Lotus Eletre : Redéfinir le luxe électrique (3/3)

Eletre à l’intérieur: le cockpit numérique

L’Eletre est une Lotus comme aucune autre auparavant. Son habitacle spacieux et luxueux fusionne sans effort un design technique orienté performance avec une connectivité et un système d’infodivertissement de classe mondiale. Il propose une sélection des matériaux et finitions les plus raffinés qui reflètent le luxe, l’exclusivité et le savoir-faire de précision – avec une égale attention à la durabilité.

Le « Digital Cockpit » intelligent de l’Eletre utilise une technologie de pointe pour améliorer l’expérience de conduite en combinant des graphiques superbement rendus, des réponses ultra-rapides et une utilisation intuitive. Le système d’exploitation inédit de Lotus, le Hyper OS, fait ses débuts dans l’Eletre, offrant une expérience interactive sans faille qui offre des performances et un retour d’information interactifs de première classe, mettant l’utilisateur – conducteur ou passager – en contrôle total.

Une technologie embarquée de pointe

L’Eletre est équipée de deux puces Qualcomm 8155 Snapdragon offrant une puissance de traitement exceptionnelle, ainsi que de 12 Go de RAM et de 128 Go de stockage. La technologie « Unreal Engine » provenant du monde du jeu vidéo permet des animations et des expériences 3D en temps réel. La meilleure connectivité possible est assurée par la compatibilité 5G. La capacité de mise à jour logicielle par l’air assure que le Digital Cockpit de l’Eletre est toujours à jour, et s’améliore continuellement au fil du temps à mesure que de nouvelles fonctionnalités deviennent disponibles.

Un autre point d’innovation est l’assistant personnel virtuel qui permet aux clients d’interagir avec le véhicule simplement en parlant. Dites simplement « Bonjour Lotus, j’ai froid », par exemple, et la température de la cabine est ajustée en conséquence, permettant aux conducteurs de garder les mains sur le volant et les yeux sur la route.

Confort et divertissement à bord

L’écran tactile central est un design OLED HD mince, déployable et de 15,1 pouces qui n’a que 10 mm d’épaisseur. Capable d’afficher des images d’une netteté exceptionnelle en utilisant plus de 16 millions de couleurs, il offre une clarté exceptionnelle et une expérience véritablement immersive pour le conducteur. La fonctionnalité de navigation, développée avec HERE Technologies (pour les marchés britannique et européen), inclut le routage EV, l’assistant de portée EV et le routage prédictif. Sous l’écran tactile de la console centrale se trouve un chargeur de dispositif sans fil qui complète Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Sécurité et assistance au conducteur

L’Eletre est équipée d’une gamme complète de systèmes avancés d’assistance au conducteur (ADAS), tous conçus pour améliorer la sécurité et rendre les trajets plus détendus. Pour cela, une panoplie complète de capteurs de pointe sont utilisés: au total 34, comprenant les quatre LIDAR déployables, une première pour un véhicule de production. Les LIDAR fournissent une image en 3D de l’environnement autour de la voiture, permettant une perception de l’environnement beaucoup plus précise que les systèmes de caméra ou de radar seuls. C’est un élément clé pour des fonctionnalités d’assistance à la conduite plus avancées et pour préparer la voiture à un avenir autonome.

D’autres technologies d’assistance au conducteur incluent une caméra de recul haute définition, un régulateur de vitesse adaptatif, un freinage d’urgence autonome, une alerte de sortie de voie, un assistant de stationnement automatique et une reconnaissance des panneaux de signalisation. L’Eletre est également équipée d’un écran tête haute qui affiche les informations cruciales directement dans le champ de vision du conducteur, réduisant la nécessité de détourner les yeux de la route.

Performance et conduite

Passons maintenant aux performances. L’Eletre est une Lotus après tout, ce qui signifie que la conduite engageante et le plaisir de conduite sont essentiels. L’Eletre dispose d’un moteur électrique qui offre une performance impressionnante, rendant l’expérience de conduite Lotus accessible à un plus grand nombre de conducteurs. Bien que Lotus n’ait pas encore révélé les spécifications exactes du moteur, ils ont déclaré que l’Eletre offrira un mélange de performances, d’efficacité et de distance de conduite électrique qui établira de nouvelles normes pour les véhicules électriques.

L’avenir de Lotus

L’Eletre est la première d’une gamme de nouvelles voitures entièrement électriques de Lotus. Elle est le premier véhicule à utiliser la nouvelle plateforme EV de Lotus, qui sera également utilisée pour les futurs modèles. C’est un pas important pour Lotus alors qu’ils se déplacent vers un avenir entièrement électrique. Les véhicules à venir incluront une nouvelle voiture de sport électrique, ainsi qu’un SUV plus grand. La Lotus Eletre est vraiment une nouvelle étape pour le constructeur britannique, car ils cherchent à se réinventer pour l’ère de l’électrification.

La Lotus Eletre semble être un véhicule électrique très impressionnant, offrant une combinaison de luxe, de performance et de technologies de pointe. Il sera intéressant de voir comment cette nouvelle direction se développe pour Lotus et comment elle influence le reste de l’industrie automobile.

Quelques caractéristiques techniques :