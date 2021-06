Tesla Model 3: avantages et inconvénients pour se décider en Juin!

Vous le savez, fin Juin le bonus écologique baissera de 1000€. Pour faire simple c’est un an de cotisation d’assurance que vous perdez en bonus si vous vous décidez le 1er Juillet. Du coup, toute la rédaction de Tesla Mag se mobilise pour vous aider à faire votre choix en JUIN ! Dans ce tableau, vous trouverez les avantages et inconvénients à l’acquisition de la Tesla Model 3.

La Tesla model 3, une valeur sûre?

Avantages Inconvénients Coût d’entretien limité Courbe d’apprentissage Coût énergétique très modéré Bugs logiciels Prix d’entrée de gamme intéressant Poignée de porte Pas de carburant fossile Bouton de sortie Accélération et reprises Absence de suspensions pneumatiques Aide à la conduite Longues distances Musique Mises à jours régulières

Quels sont les avantages?

Faible coût d’entretien. Tous les propriétaires s’accordent sur le fait que seul les pneumatiques peuvent demander de l’entretien suivant l’utilisation. Ah si un peu de lave-glace au cours de la seconde année.

Faible coût énergétique. La plupart des propriétaires de voitures électriques changent leur plan tarifaire pour l’électricité domestique, passant d’un plan traditionnel à un plan en fonction de l’heure de consommation (Voir les tarifs). Dans mon cas, le tarif horaire le plus bas est celui de 10 h 00 pm à 8 h 00 am. Donc, je charge ma voiture après 22h00 chaque nuit, ce qui coûte 0,11 € par KWH. Ma voiture a une batterie de 75 KWH. Si je dois charger toute la batterie de 0 à 100 %, cela me coûtera 0,11 € * 75 = 8,25 € pour 498 km d’autonomie. Par rapport à l’essence, cela représente moins d’un quart du coût.

En outre, si vous avez installé des panneaux solaires chez vous, étant donné que la plupart d’entre nous sont absents de la maison pendant la journée (NdlR : hors période de télétravail, comme en ce moment avec les restrictions dues à l’épidémie de Covid !), l’électricité supplémentaire produite par vos panneaux solaires est revendue à la compagnie d’électricité à un tarif plus élevé en raison du plan de tarification en fonction du temps. Pour donner un exemple, je consomme environ 10 000 kWh d’électricité par an. Mes panneaux solaires produisent environ 8 000 kWh par an. Grâce au plan de tarification en fonction de l’heure de consommation, je reçois chaque année un petit crédit de remboursement de ma compagnie d’électricité. C’est vraiment très avantageux pour moi !

(NdlR : 1 kWc produit annuellement 900 à 1400 kWh / an selon la région et l’exposition, donc : Une installation de 3 kWc produit annuellement entre 2700 kWh et 4200 kWh. Une installation de 6 kWc produit annuellement entre 5400 kWh et 8400 kWh. Une installation de 9 kWc produit annuellement entre 8100 kWh et 12600 kWh. Quelle est la consommation annuelle d’un ménage en France ?4 535 kWh

Sources : https://www.que-choisir.com et https://www.terresolaire.com)

Un prix abordable. En France, vous pouvez obtenir une Tesla Model 3 à partir de 43800 euros, en fonction de l’autonomie, des performances, du pilote automatique et d’autres options disponibles. Et ce, avant d’ajouter les incitations fiscales supplémentaires qui peuvent vous être applicables. En revanche, les modèles S et X de Tesla sont beaucoup plus chers.

Pas besoin de faire le plein. Vous n’avez plus besoin d’aller à la station-service. Chaque fois que vous irez chez Leclerc, vous pourrez vous amuser à voir la queue pour faire le plein d’essence afin d’économiser quelques centimes par litres. Cela renforcera votre conviction que l’achat d’un véhicule électrique était la bonne décision. Le temps, c’est de l’argent ! Les propriétaires de Tesla n’ont qu’à brancher leur voiture sur leur installation à domicile, et elle chargera ses batteries à l’heure prévue (c’est-à-dire à 22 heures) tous les soirs.

Accélération rapide : Avec une Tesla Model 3 grande autonomie, vous pourrez découvrir un nouveau jeu. Elle n’est pas particulièrement puissante, comparée à d’autres modèles Tesla. Mais chaque fois que vous transportez vos amis faire un tour de démonstration dans votre voiture, faîtes vous plaisir à les amener à une entrée d’autoroute. Vous pourrez voir leurs yeux sortir de leur orbite, surpris !

Grand écran : La Tesla Model 3 possède un écran de 15″ qui est le centre de toutes les opérations de la voiture. La carte GPS provient de Google. Lorsque vous reculez, la caméra de recul est si claire sur votre écran que vous avez l’impression que c’est vraiment inadéquat de conduire une voiture avec un écran de 10″.

