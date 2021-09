Récit d’une nuit au Maison Albar Hotels – Le Pont Neuf

Situé en plein centre de Paris, dans le 1er arrondissement, près de la Canopée des Halles, le Maison Albar Hotels – Le Pont Neuf saura vous séduire. Parmi les 60 chambres et suites, les maîtres mots de l’agencement sont l’espace et la lumière : la simplicité des lignes s’associe à l’esprit art déco.

L’Auberge Urbaine vous propose une cuisine délicate, respectueuse des saisons, avec les meilleurs produits frais et locaux. Ouverte sur le quartier, Odette propose sept jours sur sept, et à toute heure, aux voyageurs et aux parisiens, de savoureux moments. Enfin, cette invitation au voyage des sens, proposée par le Spa Pont Neuf by Cinq Mondes, peut être complétée par l’entretien de sa forme physique via une salle de fitness. Alors, on commence la visite ?

Une adresse parisienne ouverte sur le monde

Ouvert sur la ville, branché sur le monde, le Maison Albar Hotels – Le Pont Neuf invite ses hôtes à découvrir un Paris singulier, à partager une maison vivante et raffinée où se mêlent Parisiens et voyageurs. Quand on entre dans cet hôtel, on perçoit tout de suite le goût pour l’architecture et la décoration. On découvre un univers chic et personnalisé, détendu et chaleureux, un lieu qui sort du lot. L’alliance est parfaite entre élégance et modernité, business et plaisirs.

Les hôtes nous proposent un rendez-vous inédit de beauté, d’art de vivre et de luxe, où chacun se sent comme s’il était chez lui. On trouve de tout : des meubles de style aux matériaux précieux, des évocations de l’histoire aux équipements de pointe. De quoi ravir le plus grand nombre, à Paris, pour visiter ou travailler…

Avant sa métamorphose, ce bâtiment construit en 1866 abritait le siège de la maison de couture Céline. L’enjeu consistait donc à respecter l’âme de ce lieu et l’élégance de sa façade haussmannienne, en portant une grande attention à la lumière, afin de jouer sur la transparence, de favoriser les ouvertures sur l’extérieur et de créer du mouvement dans un prisme d’ondulations. Un pari réussi !

Tout évoque le mouvement et le voyage dans ce lieu qui vit l’air du temps, un monde raffiné et connecté de l’intérieur à l’extérieur. Fluidité et dynamique imprègnent toute l’atmosphère pour une expérience inédite : l’impression d’être accueilli dans une demeure particulière. Sens du plaisir et savoir-faire français s’y déploient du salon lounge aux chambres ouvragées par les meilleurs artisans de France.

Une maison 5 étoiles, au cœur de Paris

Le Maison Albar Hotels – Le Pont Neuf se situe à un emplacement idéal, en plein centre de Paris, au 23-25 rue du Pont-Neuf dans le 1er arrondissement, près de la Canopée des Halles. C’est un mall urbain flambant neuf aux 150 enseignes et aux tables gourmandes.

Il s’inscrit dans le quartier Louvre-Rivoli en plein devenir, où l’effervescence contraste avec le calme de la Seine. Un vrai plaisir si l’on souhaite profiter de l’agitation de la ville puis s’octroyer un repos bien mérité !

Autour se déploie le Paris historique, culturel et festif : l’Île de la Cité, le Musée du Louvre, les Quais de Seine. Et à deux pas des plus beaux lieux de Paris, ses boutiques, ses ballades, ses clubs, ses musées. Avec le Pont Neuf, plus ancien pont de Paris, trait d’union entre les deux rives de la Seine. Soyez sûrs que les concierges vous conseilleront les meilleures adresses selon vos envies.

Vous pouvez d’ores-et-déjà découvrir nos guides référençant les coups de cœur de notre équipe et de nos hôtes sur notre compte Instagram.

Bienvenue dans votre Maison 5 étoiles, un refuge au luxe chaleureux

En passant devant le Maison Albar Hotels – Le Pont Neuf, vous ne pourrez que vous arrêter, attirés par cette façade haussmannienne et ses grandes baies vitrées. J’étais tout simplement ravie d’avoir la chance d’y séjourner, ne serait-ce que pour une nuit. A droite, son auberge urbaine Odette ; à gauche, son lounge cosy ; au centre, sa grandiose porte d’entrée vous invitant à entrer.

