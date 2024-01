En tant que cameraman-photographe, mes déplacements professionnels entre Angers et Paris exigent un véhicule fiable, confortable et spacieux pour transporter mon matériel vidéo. Après avoir exploré plusieurs options, j’ai choisi la MG ZS EV. Ce SUV électrique offre l’espace nécessaire pour mon équipement, une conduite confortable pour les longs trajets, et surtout, il représente un choix économique par rapport à d’autres véhicules électriques.

Pourquoi IONITY ? Plus de Bornes, Plus de Flexibilité

Ma préférence pour IONITY vient de leur large réseau de bornes, ce qui me donne plus de flexibilité dans la planification de mes trajets. De plus, avec la récente baisse de prix de l’abonnement Passport en janvier, qui est maintenant à moins de 6€/mois, l’utilisation des bornes IONITY est devenue encore plus avantageuse pour moi.

L’Expérience de Recharge avec IONITY

Chaque recharge sur une borne IONITY me coûte environ 23 € pour une charge complète de ma MG ZS EV (60 kWh), grâce à l’abonnement Passport. Avant cette baisse de prix, j’étais déjà satisfait, mais maintenant, c’est un véritable game-changer pour moi. Les économies réalisées sont substantielles, surtout comparées au coût d’une charge sans abonnement, et cela a un impact positif notable sur mes frais de déplacement.

Les Avantages au Quotidien

Les bornes IONITY sont devenues une part essentielle de mes voyages. Elles sont non seulement pratiques et facilement accessibles, mais elles me permettent aussi de planifier mes pauses de recharge efficacement. Ces pauses deviennent des moments productifs où je peux me détendre ou travailler sur mes projets.

Conclusion : Une Solution Parfaite pour les Professionnels en Déplacement

La combinaison de la MG ZS EV et de l’abonnement IONITY est idéale pour mes besoins. Elle offre non seulement l’autonomie nécessaire pour mes longs trajets mais aussi une solution de recharge économique et pratique. Avec la récente réduction de l’abonnement IONITY, mes déplacements professionnels sont devenus encore plus rentables.

Si vous êtes un professionnel en déplacement, avez-vous trouvé des solutions similaires pour optimiser vos coûts de recharge ? Partagez vos expériences et astuces pour les voyages longue distance en électrique !