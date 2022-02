Une nuit à l’hôtel Cinq Codet, au cœur du 7ème arrondissement de Paris

Vous cherchez un hôtel dans le 7ème arrondissement ? Le Cinq Codet répond présent, et avec 5 étoiles s’il-vous-plaît ! Nous avons eu l’occasion d’y faire un tour alors c’est parti pour une visite virtuelle.

Adresse confidentielle au pied du Dôme des Invalides, proche du Grand Palais, du Musée Rodin et des galeries d’art, l’hôtel Le Cinq Codet choisit l’ambiance années 30 d’un ancien Central des Télécoms comme logis. Un hôtel inspiré par l’art comme par la littérature d’hier et d’aujourd’hui, sachant marier le doux luxe contemporain à l’Histoire de Paris. De quoi en séduire plus d’un.

Aux origines

Paris 7ème. Entre Ecole Militaire, Invalides et la très animée rue Clerc, la rue Louis Codet tient son

hôtel. La promesse d’une tranquillité absolue, d’un grand chic discret. Et l’art et la littérature à portée de

main. Le Grand Palais, le Musée Rodin, la Galerie Gallimard, la Librairie des Sciences Politiques, le Musée d’Orsay, le Musée Maillol… le choix de l’excellence culturelle. Qui vous permet de vous cultiver, le tout à portée de main !

Louis Codet, un nom en hommage au dandysme et à l’élégance parisienne. Peintre, politicien, écrivain et ami des artistes, l’homme laissera quelques romans – « La rose du jardin » (1907), « La Petite

Chiquette » (1908), « Louis l’indulgent » (1926) – forts en humour et en esprit.

Façade classée en courbe, lignes de béton tendues, vitrage graphique et géométrique, le bâtiment années 30 au style industriel rappelle l’ancien Central de France Télécom qui logeait là. Un pan de l’histoire des télécommunications. L’époque des demoiselles du téléphone. Et des lignes reliant Matignon et l’Elysée. Une plongée dans une histoire pas si ancienne qui nous a ravit lors de notre séjour.

Dormir au Cinq Codet

Amoureux d’escapades en capitale et d’adresses confidentielles comme moi, le Cinq Codet vous invite dans une adresse à la sophistication discrète.

Toutes spacieuses et lumineuses, dotées de larges hauteurs de plafond, les 67 chambres s’inspirent de l’ambiance des ateliers d’artistes. Partout, le chêne clair réchauffe l’ambiance, le mobilier aux lignes courbes apporte de la douceur à l’ensemble, les touches de décoration années 30 et 50 rappellent aux origines de l’hôtel.

Les Junior Suites se découvrent en format Duplex ou loggia et offrent des vues inédites sur les Invalides. Les chambres Deluxe bousculent les codes traditionnels de l’hôtellerie en posant au pied du lit une baignoire. D’autres misent sur l’intimité absolue grâce à leurs portes coulissantes.

A l’âme voyageuse, l’équipe du Cinq Codet ajoute tous les ingrédients du confort actuel. Signe de zénitude supplémentaire que j’ai personnellement adoré: la mise à disposition d’un tapis de Yoga dans toutes les chambres.

Focus : 4 suites pour contempler la magie de Paris

Des volumes exceptionnels, des inspirations d’ateliers et lofts d’artistes, les 4 Suites du Cinq Codet – Rodin, Eiffel, Codet et Dôme – s’offrent au dernier étage de l’hôtel des vues sublimes sur Paris. D’une surface de 40m2, la Suite Eiffel tient une terrasse privée donnant sur le Dôme des Invalides et la Tour Eiffel, et les intérieurs associent à la chambre un salon et une salle de bains avec baignoire.

Autre ambiance avec la Suite Rodin et ses 43m2, taillée pour les âmes d’artiste, ouvrant sur un grand salon et une terrasse privée. La Suite Codet, d’une surface de 54m2 offre même un jacuzzi en terrasse, l’ensemble avec vue sur le Dôme des Invalides.

Merveille, la Suite Dôme ache ses dimensions généreuses – 83m3 – et une terrasse-jardin ouvrant sur

les Invalides et la Tour Eiffel. Au choix : bains de soleil ou pause jacuzzi (chauffé) à tout moment. Salon, salle de bains et chambre ont vue terrasse, un luxe inouï.

Chiquette, cuisine d’auteur

Référence à l’œuvre majeure de Louis Codet « La Petite Chiquette » (1925) éditée par Gaston Gallimard, le nouveau restaurant du Cinq Codet s’ore une situation idéale, à deux pas de la Tour Eiffel et du Dôme des Invalides. Une table à l’esprit Rive-Gauche orchestrée par le chef français David Maroleau et à laquelle on se régale.

L’ambiance du restaurant Chiquette joue les rythmes apaisants dans une géométrie Art Déco laissant une large place à la lumière. Un esprit galerie d’art dedans, où l’œuvre d’Arthur Simony raconte de nouvelles histoires et un style contemporain où le feu de cheminée 2.0 amène chaleur et confort.



Habillé du mobilier design italien et contemporain Minotti, le nouveau patio végétalisé du Cinq Codet respire. Sous les érables japonais et la fougère fraîche, une ambiance invitant au silence. Tables pour deux, canapés à l’esprit lounge et tables rondes font l’esprit cosy. Un jardin-patio où s’invite le bar à cocktails aux heures d’apéritif et où s’organisent rendez-vous d’amour ou entre amis. C’est plus qu’agréable de bénéficier de ce genre de lieu en plein Paris !

Le Spa Cinq Codet, havre de paix

Niché autour d’une terrasse à ciel ouvert au troisième étage de l’hôtel, le Spa du Cinq Codet est un cocon au style design et à l’atmosphère relaxante. Je peux vous assurer qu’on s’y sent bien.

Unique à Paris, le jacuzzi du Cinq Codet s’invite en extérieur. Une bulle d’oxygène, une parenthèse végétale, des zones de relaxation, et même une balançoire pour se mettre à rêver, l’ensemble à partager et à privatiser à deux ou en groupe.

Pour prolonger l’instant bien-être, la maison tient un hammam, une tisanerie et un espace fitness équipé de machines de musculation signées Technogym. En 2020, le Spa Cinq Codet s’associe à l’une des maisons de beauté les plus reconnues, Esthederm, et inaugurera une carte de soins inédite. A suivre…

5, rue Louis Codet, Paris 7ème

Tél. 01 53 85 15 60