Un particulier en Martinique réalise une prouesse énergétique grâce à une installation solaire et des batteries

En Martinique, un particulier résidant au Marin a réussi un exploit énergétique en devenant pratiquement autonome en électricité. En installant des panneaux solaires sur le toit de sa maison, associés à une puissante batterie, Yoann Brochier a non seulement cessé d’acheter de l’électricité à EDF, mais il envisage même de lui en vendre dans les mois à venir. Cette initiative individuelle a un double impact positif, en réduisant sa dépendance aux ressources fossiles et en contribuant à la décarbonation du réseau électrique local.

Le potentiel solaire de la Martinique et l’essor des installations photovoltaïques

En Martinique, où 73% de l’électricité est produite à partir de pétrole, le potentiel solaire est pourtant très attractif, avec une moyenne de 1 800 kWh/m²/an. De ce fait, de nombreuses centrales photovoltaïques sont en plein essor, tant au sol que sur les toitures des entreprises et des particuliers. Le Marin, une commune du sud de l’île, se démarque par une installation solaire résidentielle exemplaire.

Un investissement coûteux justifié par plusieurs raisons

Yoann Brochier a investi 19 000 € dans son installation solaire, comprenant des panneaux d’une capacité de 5,1 kWc et deux batteries LiFePo4 d’une capacité totale de 10 kWh. Cette configuration lui permet d’atteindre une autonomie énergétique de 99,8%, selon ses dires. Mais pourquoi se lancer dans un projet aussi coûteux ? Plusieurs raisons expliquent sa décision.

S’affranchir des aléas du réseau électrique et anticiper la hausse des prix

La qualité médiocre du réseau électrique en Martinique, caractérisée par des micro-coupures constantes et des surtensions, a incité Yoann Brochier à chercher une alternative. De plus, il déplore les coupures d’électricité liées aux grèves, qui peuvent paralyser le réseau pendant des heures. En devenant autonome en énergie, il ne sera plus pris en otage par ces situations. Par ailleurs, la région étant exposée aux cyclones et aux tremblements de terre, cette autonomie énergétique lui confère également une sécurité supplémentaire.

En outre, le particulier souhaitait anticiper la hausse des prix de l’électricité, qui est devenue aussi chère en Martinique qu’en métropole. Bien qu’il ne payait qu’une centaine d’euros par mois de facture, il craignait que cette dépense n’augmente considérablement à l’avenir.

Un geste éco-responsable pour un avenir durable

Outre les avantages personnels, produire sa propre énergie solaire dans une région fortement dépendante des ressources fossiles est un geste éco-responsable. Yoann Brochier est convaincu qu’il contribue ainsi à la préservation de l’environnement et à la lutte contre le changement climatique. Selon ses estimations, son investissement devrait être rentabilisé en un peu plus de dix ans, sans tenir compte de l’inflation ni des revenus provenant de la vente de l’excédent de production.

Des batteries performantes pour une autonomie totale

Grâce aux batteries LiFePo4, Yoann Brochier n’est pas tributaire des variations de puissance des panneaux solaires. Il bénéficie d’une alimentation électrique solaire continue, de jour comme de nuit, indépendamment des conditions météorologiques. Contrairement aux batteries au plomb ou aux batteries lithium-ion ternaires, les batteries au lithium-fer-phosphate permettent des décharges profondes allant jusqu’à 8 %, offrant ainsi une autonomie énergétique optimale.

Tesla-mag : un média engagé dans la transition énergétique en Guyane

Dans ce contexte, Tesla-mag, un média spécialisé dans les solutions énergétiques durables, se positionne comme un acteur clé pour accompagner la transition énergétique en Guyane. Tesla-mag s’engage à informer les habitants de la Martinique sur les avantages et les possibilités offertes par les panneaux solaires, en mettant en avant leur contribution à une production d’électricité propre et renouvelable. Grâce à son expertise et à son engagement en faveur des énergies durables, Tesla-mag participe activement au développement de ces solutions énergétiques sur l’île. Les martiniquais peuvent ainsi compter sur l’expertise de Tesla-mag pour obtenir des informations fiables et pertinentes, les aidant à concrétiser leurs projets énergétiques durables et à contribuer à une transition énergétique réussie sur l’île aux fleurs.

Demandez un devis gratuit pour installer vos panneaux solaires et/ou votre batterie de stockage Notre service est gratuit et réservé en priorité à nos lecteurs. Pour Maison, Entreprises et Propriétaires fonciers. Dans toute l'Europe. Réseau Solar Direct garanti sans commissions. Vous souhaitez optimiser votre consommation d'énergie ? Pour une société Pour une maison Une collectivité (public)

Nom Prénom *

E-mail *

Code postal *

Votre numéro de téléphone *

Consommation électrique / mois en EUROS

Surface en m2

Possédez vous un compteur Linky? Oui Non

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J'accepte de recevoir des offres promotionnelles des partenaires de Tesla Mag Δ

Vers une Martinique plus verte et énergétiquement indépendante

L’histoire de Yoann Brochier démontre qu’il est possible de devenir largement autonome en énergie grâce à l’installation de panneaux solaires et de batteries performantes. Son choix d’investir dans une solution énergétique durable lui permet non seulement de s’affranchir des aléas du réseau électrique, mais aussi de participer activement à la réduction des émissions de carbone. Son exemple inspirant encourage les autres Martiniquais à envisager des solutions similaires pour une île plus verte et énergétiquement indépendante.