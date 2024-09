Avec l’augmentation des véhicules électriques (VE), installer une borne de recharge à domicile devient une nécessité pour de nombreux propriétaires. Non seulement cela permet de recharger votre véhicule à votre convenance, mais cela optimise également les coûts et l’efficacité. Cependant, avant de vous lancer dans cette installation, il est essentiel de bien préparer votre maison pour garantir une installation sécurisée et conforme aux normes. Voici un guide complet pour vous accompagner dans cette démarche.

Vérifier votre installation électrique

Avant toute chose, il est important de vous assurer que votre installation électrique est prête à accueillir une borne de recharge. Les bornes nécessitent généralement une puissance plus importante que les appareils électroménagers standards.

Capacité du compteur électrique : Votre compteur doit être en mesure de supporter la puissance supplémentaire nécessaire pour recharger un véhicule électrique. Une borne de recharge typique peut nécessiter entre 3,7 kW (pour une charge lente) et 22 kW (pour une charge rapide). Si votre compteur n’a pas cette capacité, il pourrait être nécessaire de le faire augmenter par votre fournisseur d’électricité.

Mise à jour du tableau électrique : Il est souvent nécessaire de vérifier si votre tableau électrique est assez récent pour accepter une nouvelle ligne dédiée à la borne. Si ce n'est pas le cas, il peut être nécessaire d'installer un disjoncteur supplémentaire dédié à la borne de recharge.

Choisir la borne de recharge adaptée

Il existe plusieurs types de bornes de recharge pour VE, et le choix dépendra de vos besoins spécifiques et de la configuration de votre maison.

Borne de recharge murale (Wallbox) : C’est la solution la plus courante pour une installation résidentielle. Les wallbox peuvent fournir une puissance de recharge allant de 3,7 kW à 22 kW, en fonction du modèle. Elles sont idéales pour un garage ou un abri pour voiture.

Borne de recharge portable : Il s'agit d'une option plus flexible, mais généralement moins puissante. Ces bornes peuvent être branchées directement sur une prise domestique renforcée.

Puissance de la borne : Comme mentionné plus haut, plus la puissance de la borne est élevée, plus la recharge sera rapide. Pour une utilisation quotidienne, une borne de 7 kW est généralement suffisante pour recharger une voiture pendant la nuit. Si vous disposez d'un véhicule à batterie plus grande ou si vous souhaitez une recharge plus rapide, vous pourriez opter pour une borne plus puissante.

Vérifier la compatibilité avec votre véhicule

Tous les véhicules électriques ne sont pas compatibles avec toutes les bornes de recharge. Il est donc essentiel de vérifier que la borne que vous envisagez d’installer est compatible avec votre véhicule. En Europe, la plupart des bornes et des véhicules sont équipés de la prise de type 2, mais il est préférable de vérifier.

Type de connecteur : Assurez-vous que la borne que vous installez a le bon type de connecteur (généralement Type 2) pour correspondre à la prise de votre véhicule.

Fonctionnalités intelligentes : Certaines bornes sont équipées de fonctionnalités intelligentes, comme la programmation de la recharge pendant les heures creuses ou la gestion à distance via une application. Cela peut être utile pour optimiser vos coûts d'électricité.

Planifier l’emplacement de la borne

L’emplacement de la borne de recharge est crucial. Elle doit être installée à un endroit où vous pouvez facilement stationner votre véhicule, tout en ayant accès à votre tableau électrique.

Proximité du tableau électrique : Plus la borne est proche de votre tableau électrique, plus l’installation sera simple et moins coûteuse. Si la borne est éloignée, des travaux supplémentaires pourraient être nécessaires pour tirer les câbles.

Sécurité : Assurez-vous que la borne est installée dans un endroit sécurisé, à l'abri des intempéries si possible. Certaines bornes sont conçues pour résister aux conditions extérieures, mais il est toujours préférable de protéger les équipements électriques.

Faire appel à un installateur professionnel

Bien que vous puissiez être tenté d’installer la borne vous-même, il est fortement recommandé de faire appel à un installateur professionnel certifié IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicule Electrique). Un professionnel s’assurera que l’installation est conforme aux normes de sécurité et vous permettra de bénéficier de certaines aides financières.

Certifications IRVE : Choisir un installateur certifié vous garantit que la borne sera installée dans les règles de l’art et que votre installation sera conforme aux normes actuelles.

Aides financières : En France, il existe des aides telles que le Crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) ou des subventions locales pour encourager l'installation de bornes de recharge. En passant par un installateur certifié, vous êtes éligible à ces aides.

Coût de l’installation

Le coût d’installation d’une borne de recharge varie en fonction de plusieurs facteurs, tels que la puissance de la borne, la distance entre la borne et le tableau électrique, et le type d’installation (intérieur ou extérieur). En moyenne, il faut compter entre 500 € et 1 500 € pour l’installation, hors coût de la borne elle-même.

Voici quelques exemples :

Borne 3,7 kW à 7 kW : Entre 500 € et 900 € pour la borne, et environ 500 € pour l’installation.

Borne 11 kW à 22 kW : Ces modèles plus puissants peuvent coûter entre 1 000 € et 1 500 €, avec un coût d'installation qui peut aller jusqu'à 1 500 € en fonction de la complexité.

Optimiser les coûts avec des panneaux solaires

Si vous envisagez de faire un pas de plus vers l’autosuffisance énergétique, combiner l’installation de votre borne de recharge avec des panneaux solaires peut être une excellente option. En installant des panneaux solaires, vous pouvez utiliser l’énergie produite pour recharger votre voiture, réduisant ainsi vos factures d’électricité et votre empreinte carbone.

Autoconsommation : L’installation de panneaux solaires permet de produire votre propre électricité, que vous pouvez ensuite utiliser pour recharger votre véhicule. Cela maximise les économies à long terme, notamment si vous utilisez votre borne pendant la journée, lorsque la production solaire est à son maximum.

Batterie de stockage : Ajouter une batterie de stockage à votre système solaire peut vous permettre de stocker l'énergie produite en excès pour l'utiliser la nuit, lorsque vous rechargez votre véhicule.

Conclusion

Préparer votre maison pour l’installation d’une borne de recharge électrique nécessite une évaluation approfondie de votre installation électrique actuelle, le choix de la borne adaptée à vos besoins, et la planification de son emplacement. En faisant appel à un installateur certifié, vous vous assurez une installation conforme aux normes de sécurité et profitez des aides financières disponibles. Que vous soyez propriétaire d’un véhicule électrique ou en train de préparer l’avenir, cette étape est essentielle pour rendre votre maison prête pour une mobilité plus verte.