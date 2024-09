Je vis dans une petite ville, Angoulême, à environ 60 km de Bordeaux. Comme beaucoup d’automobilistes qui ont adopté la voiture électrique, j’étais enthousiaste à l’idée de réduire mon empreinte carbone et de profiter des avantages financiers de l’électricité, qui est plus abordable que l’essence.

Toutefois, après quelques mois d’utilisation et de trajets fréquents vers Bordeaux, j’ai commencé à me poser des questions sur la rentabilité des recharges dans les stations publiques. Ce qui était censé me faire économiser de l’argent finissait par peser lourd sur mon budget mensuel.

Les coûts des recharges en station

Je me rendais régulièrement à Bordeaux pour des rendez-vous professionnels et je rechargeais ma voiture dans les bornes publiques. Le tarif moyen dans la région variait entre 0,30 € et 0,50 €/kWh, ce qui signifie qu’une recharge complète de ma voiture coûtait souvent entre 30 et 35 € pour une batterie de 60 kWh. Même si c’était toujours moins cher qu’un plein d’essence, cela représentait quand même un budget mensuel important. En moyenne, je dépensais 100 à 120 € par mois en recharge, ce qui n’était pas négligeable, surtout en tenant compte des trajets fréquents.

À chaque fois que je faisais un détour pour trouver une borne libre, ou que j’attendais qu’une station se libère à Bordeaux, je perdais aussi du temps. Il m’est même arrivé de me rendre à une station avec seulement 5 % de batterie restante, stressé à l’idée de tomber en panne avant d’arriver à destination.

Le déclic : l’installation d’une borne chez moi

C’est à ce moment-là que j’ai commencé à envisager d’installer une borne de recharge à domicile. Après plusieurs recherches et en discutant avec des collègues, j’ai réalisé que recharger à la maison me permettrait non seulement de faire des économies importantes, mais aussi de gagner en flexibilité et en tranquillité d’esprit. Plus besoin de chercher désespérément une borne à Bordeaux, ni de payer des tarifs plus élevés pour une recharge rapide en plein centre-ville.

J’ai donc décidé d’installer une borne de 7,4 kW chez moi à Angoulême, ce qui est suffisant pour mes trajets réguliers. Cela me permet de recharger ma voiture en 7 à 8 heures, ce qui est idéal pour une recharge nocturne. J’ai contacté un installateur certifié, et le processus s’est déroulé sans problème. Le coût total de l’installation a été d’environ 1 200 €, mais avec les aides locales et le Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), j’ai pu récupérer une partie de l’investissement.

Le changement dans mon quotidien

Depuis que j’ai installé ma borne à domicile, mon quotidien a radicalement changé. Je ne me soucie plus des bornes publiques à Bordeaux, et je profite de tarifs réduits en rechargeant la nuit, pendant les heures creuses. Grâce à mon contrat d’électricité avec un tarif préférentiel la nuit (environ 0,10 €/kWh), je paie désormais environ 9 à 10 € pour une recharge complète de ma voiture. C’est trois fois moins cher que ce que je payais auparavant en station.

L’un des avantages immédiats que j’ai ressentis est le gain de temps. Plus besoin de faire des détours pour trouver une borne ou d’attendre que ma voiture se recharge en ville. Je branche simplement ma voiture en rentrant chez moi, et elle est prête à repartir le lendemain matin. Cela m’a également permis de réduire mon stress lié aux trajets, surtout lorsque je me rends à des rendez-vous importants.

Le confort et les économies à long terme

En termes d’économies, la différence est impressionnante. Avec les recharges en station publique, je dépensais environ 120 € par mois. Désormais, en rechargeant à domicile, ma facture électrique mensuelle liée à la voiture est d’environ 40 €, soit 80 € d’économies chaque mois. À ce rythme, je rentabiliserai mon installation en un peu plus d’un an.

Un autre avantage que je n’avais pas anticipé est le confort. Pouvoir recharger ma voiture à domicile, sans contraintes, m’a fait prendre conscience de l’importance de cette flexibilité. Cela m’a permis de mieux organiser mes trajets, notamment pour des déplacements imprévus ou des trajets de dernière minute.

Quelques conseils pour ceux qui envisagent l’installation

Anticipez vos besoins énergétiques : Si vous effectuez des trajets réguliers, comme moi entre Angoulême et Bordeaux, il est crucial de choisir une borne avec une puissance adaptée. Une borne de 7,4 kW est parfaite pour une recharge nocturne complète.

: Si vous effectuez des trajets réguliers, comme moi entre Angoulême et Bordeaux, il est crucial de choisir une borne avec une puissance adaptée. Une borne de est parfaite pour une recharge nocturne complète. Profitez des aides disponibles : En France, il existe plusieurs aides pour encourager l’installation de bornes de recharge. Le CITE et d’autres subventions locales m’ont permis de réduire significativement le coût de l’installation.

: En France, il existe plusieurs aides pour encourager l’installation de bornes de recharge. Le et d’autres subventions locales m’ont permis de réduire significativement le coût de l’installation. Planifiez les recharges pendant les heures creuses : Si vous avez un contrat d’électricité avec des tarifs réduits la nuit, programmez vos recharges pendant ces périodes. Cela vous permettra de faire encore plus d’économies.

Vous souhaitez installer une borne de recharge ? Un expert local certifié est disponible pour répondre à vos questions concernant votre projet. Ce service est gratuit, pour tous les véhicules électriques Lire également : J’ai Payé 19.56 € Pour Recharger Ma Peugeot e-208 À La Station Indigo Electra Vous souhaitez équiper votre : * Maison Copropriété Entreprise

Nom Prénom *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Quel est votre véhicule électrique ?

Parrain

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Conclusion : Le passage à la borne de recharge à domicile

Installer une borne de recharge à domicile a été un vrai tournant dans mon expérience de conduite électrique. En plus de faire des économies conséquentes, j’ai gagné en confort et en tranquillité d’esprit. Si vous êtes dans une situation similaire, avec des trajets fréquents vers une grande ville et une dépendance aux bornes publiques, je ne peux que vous recommander cette solution.

Au final, la borne de recharge à domicile offre non seulement des avantages financiers, mais elle permet aussi de profiter pleinement de son véhicule électrique sans les contraintes des recharges en station publique. Pour moi, c’est devenu un élément indispensable de ma vie quotidienne, et je ne reviendrais en arrière pour rien au monde.