J’ai payé seulement 20,34€ pour Recharger mon Hyundai Kona électrique

Quand j’ai opté pour la Hyundai Kona électrique, mon objectif était surtout de réduire mes émissions de carbone. Mais ce qui m’a vraiment étonné, ce sont les économies incroyables réalisées sur mes déplacements. L’aller-retour Paris-Lille, par exemple, m’a coûté bien moins cher que prévu.

Mon Expérience de Recharge et Économies Réalisées

Pour parcourir les 440 km entre Paris et Lille, j’ai dû recharger ma Kona électrique deux fois à l’aller et une fois au retour. Chaque recharge me coûtait environ 10,34 € pour 32 kWh (à 0,45 €/kWh), plus 3€ de frais de stationnement. Ainsi, l’aller-retour total ne m’a coûté que 20,34€ en électricité. En comparaison, le trajet en voiture à essence m’aurait coûté plus du triple !

Comparaison avec les Coûts d’une Voiture à Essence

Comparons les chiffres : le coût par kilomètre pour ma Kona électrique s’élève à seulement 0,046 €. Pour un autre trajet fréquent comme Paris-Rennes (environ 350 km), cela représenterait seulement 16,10€ en électricité. Avec une voiture à essence, à un coût moyen de 0,15 € par km, le même trajet coûterait environ 52,50€. L’écart est flagrant et mes économies sur les coûts de déplacement sont bien réelles.

Au début, j’étais surtout motivé par l’aspect écologique, mais les économies réalisées m’ont vraiment ouvert les yeux. Non seulement je fais ma part pour l’environnement, mais mon portefeuille me remercie également.

Conclusion

Avec un coût total de seulement 20,34€ pour un aller-retour Paris-Lille en Hyundai Kona électrique, les économies par rapport à un véhicule à essence sont indéniables. Pour quelqu’un qui parcourt régulièrement de longues distances, la Kona électrique offre une alternative à la fois économique et écologique, prouvant que passer à l’électrique peut être aussi pratique que rentable.