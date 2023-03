Hôtels avec borne de recharge à Roubaix

Découvrez les hôtels à Roubaix avec notre guide des hôtels avec bornes de recharge pour voitures électriques. La ville de Roubaix, située dans le département du Nord, s’engage pour la transition écologique et encourage les modes de transport durables.

Roubaix offre de nombreux attraits touristiques, tels que la Piscine-Musée d’art et d’industrie, le parc Barbieux, le canal de Roubaix et bien d’autres. Les voyageurs soucieux de l’environnement peuvent explorer la ville en toute tranquillité grâce aux bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles dans la ville et dans certains hôtels.

Chez Tesla Mag, nous avons compilé une liste des meilleurs hôtels équipés de bornes de recharge pour voitures électriques à Roubaix, pour que vous puissiez planifier votre prochain séjour en toute confiance. Nous mettons un point d’honneur à encourager les pratiques durables et l’utilisation de l’énergie verte. Nos partenaires hôteliers s’engagent également pour la protection de l’environnement en mettant en place des pratiques écoresponsables, telles que la gestion des déchets et l’utilisation de matériaux écologiques.

Il est important de noter que la disponibilité des bornes de recharge peut varier en fonction de l’affluence de l’hôtel. Il est donc conseillé de vérifier auprès de l’établissement pour connaître les détails, tels que le coût et la possibilité de réserver une place pour recharger votre véhicule. Optez pour un hôtel avec borne de recharge pour un séjour responsable et respectueux de l’environnement à Roubaix.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Ibis Styles Lille Marcq En Baroeul 340 Avenue de la Marne, Parc Europe, 59700 Marcq-en-Barœul 2 x COMBO CCS EU, 90 kW1 x CHADEMO, 50 kW1 x Type 2, 22 kW Mercure Lille Roubaix Grand Hôtel 22 Avenue Jean-Baptiste Lebas, 59100 Roubaix NP Mercure Lille Marcq en Baroeul 157 avenue de la Marne, 59700 Marcq-en-Barœul, 2 x COMBO CCS EU, 90 kW4 x COMBO CCS EU, 50 kW2 x CHADEMO, 50 kW5 x Type 2, 12 kW Hôtel Du Croisé 191 Rue De La Rianderie, 59700 Marcq-en-Barœul 2 x Type 2, 22 kW1 x Domestique UE, 3.7 kW Najeti Hôtel Lille Nord 57 parc de l’aérodrome, 59910 Bondues 2 x Type 2, 22 kW1 x Domestique UE, 3.7 kW

Ibis Styles Lille Marcq En Baroeul – Roubaix

L’Ibis Styles Lille Marcq En Baroeul est un hôtel confortable situé à Marcq-en-Barœul, à seulement 15 minutes en voiture du centre-ville de Lille. Cet établissement dispose d’une réception ouverte 24h/24 pour vous accueillir à tout moment. Son restaurant propose une cuisine française de qualité pour satisfaire vos papilles gustatives, et le bar de l’hôtel est ouvert 24h/24 pour vous permettre de profiter d’une boisson à toute heure de la journée.

Les chambres sont équipées d’une télévision par satellite à écran plat et d’un sèche-cheveux pour votre confort. Le petit-déjeuner continental est servi tous les jours pour bien commencer votre journée. Après le petit-déjeuner, vous pourrez utiliser la connexion Wi-Fi gratuite dans l’espace affaires.

L’Ibis Styles Lille Marcq En Baroeul est situé à 2,8 km de la piscine municipale et d’un centre de remise en forme. Il est à 15,7 km de l’aéroport de Lille et à 5,9 km de la gare, ce qui en fait un choix idéal pour les voyageurs en transit. Profitez de votre séjour à Lille en séjournant dans cet hôtel confortable et pratique.

Adresse : 340 Avenue de la Marne, Parc Europe, 59700 Marcq-en-Barœul

Type de recharge : 2 xCOMBO CCS EU, 90 kW, 1 x CHADEMO, 50 kW et 1 x Type 2, 22 kW

Mercure Lille Roubaix Grand Hôtel

Le Mercure Lille Roubaix Grand Hôtel, situé dans le centre de Roubaix, offre une expérience de séjour élégante avec sa décoration Art déco. Cet hôtel 4 étoiles propose une variété de services pour répondre à tous vos besoins, notamment un bar-restaurant, une aire de jeux pour enfants, un sauna et une salle de sport.

