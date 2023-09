Hydrolienne Biomimétique d’EEL Energy : La Révolution Électrique Durable du Rhône Expliquée

La transition énergétique est en marche. Dans cette quête d’innovation, une start-up française, EEL Energy, a déployé une hydrolienne biomimétique unique sur le Rhône, promettant une nouvelle ère d’électricité verte.

EEL Energy : Au Cœur d’une Révolution Hydroélectrique

Née de la vision de Franck Sylvain, EEL Energy a mis à l’eau la première hydrolienne biomimétique le 5 juillet dernier, près de la commune de Caluire-et-Cuire. Trois installations supplémentaires sont prévues avant la fin de l’année. Avec une structure ondulante inspirée de la nature, cette hydrolienne utilise le courant pour produire de l’électricité, mimant le mouvement des poissons.

Fonctionnement et avantages

L’installation d’EEL Energy se compose d’une membrane en fibre de carbone, large de huit mètres et longue de seize, recouverte de caoutchouc. Ce système biomimétique ondule face au courant du fleuve et génère de l’électricité via un processus électromécanique. Le choix du site sur le Rhône n’a pas été fait au hasard. La région offre une vitesse de courant idéale tout en étant sécurisée contre la navigation.

En outre, cette hydrolienne présente des avantages incontestables. Contrairement aux énergies solaire et éolienne, qui dépendent des caprices de la météo, l’hydrolienne d’EEL garantit une production électrique sans intermittence.

Projets futurs et aspirations

L’ambition d’EEL Energy ne s’arrête pas là. Le fondateur envisage une multiplication des machines, spécialement dans les zones faiblement électrifiées comme la République démocratique du Congo. Là, de vastes rivières non domestiquées offrent un potentiel énorme. À terme, des installations en mer sont également à l’étude, captant l’énergie des marées pour une production toujours plus conséquente.

Le puzzle du financement : surmonter les obstacles financiers

Cependant, chaque innovation a ses défis. Pour EEL Energy, le financement se présente comme un obstacle majeur. Bien que l’efficacité de l’hydrolienne ait été prouvée, trouver des investisseurs en France reste une tâche ardue. Sylvain envisage donc de se tourner vers les investisseurs anglo-saxons, plus enclins à soutenir de tels projets innovants.

La révolution verte est en cours, et avec des innovations comme l’hydrolienne biomimétique d’EEL Energy, le futur énergétique s’annonce radieux. La capacité à produire de l’électricité en continu et à s’étendre dans les zones sous-électrifiées du monde fait de cette technologie une promesse pour un avenir plus durable.

