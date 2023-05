Hôtel Borne de Recharge Nancy

Découvrez les hôtels écologiques à Nancy avec notre guide des hôtels avec bornes de recharge pour voitures électriques. Dans ces établissements, vous pourrez non seulement vous détendre, mais aussi recharger votre véhicule électrique. Cette fonctionnalité est rendue possible grâce à l’engagement de l’industrie hôtelière pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Chez Tesla Magazine, nous avons compilé une liste des meilleurs hôtels pour que vous puissiez planifier votre prochaine escapade en toute confiance. Il est important de noter que la disponibilité des bornes de recharge peut varier en fonction de l’affluence de l’hôtel. Il est donc conseillé de vérifier auprès de l’établissement pour savoir si la borne de recharge est payante ou gratuite, et si vous pouvez réserver une place pour recharger votre véhicule.

Nancy est une ville historique située dans l’est de la France, connue pour son riche patrimoine architectural, sa vie culturelle animée et ses nombreux parcs et jardins. En plus de ses atouts culturels, Nancy est également un leader en matière de durabilité et de mobilité durable. Avec un grand nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles dans la ville et dans les hôtels que nous vous proposons, les voyageurs peuvent explorer Nancy en toute sérénité, en sachant qu’ils peuvent recharger leur véhicule électrique à tout moment. Les efforts de la ville pour encourager les modes de transport durables, tels que la marche, le vélo et les transports en commun, en font également un endroit idéal pour les voyageurs soucieux de l’environnement.

Explorer Nancy de manière écologique et sans stress est désormais possible grâce à notre guide exhaustif des hôtels avec bornes de recharge pour voitures électriques.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Ibis Styles Nancy Laxou 10 Rue De La Saone, Nancy Ouest Laxou, Champ Le Boeuf-Laxou, 54520 Nancy 1 x Type 2, 22 kW Novotel Nancy 2, rue du Vair, 54520 Nancy 4 x Type 2, 11 kW Lorraine Hôtel Nancy Ouest – Laxou 29 Avenue de la Résistance, 54520 Nancy 3 x Type 2, 11 kW Hôtel Nancy Gare-Congrés 16 Avenue Foch, 54000 Nancy NP Mercure Nancy Centre Gare 11 Rue Raymond Poincaré, 54000 Nancy NP

Hôtel Ibis Styles Nancy Laxou

L’Hôtel Ibis Styles Nancy Laxou est un établissement moderne situé à proximité des principales routes, du parc des expositions et du Zénith de Nancy. Il offre un hébergement confortable avec des chambres entièrement équipées, une salle de bains privative, une télévision par satellite avec Canal+ et un téléphone.

L’hôtel dispose également d’un restaurant traditionnel où vous pourrez déguster des plats délicieux, ainsi qu’un bar pour siroter un verre. Pour les voyageurs d’affaires, des salles de réunion entièrement équipées sont disponibles pour organiser des réunions professionnelles.

Le personnel amical de l’hôtel est à votre disposition 24 heures sur 24 pour vous aider à organiser des fêtes privées et des réceptions d’affaires. En outre, le petit-déjeuner buffet est servi tous les matins et du matériel de repassage est disponible sur demande.

Un parking privé gratuit et une connexion Wi-Fi sont également disponibles pour votre commodité. L’Hôtel Ibis Styles Nancy Laxou est l’endroit idéal pour un séjour confortable et agréable à Nancy.

Adresse : 10 Rue De La Saone, Nancy Ouest Laxou, Champ Le Boeuf-Laxou, 54520 Nancy

Type de recharge : 1 x Type 2, 22 kW

Novotel Nancy

Le Novotel Nancy est un hôtel confortable et moderne situé à 5 km du centre-ville de Nancy. Il offre un accès facile aux principales autoroutes menant à Lyon, Paris, Metz et Strasbourg. Les chambres sont confortables, spacieuses et entièrement rénovées pour un séjour agréable.