Les chambres spacieuses et élégamment décorées sont équipées d’une connexion Wi-Fi gratuite et d’une télévision par câble à écran plat. Vous pourrez vous détendre dans la baignoire ou la douche à effet pluie de votre salle de bains privative.

Le restaurant Le Vieil Abreuvoir sert une cuisine traditionnelle de style brasserie pour vos repas, tandis que le bar de l’hôtel est l’endroit idéal pour déguster une boisson au coin du feu en soirée.

L’hôtel est situé à seulement 500 mètres de la gare SNCF de Roubaix et à 220 mètres de la station de métro Roubaix – Grand-Place, ce qui en fait un choix pratique pour explorer la ville et ses environs.

Adresse : 22 Avenue Jean-Baptiste Lebas, 59100 Roubaix

Type de recharge : NP

Mercure Lille Marcq en Baroeul

Le Mercure Lille Marcq en Baroeul est un hôtel confortable avec un sauna et une salle de sport, situé à seulement 10 minutes en tramway du centre de Lille et à 5 minutes en voiture du quartier d’affaires Euralille et des gares. Les chambres spacieuses sont équipées d’une télévision par satellite à écran plat et d’une connexion Wi-Fi.

Le grand parking privé de l’hôtel Mercure est à votre disposition gratuitement. Pour les repas, vous pourrez profiter de la brasserie L’Europe, qui propose une cuisine internationale et régionale, ou du bar Ascot, qui propose des cocktails accompagnés d’une animation musicale.

Le personnel amical et attentif est disponible 24h/24 pour vous aider à organiser votre séjour.

Adresse : 157 avenue de la Marne, 59700 Marcq-en-Barœul,

Type de recharge : 2 x COMBO CCS EU, 90 kW; 4 x COMBO CCS EU, 50 kW; 2 x CHADEMO, 50 kW et 5 x Type 2, 12 kW

Hôtel Du Croisé

L’Hôtel Du Croisé est un établissement confortable et tranquille situé à 10 minutes en tramway du centre-ville de Lille. L’hôtel est entouré d’un beau jardin verdoyant où vous pourrez vous détendre après une journée de visites ou de travail. Les chambres spacieuses et climatisées sont équipées d’une télévision à écran plat et d’un dressing. Elles disposent toutes d’une salle de bains privative et offrent un accès direct à une terrasse ombragée pour profiter de l’extérieur. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans l’ensemble de l’établissement.

Chaque matin, un petit-déjeuner continental est servi en chambre pour bien commencer la journée. L’hôtel dispose également d’un parking privé et gratuit sur place pour votre commodité. L’Hôtel Du Croisé est idéalement situé à seulement 4 minutes de l’hippodrome des Flandres et à 700 mètres du club de golf des Flandres. Que vous soyez en ville pour les affaires ou les loisirs, l’Hôtel Du Croisé est l’endroit parfait pour profiter de tout ce que Lille a à offrir tout en séjournant dans un environnement paisible et verdoyant.

Adresse : 191 Rue De La Rianderie, 59700 Marcq-en-Barœul

Type de recharge : 2 x Type 2, 22 kW et 1 x Domestique UE, 3.7 kW

Najeti Hôtel Lille Nord

Le Najeti Hôtel Lille Nord est un hôtel confortable situé à Bondues, près de Lille. Il propose un cadre paisible avec une terrasse et un bar pour se détendre après une journée bien remplie. La réception est ouverte 24h/24 et une connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans tout l’établissement.

Les chambres familiales de l’hôtel sont climatisées et disposent d’une télévision par câble à écran plat, d’une bouilloire, d’une armoire et d’un bureau. La salle de bain privative est équipée d’articles de toilette gratuits pour votre confort.

Chaque matin, l’hôtel sert un petit-déjeuner pour bien commencer la journée. Vous pourrez également profiter de diverses activités dans les environs, comme la randonnée et le vélo.

Le Najeti Hôtel Lille Nord est à seulement 6 km de Lille et à 28 km d’Ypres. L’aéroport de Lille-Lesquin est le plus proche, à 12 km de l’hôtel. C’est un choix idéal pour les voyageurs en quête de tranquillité et de confort, avec des services pratiques pour un séjour agréable et pratique.

Adresse : 57 parc de l’aérodrome, 59910 Bondues

Type de recharge : 2 x Type 2, 22 kW et 1 x Domestique UE, 3.7 kW