En passant par ce couloir de miroirs, sous les premières ondulations boisées du plafond, dirigez-vous vers le desk d’accueil illuminé de douces et légères suspensions lumineuses. Et c’est parti pour un séjour reposant : vos premiers pas dans cette Maison vous déconnecteront immédiatement du reste du monde.

Parmi les 60 chambres et suites, les maîtres mots de l’agencement sont l’espace et la lumière, je peux en témoigner. Je ne me suis jamais sentie aussi bien dans un hôtel : la simplicité des lignes s’agrémente d’un mobilier d’excellence, à l’esprit art déco.

Passer une nuit dans l’une des chambres avec balcons, se nicher dans un lit douillet en admirant les vitraux de Saint-Eustache, s’envoler sur les toits de Paris avec la suite Rooftop perchée au sommet de l’immeuble avec une vue à 180 degrés sur la capitale, ce sont autant d’expériences à vivre au Maison Albar Hotels – Le Pont Neuf.

Le lendemain matin, profitez d’un petit-déjeuner parisien (inclus en réservant sur le site) servi chez Odette, l’Auberge Urbaine ou directement dans votre chambre.

L’auberge urbaine au cœur de la capitale, véritable QG parisien

Odette est la nouvelle auberge urbaine et parisienne. Elle est nommée en hommage à la grand-mère de Céline Falco née Albar (maîtresse des lieux), vivante figure d’inspiration. Elle constitue autant une histoire de famille qu’une histoire de femmes.

L’Auberge a été repensée pour être au cœur de son époque, et proposer une cuisine savoureuse et délicate, respectueuse des saisons, avec les meilleurs produits frais et locaux. Le Chef Rémi Hénaux propose une carte authentique, simple et contemporaine, des produits « maison » et du terroir avec un rituel retrouvé : celui des plats à se partager comme à la maison !

Le Chef laisse libre cours à son talent, tout en prolongeant l’esprit gourmand et convivial de cette Auberge Urbaine. Un régal.

Dans ce quartier où résonne encore le souvenir des anciennes Halles de Paris, l’auberge urbaine Odette se conçoit comme un lieu de vie et de convivialité. On peut venir déguster à toute heure une cuisine gourmande, légère et aromatique, dans une ambiance chic et parisienne au cœur de la ville.

Ouverte sur le quartier, dès le matin et jusqu’à tard dans la soirée, Odette propose sept jours sur sept, et à toute heure, aux voyageurs et aux Parisiens de savoureux petits déjeuners, déjeuners et dîners. Côté bar, la cave située au centre du bar permet de choisir soi-même sa bouteille. Le barman mixologue propose une belle carte de cocktails, entre grands classiques et les cocktails signature d’Odette. Un go to.

Une invitation à prendre soin de soi

Ouverts à tous, aussi bien résidents que visiteurs, le Spa Pont Neuf by Cinq Mondes offre un vaste espace de douceur et de chaleur. Dédié à la détente avec sa décoration tout en teinte sereine, sa plage pour s’évader et ses éclairages apaisants, sa piscine intérieure et son jacuzzi communiquant baignée d’un puits de lumière naturelle. Les créateurs y ont conçu une palette unique de soins signatures et massages, inspirés des Rituels de Beauté du Monde prodigués dans ses cabines cocons, à vivre en solo ou en duo.

J’ai moi-même bénéficié d’un massage des plus apaisants suite à ma journée de travail. Une belle échappée, que je conseille de compléter par un hammam, un jacuzzi ou une douche expérience.

Cette invitation au voyage de tous les sens, où tout exprime luxe, calme et volupté. Elle peut être complétée par l’entretien de sa forme physique, via une salle de fitness, accessible 24h/24 et équipée des dernières machines : tapis de courses, cross-trainer elliptiques, vélo droit, espaliers…

Sur demande, il est même possible d’organiser une séance avec un coach pour une parfaite remise en forme entre deux rendez-vous ! N’hésitez plus une seconde avant de séjourner dans cet hôtel : il y a tout ce que vous voulez, et bien plus encore.