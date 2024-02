La course à l’innovation dans le secteur des panneaux solaires est plus intense que jamais. Les entreprises cherchent à développer des technologies toujours plus efficaces et économiques pour répondre aux besoins croissants en énergie propre. Deux projets récents illustrent cette tendance : les modules PVT de Sunmaxx, qui combinent la production d’électricité et de chaleur, et les panneaux photovoltaïques…