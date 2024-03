La charge à domicile est le choix préféré des propriétaires de véhicules électriques selon une étude américaine

Dans une ère où les véhicules électriques (VE) transforment rapidement nos routes, le Cybertruck de Tesla émerge non seulement comme un nouveau modèle, mais comme une révolution dans la conception et la technologie automobile. SupercarBlondie, connue pour ses insights sur certaines des voitures les plus exclusives et performantes du monde, a récemment vécu l’expérience du Tesla Cybertruck de première…