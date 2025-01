En réponse aux dévastateurs incendies qui ont ravagé Los Angeles, Tesla a mis en place une série d’initiatives notables visant à soutenir non seulement ses employés affectés mais aussi les communautés environnantes. Ces efforts démontrent un engagement profond envers la responsabilité sociale et l’entraide en période de crise.

Assistance aux employés affectés

Pour les employés dont les maisons ont été détruites par les incendies, Tesla a pris des mesures décisives en fournissant des solutions d’hébergement, ainsi que des moyens de transport et de repas. Cette aide matérielle est cruciale pour permettre à ces personnes de retrouver un certain équilibre dans une période si perturbée.

Rétablissement des stations de recharge

Toutes les stations Supercharger de Tesla sont à nouveau opérationnelles, à l’exception de celle de Pasadena, qui se situait en plein cœur des flammes. La rapidité de rétablissement de ces infrastructures est essentielle pour les propriétaires de véhicules électriques dans la région.

Déploiement stratégique des Megapacks

Tesla a déployé deux Megapack Chargers (MPCs) le 10 janvier à Thousand Oaks pour atténuer la congestion liée aux évacuations et aux coupures de courant dues aux Public Safety Power Shutoffs (PSPS). Un autre MPC a été mis en place à Altadena, au poste de la sheriff, pour soutenir les premiers intervenants avec une alimentation électrique et une connectivité Starlink. Ce positionnement stratégique garantit une réponse rapide et adaptée aux besoins des services d’urgence.

Innovations technologiques pour une meilleure assistance

Dans le cadre de ces efforts, deux unités de commutateurs mobiles avec transformateurs pas à pas ont été utilisées pour permettre aux MPC de fournir de l’énergie à des bâtiments de 208V, augmentant ainsi leur utilité au-delà de la simple recharge de véhicules électriques. Deux unités supplémentaires sont déployées à San Bernardino, avec des efforts en cours pour un déploiement à Palisades.

Partenariats communautaires et déploiement de Powerwalls

En collaboration avec des organisations à but non lucratif, des unités Powerwall mobiles ont été installées à Altadena et dans le canyon Topenga, fournissant alimentation et connectivité pour les appareils électroniques et les réfrigérateurs. Ce partenariat montre l’importance de la coopération pour une action humanitaire élargie et efficace.

Utilisation des Cybertrucks pour le soutien logistique

Les Cybertrucks de Tesla, équipés de connexions Starlink, sont également déployés sur le terrain. Trois sont désormais stationnés au département du shérif de Los Angeles à Altadena, avec des bennes remplies d’eau et de collations. D’autres unités sont localisées à Pasadena et à Zuma Beach, contribuant activement aux besoins logistiques et humanitaires des zones touchées.

Face à une catastrophe naturelle dévastatrice, Tesla démontre comment les entreprises peuvent intervenir de manière décisive pour fournir un soutien vital, tant pour leurs propres employés que pour les communautés environnantes. Les efforts remarquables de Tesla en faveur de la résilience et de l’innovation témoignent de l’impact positif que le secteur privé peut avoir en réponse aux urgences communautaires.