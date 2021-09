Combien coûte une voiture électrique sans permis ?

Comme leur nom l’indique, les voitures sans permis ont la particularité de pouvoir être conduites par quelqu’un qui n’a pas de permis de conduire. Ces petits véhicules automobiles à quatre roues sont donc principalement utilisés par des conducteurs à qui on a retiré le permis, mais ils sont aussi particulièrement prisés des seniors et des adolescents.

Comme pour tous les types de véhicules, qu’il faille un permis ou non pour les conduire, il existe sur le marché plusieurs marques et modèles de voitures sans permis. Ces VSP, accessibles dès l’âge de 14 ans, sous condition d’avoir un permis AM (cyclomoteur), peuvent être équipées d’un moteur thermique ou électrique.

Vous recherchez une voiture électrique sans permis et vous êtes concerné par la préservation de l’environnement ? Une voiture écologique vous intéresse ? Suivez-nous pour faire un petit tour du marché.

Quel est le prix d’une voiture électrique sans permis ?

Sur le marché du neuf, les voitures sans permis électriques sont plus chères que leurs homologues diesel ou essence.

Quand une VSP neuve dotée d’une motorisation diesel se vend entre 10.000€ et 18.000€, une VSP essence coûte entre 14.000€ et 20.000€, et pour un véhicule sans permis électrique neuf, comptez généralement entre 15.000€ à 25.000€.

Mais vous pouvez aussi trouver une voiture électrique sans permis de bonne qualité sur le marché de l’occasion entre 6000 et 9000€.

Quels sont les modèles sans permis électriques actuellement sur le marché ?

Les véhicules électriques sans permis rencontrent une popularité croissante, on constate désormais une progression des ventes de 10% chaque année, et les constructeurs sont de plus en plus nombreux à s’intéresser à ce marché.

Le constructeur AIXAM est le leader du marché européen et produit 1500 véhicules sans permis par an. Il propose plusieurs gammes de voitures sans permis électriques et diesel, dont la nouvelle gamme Émotion sortie en 2020 qui propose un design moderne et 3 déclinaisons : City, Coupé et Crossline/Crossover.

On retrouve aussi, parmi les constructeurs de voitures sans permis, la marque Bellier qui commercialise notamment la série B. La Bellier B8 est fortement inspirée de la Fiat 500.

Chatenet est aussi une marque à citer. Elle est notamment connue pour son modèle CH26, copie de la célèbre Mini en voiturette. Mais aussi pour son modèle CH40 Junior équipé de nombreux équipements de série : lève-vitres électriques, fermeture centralisée, jantes en aluminium, etc.

Sans oublier les petites dernières qui font beaucoup parler d’elle : la Citroën AMI et la Renault Twizy. Ainsi, la première, accessible dès 6000€ grâce aux aides de l’État, a rendu « cool » la voiture sans permis électrique avec son design moderne, son toit panoramique et son autonomie de 70 km. Quant à la deuxième, elle est devenue le véhicule 100% électrique le plus vendu en Europe.

Focus sur la Citroën Ami :

Homologuée dans la catégorie des quadricycles, la Citroën AMI est une micro-citadine électrique dotée de 75 kilomètres d’autonomie, accessible sans permis dès 14 ans.

En termes de prix, Citroën met surtout en avant son offre en location longue durée. Ainsi, avec un engagement de 48 mois, la petite puce électrique aux chevrons propose un loyer mensuel de 19,99 €. Attention, ceci nécessite un versement d’un premier loyer de 2.644 €, bonus déduit. La firme dispose aussi de durée de 24 et 36 mois. En achat intégral, le constructeur communique sur un prix de 6.900 €, hors aides gouvernementales (900 € pour un quadricycle).

La Citroën Ami repose sur un mode de commercialisation originale reposant sur une prise de commande accessible directement en ligne. En parallèle, le constructeur s’est associé avec le duo FNAC-Darty pour assurer la commercialisation du véhicule. Débutant mi-juin 2020, la marque peut livrer directement au domicile du client (200 €), via des « points relais » ou dans des concessions.

Focus sur la Renault Twizy :

La Renault Twizy ZE est une voiture ultra-compacte deux places entièrement électrique. Elle est commercialisée depuis mars 2012, à prix concurrençant les gros scooters 3 roues, dès 7.540 €. C’est d’ailleurs la même clientèle de jeunes actifs urbains qu’elle vise, en apportant une protection et un confort supplémentaire. Elle complète la gamme de voitures électriques Renault ZE, composée de 4 autres modèles.

Proposé en achat intégral ou avec location batterie, le Renault Twizy démarre à 7.540 € TTC (version sans permis limitée à 45 km/h) dans sa version avec location batterie. Un tarif auquel il faudra rajouter un loyer débutant à partir de 30 € TTC/mois, qui sera fonction de la durée d’engagement et de la distance parcourue. Enfin, la version Twizy 80 (permis auto nécessaire) s’affiche à partir de 8.240 € TTC, hors location de batterie.

Pour plus de détails selon les modèles, vous pouvez aussi consulter le tableau ci-joint :

Location batterie (TTC hors bonus) Achat intégral (TTC hors bonus) Life 45 7.540 € 10.000 € Life 8.240 € 10.700 € Intens 45 8.340 € 10.800 € Intens 9.040 € 11.500 €

