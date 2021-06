Dans notre recherche d’Hôtel pour organiser des séminaires à proximité de Paris, nous avons séjourné dans le Novotel de Marne-la-Vallée Collégien.

Vue de la terrasse (Crédit : Novotel Collégien)

Un lieu calme

Avant notre arrivée nous avions déjà pu apprécié les deux superchargers sur le parking de l’Hôtel.

Même si ce Novotel est situé à côté de l’autoroute A4, le lieu est plutôt calme et il n’y a aucun bruit dans les chambres la nuit.

Des chambres lumineuses tout équipées

Notre chambre était très lumineuse et assez spacieuse, elle disposait de tout le confort nécessaire, un grand lit, un mini-frigo, une télévision et la fibre sans-fil. La salle de bain a été plus qu’agréable grâce à la douche à l’italienne et le chauffage ajustable.

Terrasse et restaurant du Novotel Collégien

La piscine venait d’ouvrir pour l’été. L’espace extérieur a été l’élément le plus attrayant pour nous. Le grand jardin, le terrain de pétanque et la piscine nous ont fait rester une après-midi entière au soleil.

Des repas de qualité et copieux

Le restaurant est très agréable pour les déjeuners et les dîners. Les plateaux présentent, pour la plupart, les plats incontournables de la gastronomie française. Les petits déjeuners sont très copieux, ce qui est souvent synonyme du début d’une bonne journée.

Salle de séminaire (Crédit : Novotel Collégien)

Le lieu est idéal pour organiser des séminaires de petites ou grandes envergures et peuvent accueillir jusqu’à 150 personnes. Les 18 salles sont modulables, très lumineuses et équipées d’un matériel audiovisuel performant de dernière génération.

Infos pratiques et plaquette

En tant que lecteur Tesla Mag, vous pourriez avoir envie d’en savoir plus sur les propositions commerciales du Novotel Collégien. Tout simplement pour organiser un séminaire ou faire savoir qu’en plus de la possibilité de recharger, cet établissement propose des services utiles.

Rechargement

12 superchargers V2, disponibilité 24/7

Séminaire