SpaceX vise l’Inde et l’Australie pour étendre son réseau Starlink

Elon Musk, PDG de SpaceX, a récemment rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi à New York pour discuter des investissements potentiels de l’entreprise en Inde. Lors de cette réunion, Musk a laissé entendre que Starlink, le service d’internet par satellite de SpaceX, pourrait bientôt être lancé en Inde.

Il a souligné l’importance de fournir une connectivité Internet dans les zones rurales et reculées où les gens n’ont pas encore accès à Internet.

Musk a déclaré : « L’internet Starlink, qui, je pense, peut être incroyablement utile pour les villages reculés ou ruraux où ils n’ont peut-être pas d’accès à Internet, ou l’internet est très cher et lent. »

Tesla se prépare à investir en Inde et SpaceX envisage d’étendre Starlink en Australie

En plus de discuter de Starlink, Elon Musk et le Premier ministre indien Modi ont également abordé les plans d’investissement de Tesla en Inde. Tesla prévoit de construire une base de fabrication en Inde pour localiser la production de véhicules électriques. Cette initiative soutient les efforts du gouvernement indien pour promouvoir les véhicules électriques dans le pays.

Musk a exprimé sa confiance quant à l’investissement de Tesla en Inde, déclarant : « Je suis convaincu que Tesla sera en Inde et le fera dès que humainement possible. Il est fort probable qu’il y aura un rapport d’investissement significatif avec l’Inde à l’avenir. » Il a également annoncé son intention de visiter l’Inde l’année prochaine.

En outre, SpaceX a déjà tenté de pénétrer le marché indien avec Starlink par le passé. Bien que la société ait enregistré Starlink en 2021 et embauché des cadres pour diriger cette activité, elle s’est heurtée à des obstacles réglementaires qui ont interrompu ses opérations dans le pays. Cependant, après la réunion entre Musk et Modi, il y a un espoir réel que Starlink puisse finalement être lancé en Inde.

Starlink connecte les zones reculées de l’Australie grâce à un partenariat avec Telstra

En parallèle à l’expansion potentielle en Inde, Starlink a également conclu un partenariat avec Telstra, le plus grand fournisseur de télécommunications en Australie. Ce partenariat vise à fournir une connectivité à des zones reculées du pays où l’accès à Internet est limité.

Telstra proposera des services de téléphonie fixe et de large bande Starlink en tant qu’offre groupée, permettant ainsi aux Australiens de bénéficier d’une connectivité à domicile. Ce partenariat permettra également à Telstra de fournir des services de soutien technique et d’installation professionnelle aux utilisateurs.

Les détails exacts du partenariat et des services proposés n’ont pas encore été divulgués, mais Telstra prévoit de lancer les services Starlink d’ici la fin de 2023. Starlink, avec sa technologie de communication par satellite à basse altitude (LEO), offre une connectivité de qualité grâce à un réseau de satellites proches de la Terre. Cette technologie permet un débit de données élevé et une latence réduite, ce qui en fait une excellente option pour les appels vocaux et vidéo.

Avec ces développements, SpaceX cherche à étendre l’accès à Internet en Inde et à connecter les zones reculées de l’Australie grâce à Starlink. Ces initiatives témoignent de l’engagement de l’entreprise à fournir une connectivité mondiale et à soutenir les progrès technologiques dans ces régions.