Musique gratuite : Pour presque toutes les chansons auxquelles vous pouvez penser, il suffit de dire “Play….”, et il y a de fortes chances que Tesla la trouve sur Internet et la joue pour vous. Vous pouvez aussi profiter de tous les services de musique dans votre voiture.

Mise à jour OTA : Pour toutes les autres voitures, les fonctionnalités sont fixées le jour où vous achetez la voiture et ne changeront jamais. Les Teslas reçoivent de temps en temps des mises à jour logicielles par le biais du réseau sans fil (4G) ou wifi, après quoi votre voiture dispose soudainement de nouvelles capacités. Voici quelques nouvelles fonctions qui méritent d’être mentionnées depuis que nous suivons l’actu de cette voiture : la caméra de bord, le mode sentinelle et l’alerte de changement de voie.

Quels sont les inconvénients?

Courbe d’apprentissage : La Tesla n’est pas une voiture traditionnelle. Il vous faudra un certain temps pour apprendre toutes les commandes de la voiture. Heureusement, il existe de nombreuses vidéos YouTube (comme celle-ci)que vous pouvez regarder pour améliorer vos connaissances. Si vous vous sentez à l’aise avec des tablettes comme l’iPad, alors vous pouvez explorer toutes les fonctionnalités de la Tesla model 3 sur l’écran 15″. Consacrez leur un peu de temps et vous maitriserez vite la plupart des fonctionnalités essentielles.

Bugs logiciels : On l’a vu, la Tesla Model 3 est une voiture connectée. Tributaire des réseaux et d’un logiciel toujours en cours d’amélioration, les bugs ne sont pas rares. Il est arrivé que je doive redémarrer le système d’exploitation (OS) pour le résoudre. Vous pouvez toujours conduire la voiture avec un OS qui redémarre, mais les applications de l’écran son inaccessibles le temps qu’il se réinitialise.

Poignée de porte : La poignée de porte est non traditionnelle. Les personnes qui prennent ma voiture pour la première fois ont souvent du mal à monter dedans. Je pense que Tesla a conçu cette poignée de porte spéciale afin de réduire la résistance à l’air. La Model S a une poignée rétractée légèrement différente. Elle est plus sophistiquée que celle de la Model 3 dans la mesure où, lorsque vous passez votre main dessus, la poignée sort automatiquement. Ce système est évidemment plus coûteux, c’est pourquoi Tesla ne l’a pas mis en œuvre ici.

Bouton de sortie : Lorsque vous essayez de sortir de la voiture, vous appuyez sur un bouton sur la porte pour l’ouvrir. C’est assez contre-intuitif, au début. Cependant, l’objectif est de supprimer les commandes mécaniques dans la voiture, afin que tout puisse être contrôlé par logiciel pour la future conduite autonome sans humain.

Confort de conduite : La Tesla Model 3 n’a pas de suspension pneumatique. La voiture de ma femme, qui est équipée d’une suspension pneumatique, est beaucoup plus douce, surtout lorsqu’elle roule sur des bosses. Toutefois, la comparaison n’est peut-être pas juste, car sa voiture a coûté plus de 90 000 $. D’autre part, la Model S est équipée d’une suspension pneumatique, mais elle est beaucoup plus chère que la Model 3.

Conduite sur de longues distances : Si vous conduisez votre voiture sur de longues distances, vous devez passer plus de temps sur la route pour recharger votre voiture aux stations de recharge Tesla. Je l’ai fait plusieurs fois en parcourant la Californie, et le Nevada, jusqu’à Las Vegas. C’est tout à fait faisable. À chaque arrêt, nous rechargions pendant 20 à 30 minutes. Outre qu’il est recommandé de faire des pauses régulièrement, c’est l’occasion d’explorer les environs. Mais cela prend plus de temps que de faire le plein dans une station-service. Cependant, Tesla a un avantage considérable sur les autres voitures électriques grâce au réseau de superchargers.

Quel bilan pour la Tesla Model 3 ?

En 2021, Tesla poursuit sa politique concernant la Model 3, le véhicule le plus accessible de son catalogue. Cette voiture 100% électrique est en effet passée, en entrée de gamme, de 49600 à 43800 €. Au-delà de la réduction substantielle, cela la rend éligible à la prime écologique (d’un montant maximum de 7000 €) réservée aux véhicules neufs de moins de 45000€ (options incluses).

Toutes primes incluses, la Tesla Model 3 devient accessible au tarif de 36800 €, un des meilleurs rapports qualité/prix du moment, et ce, jusqu’à fin du mois de juin. Cela donne sérieusement à réfléchir.