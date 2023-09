«J’ai payé 10,78 € (+3€) pour recharger ma Mégane E-tech à la Station Indigo Electra», un utilisateur témoigne

Le Réseau Indigo Electra en Août 2023

En France, l’expansion des réseaux de stations de recharge pour véhicules électriques est en pleine croissance. Indigo Electra, situé dans des parkings urbains, est un acteur à considérer. En août 2023, ce réseau compte 270 stations, chacune proposant en moyenne 6 bornes de recharge avec une vitesse allant jusqu’à 50 kW.

Les avantages et particularités de la Station Indigo Electra

Ce réseau se démarque par ses fonctionnalités de confort, comme la connectivité 4G et des bornes Rexel pour les membres Charge Direct qui peuvent ainsi travailler pendant la recharge. Cependant, il est important de noter que le coût de la recharge n’inclut pas les frais de stationnement, qui s’élèvent à 3 €.

Comparaison avec d’autres réseaux de recharge en France

Voici la répartition des stations de recharge en France en août 2023 :

Tesla Supercharger : 1 225

IZIVIA: 890

Ionity : 695

Total Energies : 670

Allego : 570

Indigo Electra : 270

Témoignages sur la recharge d’une Mégane E-tech à la Station Indigo Electra

Témoignage de Maxime

“Le bruit de la borne était assez fort, mais la 4G et une borne Rexel ont compensé cet inconvénient. J’ai eu un petit souci de communication via WhatsApp avec le service client, mais au téléphone, tout s’est bien passé. J’ai payé 10,78 € pour la recharge et 3 € de frais de stationnement. Au final, ça reste une expérience positive.”

Témoignage de Claire

“Simple d’utilisation et abordable, même avec les 3 € supplémentaires pour le stationnement. La 4G m’a permis de continuer à travailler pendant la recharge, ce qui est un gros plus pour moi.”

Comprendre le coût de la recharge

Maxime a payé 0,45 €/kWh pour recharger 32 kWh, soit 10,78 €. Ajoutons à cela les 3 € de frais de stationnement, ce qui porte le coût total à 13,78 €.

[ 13,78€ / 172,8 km = 0,079 € par km ]

Comparaison avec le prix de l’essence

C’est une donnée essentielle pour les utilisateurs qui cherchent à comparer les coûts de recharge avec ceux de l’essence ou d’autres stations de recharge.

Conclusion

Indigo Electra émerge comme une option viable en France, malgré les frais de stationnement supplémentaires. Les avantages en termes de coût et de fonctionnalités font d’Indigo Electra un choix de plus en plus populaire.

