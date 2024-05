Tesla a récemment déployé la mise à jour du logiciel 2024.14.6 pour les premiers modèles Model 3 et Model Y équipés de la puce Intel Atom. Cette mise à jour apporte une série d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer l’expérience de conduite et l’interface utilisateur. Voici un aperçu des principales fonctionnalités disponibles :

1. FSD (Supervised) v12.3.6

La dernière version du Full Self-Driving supervise permet une conduite autonome plus fluide et sécurisée, tout en nécessitant une supervision active du conducteur.

2. Amélioration de la Visualisation de la Conduite

Les signaux de tournage et les feux de freinage bénéficient d’une visualisation améliorée, bien que cette fonctionnalité soit encore à confirmer.

3. Zones de Vitesse Moyenne

Dans certains pays, la mise à jour inclut la fonctionnalité de zones de vitesse moyenne, permettant de mieux gérer les zones où la vitesse est surveillée sur une distance.

4. Notification de Meilleur Itinéraire Disponible

Le système notifie désormais les conducteurs lorsqu’un meilleur itinéraire est disponible, optimisant ainsi les trajets en temps réel.

5. Alerte de Radar de Vitesse

Dans certains pays, une alerte sonore est activée pour prévenir de la présence de radars de vitesse.

6. Barre de Progression du Trajet

Une nouvelle barre de progression indique le statut du trajet en cours, fournissant des informations claires sur le temps restant et la distance.

7. Contrôle Amélioré des Essuie-glaces

Les commandes des essuie-glaces ont été améliorées pour une meilleure réactivité et efficacité.

8. Aperçu des Enregistrements du Mode Sentinelle

Dans certains pays, il est désormais possible de prévisualiser les enregistrements du mode Sentinelle directement depuis l’écran du véhicule.

9. Support Audible

Le support pour Audible a été ajouté dans certains pays, permettant aux conducteurs d’écouter des livres audio via leur compte Audible.

10. Amélioration de Spotify

L’intégration de Spotify a été optimisée, avec une meilleure gestion de la file d’attente et une synchronisation améliorée de la lecture.

11. Navigateur en Plein Écran (à l’arrêt)

Le navigateur du véhicule peut maintenant être utilisé en plein écran lorsque le véhicule est à l’arrêt, offrant une expérience de navigation web plus immersive.

12. Notifications en Mode Valet

Le mode Valet a été enrichi de notifications indiquant le déverrouillage du véhicule et le passage en dehors du mode Park, renforçant ainsi la sécurité.

13. Mise à Jour de Polytopia

Le jeu Polytopia a également reçu une mise à jour, apportant de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour les moments de détente.

Conclusion

La mise à jour 2024.14.6 de Tesla pour les modèles Model 3 et Model Y équipés de la puce Intel Atom démontre l’engagement continu de Tesla à améliorer l’expérience utilisateur à travers des mises à jour logicielles fréquentes. Ces nouvelles fonctionnalités visent à rendre la conduite plus sûre, plus intuitive et plus agréable, tout en offrant des options de divertissement améliorées.