Dans le cadre d’un effort collaboratif novateur, Renault, en partenariat avec les membres de la Software République, annonce le lancement industriel de la borne de recharge Mobilize PowerBox, un produit fabriqué en France sur le site de production Symbiose du groupe LACROIX. Ce développement marque un tournant dans l’industrie de la mobilité électrique, offrant non seulement une solution de recharge pour véhicules électriques mais aussi une technologie bidirectionnelle avancée (V2G) capable de renvoyer de l’électricité au réseau. La connectivité de cette borne contribue à la gestion intelligente du réseau électrique, soulignant son importance dans la transition énergétique actuelle.

Mobilize PowerBox: une station de charge connectée et sécurisée

La Mobilize PowerBox est le fruit de la collaboration entre les membres de la Software République (Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thales) et leur partenaire technologique IoTecha Corp. Avec une capacité initiale de production de 65 000 unités par an, cette station de charge intelligente, connectée, sécurisée et bidirectionnelle est conçue pour charger en toute sécurité tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Elle est disponible en quatre versions, dont une version bidirectionnelle (V2G) qui permet non seulement de charger le véhicule mais également de renvoyer de l’électricité au réseau.

L’innovation française au cœur du projet

La production de la Mobilize PowerBox est réalisée dans l’usine Symbiose de LACROIX, située à Beaupréau-en-Mauges (Maine-et-Loire, France), un exemple de l’engagement de la France dans la réindustrialisation et la réduction de l’impact carbone grâce à un réseau de fournisseurs locaux. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie industrielle 4.0, avec une ligne de production automatisée et numérisée, démontrant la capacité d’adaptation et d’innovation de l’industrie française.

Une coopération technologique unique

Le succès de la Mobilize PowerBox repose sur la synergie entre les compétences spécifiques de chaque partenaire de la Software République. De la connectivité 4G d’Orange à l’architecture de systèmes de recharge de véhicules électriques du groupe Renault, en passant par les composants semi-conducteurs de STMicroelectronics et la cybersécurité de Thales, chaque contribution est cruciale pour offrir une solution de charge à la pointe de la technologie.

Adaptabilité et gestion intelligente de l’énergie

La Mobilize PowerBox est une solution de recharge flexible, compatible avec toutes les installations électriques et tous les véhicules électriques ou hybrides rechargeables équipés d’une prise de type 2. Elle offre jusqu’à 22 kW de puissance de charge, selon l’installation électrique et la capacité de charge du véhicule, et peut être installée aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Grâce à son système de gestion dynamique de l’énergie, elle adapte la puissance de charge disponible, évitant ainsi toute interruption de l’alimentation électrique de la maison.

Une gamme de stations pour tous les besoins

La Mobilize PowerBox se décline en quatre versions pour répondre aux besoins variés des particuliers et des professionnels, allant de la solution de recharge domestique simple et sécurisée à la station de recharge publique équipée d’un lecteur RFID et d’un compteur MID pour la facturation de l’électricité. La version bidirectionnelle VERSO permet de réaliser des économies significatives en renvoyant de l’électricité au réseau domestique et public.

Contrôle et surveillance à distance via l’application My PowerBox

L’application « My PowerBox » offre aux utilisateurs la possibilité de contrôler à distance leur charge et de consulter leur historique de consommation. Elle permet également de programmer la charge pendant les heures creuses pour optimiser le coût de la recharge.

Faciliter la transition vers la mobilité électrique

Pour accompagner les clients dans leur passage à la mobilité électrique, l’achat et l’installation de la Mobilize PowerBox sont proposés dans le réseau Renault. Une offre « tout compris » a été développée pour simplifier le processus d’installation à domicile, garantissant une installation avant la livraison du véhicule et dans un délai maximal de 45 jours ouvrables après la commande.

La Mobilize PowerBox symbolise un pas en avant significatif dans l’évolution de la mobilité électrique, offrant une solution innovante et écologique pour la recharge des véhicules électriques. Son lancement est un témoignage de l’engagement de Renault et de ses partenaires en faveur d’une mobilité plus durable et connectée, marquant une étape importante dans la révolution de la mobilité électrique.

L’avis de Tesla Mag sur cette nouvelle borne de recharge

Je trouve important que les constructeurs automobiles s’approprient le sujet car il est trop souvent confié à des sociétés externes et négligé dans l’expérience client globale. L’enjeu ici était de présenter des perspectives d’avenir avec le V2G qui est un sujet également associé au véhicule et au réseau. Nous restons convaincu que Renault saura imposer la vision globale de l’écosystème électrique mais la communication et les cas d’usages manquent pour permettre à des non initiés de comprendre la vision.