L’hôtel dispose également d’une piscine extérieure pour se détendre et de 400 m² de salles de réunion équipées pour les besoins professionnels. Le restaurant La Cachette propose une cuisine française contemporaine pour les repas, ainsi que des options végétariennes et un service d’étage. Les clients peuvent aussi profiter d’un moment de détente sur la terrasse par beau temps.

Le Novotel Nancy est également un choix idéal pour les familles, avec une petite aire de jeux intérieure pour les enfants et la possibilité pour jusqu’à 2 enfants de moins de 15 ans de séjourner gratuitement dans la chambre de leurs parents. Les enfants doivent être enregistrés lors de la réservation.

Adresse : 2, rue du Vair, 54520 Nancy

Type de recharge : 4 x Type 2, 11 kW

Lorraine Hôtel Nancy Ouest – Laxou

L’hôtel Lorraine Nancy Ouest – Laxou est un établissement 3 étoiles situé à Nancy, à seulement 4,1 km du Zénith de Nancy et à 5,1 km de la gare de Nancy. Il propose des chambres climatisées avec une connexion Wi-Fi gratuite, une salle de bains privative, une télévision à écran plat et des articles de toilette gratuits.

L’hôtel dispose également d’un bar, d’un restaurant servant un petit-déjeuner buffet ou continental, d’une terrasse, d’une salle de sport et d’un parking privé gratuit. Les membres du personnel de la réception ouverte 24h/24 sont à votre disposition pour parler français, allemand, anglais et espagnol.

Les chambres sont équipées d’un bureau pour vous permettre de travailler à votre aise. Le Jardin botanique du Montet est à 5,4 km de l’hôtel, tandis que l’opéra de Nancy est à 6,2 km. L’aéroport Metz-Nancy-Lorraine, le plus proche, est à 41 km de l’établissement.

Adresse : 29 Avenue de la Résistance, 54520 Nancy

Type de recharge : 3 x Type 2, 11 kW

Hôtel Nancy Gare-Congrés

L’Hôtel Nancy Gare-Congrés offre un séjour confortable et pratique dans le centre de Nancy. Avec une connexion Wi-Fi gratuite et un restaurant sur place, vous pourrez profiter d’un repas délicieux sans quitter l’hôtel. Les chambres climatisées sont équipées de tout le nécessaire pour un séjour agréable, y compris un bureau, une bouilloire, un réfrigérateur, un coffre-fort, une télévision à écran plat et une salle de bains privative avec douche.

L’Hôtel Nancy Gare-Congrés est idéalement situé à moins de 1 km de la place Stanislas, à 1 km de l’opéra de Nancy et à environ 6,6 km du Zénith de Nancy. La gare de Nancy se trouve à seulement 100 mètres, ce qui en fait un choix pratique pour les voyageurs en déplacement. Le jardin botanique de Montet est à 4,8 km et l’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine se trouve à 41 km.

Adresse : 16 Avenue Foch, 54000 Nancy

Type de recharge : NP

Mercure Nancy Centre Gare

Le Mercure Nancy Centre Gare est un hôtel moderne et confortable situé en plein cœur de Nancy, à côté de la gare. Il propose des chambres spacieuses et bien équipées, avec une climatisation et une télévision à écran LCD pour un séjour agréable.

Le restaurant sur place sert une cuisine française traditionnelle pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Vous pourrez également prendre un verre au bar de l’hôtel. La connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans tout l’hôtel pour rester connecté pendant votre séjour.

L’hôtel se trouve à quelques pas du quartier historique de Nancy, où vous pourrez découvrir la célèbre Place Stanislas. Le centre des congrès Prouvé est à 5 minutes à pied.

Le Mercure Nancy Centre Gare est très apprécié des voyageurs pour sa situation centrale et son confort moderne. Il est idéal pour les séjours professionnels et touristiques à Nancy.

Adresse : 11 Rue Raymond Poincaré, 54000 Nancy

Type de recharge : NP