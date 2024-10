Dans un appel fort, des PDG et dirigeants de 50 entreprises phares des secteurs de l’automobile, des technologies propres, du transport et de l’énergie exhortent l’Union Européenne à préserver l’objectif de 2035 pour les véhicules zéro-émission. Des géants de l’industrie tels que Volvo Cars, Maersk, Uber et la plus grande société de leasing d’Europe, Ayvens, soulignent que cet objectif est à la fois « faisable et nécessaire » pour l’avenir de la mobilité.

La déclaration, publiée aujourd’hui sur Industryfor2035.org, met en avant le rôle crucial que joue la clarté réglementaire pour permettre aux entreprises de planifier leurs investissements à long terme. « L’objectif de 2035 donne une direction claire qui permettra aux entreprises, ainsi qu’à tous les autres acteurs, de se concentrer sur la transformation nécessaire », déclarent les dirigeants. Ils insistent sur le fait que cet objectif est essentiel pour assurer la stabilité des investissements dans l’industrie automobile européenne.

Une Industrie Unifiée

Les signataires de cette déclaration incluent des acteurs majeurs de divers secteurs, notamment les constructeurs de véhicules électriques Polestar et Rivian, le fournisseur d’énergie Iberdrola, et des leaders du commerce de détail comme Tesco et Ingka, le plus grand franchisé d’IKEA. Ces entreprises, ayant massivement investi dans la transition vers la neutralité climatique de l’UE d’ici 2050, estiment qu’un retour en arrière sur l’objectif de 2035 compromettrait ces efforts.

Dans leur déclaration, ils appellent l’UE à « maintenir l’objectif de 100% de véhicules zéro-émission en 2035 » et à rejeter toute tentative de rouvrir le débat sur les normes de CO2, qui ont été établies aussi récemment qu’en 2026.

Dominic Phinn, Directeur du Transport chez Climate Group, a souligné la nécessité de stabilité pour l’industrie, avertissant qu’un retour sur la décision de 2035 mettrait en péril les investissements et les efforts de décarbonisation, menaçant ainsi les objectifs de neutralité climatique de l’UE.

Maintenir les Investissements sur la Bonne Voie

La déclaration rappelle également que l’objectif zéro-émission de 2035 a reçu un mandat démocratique des gouvernements de l’UE et des députés européens en mars 2023. Plutôt que de rouvrir la législation, les entreprises appellent à se concentrer sur la mise en œuvre des politiques convenues, notamment le développement d’une chaîne de valeur durable pour les batteries, l’augmentation des infrastructures de recharge, et la reconversion des travailleurs vers les métiers de l’électrique.

Alex Keynes, Responsable de la politique automobile chez Transport & Environment, a déclaré : « Changer l’objectif de 2035 reviendrait à déchirer la feuille de route sur laquelle les entreprises ont fondé leurs investissements. Soutenons plutôt la transition avec un plan vert pour l’automobile, en accélérant l’électrification des flottes et la production de batteries locales. »

Un Tournant Critique pour l’Europe

Avec 13% des émissions totales de gaz à effet de serre de l’UE attribuées au secteur des transports, l’objectif zéro-émission de 2035 est considéré comme essentiel pour atteindre les objectifs climatiques plus larges de la région. La déclaration rappelle également l’augmentation rapide des émissions de CO2 provenant des voitures entre 2000 et 2019 et souligne l’urgence d’agir.

Jim Rowan, PDG de Volvo Cars, a réitéré cette nécessité, affirmant que l’électrification est l’action la plus impactante que l’industrie puisse entreprendre pour réduire son empreinte carbone. « L’objectif de 2035 est crucial pour aligner tous les acteurs et garantir la compétitivité européenne », a-t-il déclaré.

D’autres dirigeants, tels que Tim Albertsen, PDG d’Ayvens, et Aurelien de Meaux, PDG d’Electra, ont insisté sur l’importance d’un environnement réglementaire stable pour accélérer l’innovation et les investissements dans l’écosystème des véhicules électriques. Electra, par exemple, a engagé plus d’un milliard d’euros pour développer les infrastructures de recharge rapide en Europe.

La Course Mondiale pour le Leadership en Véhicules Électriques

La déclaration attire également l’attention sur la course mondiale aux véhicules électriques, avec des pays comme les États-Unis et la Chine faisant des progrès significatifs dans la promotion de leurs propres industries de véhicules électriques. Les entreprises européennes considèrent donc l’objectif zéro-émission de 2035 comme essentiel pour maintenir leur compétitivité sur la scène mondiale.

« Maintenir l’objectif de 2035 est essentiel – non seulement pour un avenir durable, mais aussi pour garantir l’avantage concurrentiel de l’Europe », a déclaré Matt Ersin, Directeur principal des Affaires gouvernementales chez Fastned.

Le message final adressé aux décideurs européens est clair : ne reculez pas. L’objectif de 2035 pour les véhicules zéro-émission est à la fois une nécessité environnementale et économique, et il est essentiel pour que l’Europe continue de mener la révolution de la mobilité électrique.

Pour plus d’informations sur la déclaration et ses signataires, visitez Industryfor2035.org

Citations à la Une :