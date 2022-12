Pourquoi le Tesla Semi est un « gong » pour l’industrie du transport routier ?

Avec la livraison de son premier Semi, Tesla a fait rien de moins que d’initier un mouvement qui va changer l’industrie de la logistique telle que nous la connaissons depuis cent ans. La date historique est le 1er décembre 2022, et c’est une date dont on se souviendra autant que la Model 3 l’a été pour l’industrie des voitures particulières. La livraison de la Model 3 en 2017 a indéniablement été un bouleversement dur pour toute l’industrie automobile, et sans que personne ne s’en aperçoive, l’industrie du camionnage est en ce moment même secouée elle aussi.

À l’avenir, Tesla deviendra le plus grand et le plus rentable fabricant de camions lourds de classe 8, mais tous les responsables de ce secteur sont encore dans le déni, comme l’ont été les constructeurs automobiles historiques en 2017. Aujourd’hui, ils sont mieux informés, mais il est trop tard.

« Tesla a accompli ce que tous les cadres supérieurs du secteur de la logistique pensaient impossible d’un point de vue physique »

La raison de ce bouleversement dans un segment du transport où Tesla n’a pas joué de rôle dans le passé est la technologie, la sécurité, l’économie et la pensée fondamentale que tout ce qui s’est déjà produit dans le secteur des voitures particulières au cours de la dernière décennie va se répéter.

Tesla a livré le camion long-courrier de classe 8 le plus sûr, le plus économique et le plus performant que l’industrie ait jamais vu, et en plus, c’est un véhicule à zéro émission. Tesla a accompli ce que tous les cadres supérieurs du secteur de la logistique pensaient impossible d’un point de vue physique, mais ce n’est que le début d’une amélioration continue qui creusera l’écart entre Tesla et les autres fabricants de camions. La question n’est plus de savoir si Tesla livrera un jour plus de 300 000 semis par an et deviendra le plus grand constructeur du secteur, mais seulement de savoir quand.

Le retard du Tesla Semi s’explique par la pénurie de batteries

Le Tesla Semi a été largement oublié par le public, sa date de livraison ayant été repoussée à maintes reprises en raison de la pénurie de batteries, et de nombreux acteurs du secteur ont espéré qu’il n’arriverait jamais et que le secteur tel qu’ils le connaissent resterait inchangé.

Cette bulle de rêve a éclaté. Tesla fait souvent des prédictions audacieuses dont les gens ont du mal à croire qu’elles se réaliseront, et ils ont souvent des retards, mais ils tiennent toujours leurs promesses. Et ce qu’ils livrent est difficile à saisir pour beaucoup, car il y a des raisons à ce changement sismique que la plupart négligent ou ne peuvent pas comprendre. Ce dossier a pour but d’énumérer ces raisons.

Tesla Semi: Un choix économique ?

La première raison, et la plus importante, pour laquelle les entreprises de logistique devraient acheter un Tesla Semi est la réduction de 20 % du coût par kilomètre aux États-Unis. Ce coût inclut tous les frais, tels que les achats, la maintenance, l’électricité, le carburant et les autres services.

Le secteur de la logistique fonctionne avec des marges très faibles et chaque centime de revenu par kilomètre parcouru fait une grande différence. À cet égard, le Tesla Semi présente un avantage incroyable sur un camion diesel dans toutes les catégories de coûts.

Le coût d’achat du Tesla Semi pour une longue distance de 500 km est de 250 000 €, en tenant compte du fait qu’il inclut l’ADAS et l’option d’utiliser le FSD ultérieur à un niveau de prix similaire à celui d’un camion diesel entièrement équipé. Ce qui est intéressant, c’est que le coût de l’électricité tend vers zéro par rapport aux coûts du diesel, au lieu d’augmenter, ce qui fait que l’écart va même se creuser.

En ce qui concerne l’entretien, l’un des coûts les plus importants d’un camion semi-remorque est le remplacement des freins, et c’est un autre aspect pour lequel un camion électrique doté d’un système de récupération a un avantage considérable sur tout camion diesel.

Enfin, les groupes motopropulseurs électriques ont déjà prouvé qu’ils avaient une durée de vie plus longue dans l’industrie des voitures particulières et il n’y a aucune raison pour qu’il n’en soit pas de même pour les camions électriques. Si vous pouvez conduire un camion pendant 1 million de kilomètres au lieu de 500 000, vos coûts fixes sont réduits de moitié. Si l’on considère le coût total de possession, un bon camion électrique l’emporte sur un camion diesel.