait, j’ai définitivement tourné la page du CDN et le forum ne posera plus problème. J’ai confiance en la fiabilité de la technique et les soucis très énervants que vous avez pu expérimenter ne pourrons techniquement plus se reproduire!

Désolé à tous les anciens du forum qui ont pu être lassé. Evidemment, nous n’avons pas non plus acquis de nombreux membres mais ce n’était pas la priorité (et ça ne l’a jamais été).

Je vous invite donc à vous y retrouver par des messages publics ou privés.

La charge n’est pas en cause non plus et je préserverai toujours la richesse de notre historique.

Aussi, prenez plaisir à partager l’url du forum car maintenant les échanges vont reprendre 🙂