Tesla est reconnue pour ses véhicules hautement sécurisés, mais ces voitures sont aussi attirantes pour les voleurs en raison de leurs composants électroniques de grande valeur. En suivant quelques astuces et en comprenant les méthodes utilisées par les voleurs, vous pouvez non seulement protéger votre précieux véhicule, mais aussi aider à maintenir vos primes d’assurance à un niveau raisonnable.

La méthode du « mille-feuille » pour la sécurité

La sécurité la plus efficace repose sur plusieurs couches, chaque couche ayant ses propres vulnérabilités. En multipliant les couches de sécurité, on peut mieux bloquer les failles. Voici quelques mesures pratiques :

Activer Pin2Drive : Une fonctionnalité disponible sur tous les modèles Tesla qui nécessite un code PIN pour conduire. Activer les données de mouvement et de forme physique sur l’application Tesla : Disponible pour les modèles 3, Y, S, et X. Vous pouvez aussi automatiser la désactivation du Bluetooth pendant la nuit. Désactiver l’entrée passive : Particulièrement pour les modèles S anciens, mais utile pour tous les modèles avec des clés physiques. Activer l’authentification multi-facteurs (MFA/2FA) pour votre compte Tesla. Installer des traceurs supplémentaires : Par exemple, des Apple AirTags, Tile Pro, ou des traceurs plus traditionnels. Marquer votre voiture et ses accessoires avec du liquide SmartWater et des autocollants. Prendre des précautions de sécurité sensées : Améliorer la sécurité de votre domicile, éviter de divulguer vos absences sur les réseaux sociaux, toujours brancher votre voiture la nuit, etc. Utiliser un antivol de volant si votre voiture est souvent laissée dans des zones à haut risque. Signaler toute préoccupation ou vulnérabilité de sécurité à Tesla.

Comprendre les méthodes de vol

1. Le hack internet

Problème : Les voleurs peuvent accéder à votre compte Tesla via des failles de sécurité ou des mots de passe partagés.

Solution : Utilisez un mot de passe unique et complexe pour votre compte Tesla et ne le partagez avec aucun autre compte en ligne. Activez la MFA et utilisez des gestionnaires de mots de passe sécurisés.

2. L’attaque de relais de clé

Problème : Les voleurs amplifient le signal de la clé passive pour déverrouiller et démarrer votre voiture à distance.

Solution : Désactivez l’entrée passive et utilisez un sac ou une boîte de Faraday pour vos clés. Les sacs de Faraday ne sont pas parfaits, vérifiez leur efficacité régulièrement.

3. Le vol de clé physique

Problème : Les voleurs obtiennent vos clés en les volant directement ou en entrant par effraction chez vous.

Solution : Activez Pin2Drive pour ajouter une couche de sécurité. Gardez vos clés en sécurité, comme vous le feriez pour des objets de grande valeur.

4. L’attaque de relais Bluetooth

Problème : Exploiter le signal Bluetooth pour déverrouiller votre voiture.

Solution : Activez les données de mouvement et de forme physique sur votre téléphone et automatisez la désactivation du Bluetooth la nuit.

5. La copie de clé

Problème : Les voleurs dupliquent l’étiquette RFID passive de votre clé.

Solution : Utilisez Pin2Drive et gardez vos clés à l’abri de personnes non fiables.

6. Le nouveau hack de clé

Problème : Une nouvelle méthode permettant de reprogrammer une clé en ayant accès à l’intérieur de la voiture.

Solution : Il n’existe pas de solution infaillible contre ce hack. Multipliez les mesures de dissuasion.

7. L’attaque d’interception ou de brouillage à distance

Problème : Les voleurs interceptent ou brouillent le signal de verrouillage de votre clé.

Solution : Activez la fonction de verrouillage automatique à l’éloignement et évitez d’utiliser la clé pour verrouiller ou déverrouiller la voiture à domicile. Utilisez l’application Tesla à la place.

Dissuader les voleurs déterminés

Installer plusieurs AirTags ou Tile Pro : Ces traceurs bon marché peuvent aider à localiser votre voiture volée. Utiliser un antivol de volant : Le Stop Lock est un excellent choix et agit comme un dissuasif visuel. Installer un tracker GPS : Cachez le traceur dans un endroit inattendu de la voiture. Améliorer la sécurité de votre domicile : Caméras de surveillance, éclairage extérieur, portails ou barrières électriques. Faire attention à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Collaborer avec vos voisins pour surveiller votre maison et votre voiture. Toujours brancher votre voiture : Cela peut ralentir les voleurs.

Utiliser le Mode Sentinelle pour plus de sécurité

Le Mode Sentinelle (Sentry Mode) de Tesla utilise les caméras et les capteurs du véhicule pour surveiller son environnement lorsqu’il est stationné. Cette fonction peut non seulement enregistrer les activités suspectes, mais aussi dissuader les voleurs potentiels.

Fonctionnement du Mode Sentinelle

Le Mode Sentinelle active les caméras extérieures de la voiture pour enregistrer l’environnement lorsque le véhicule est verrouillé et en mode veille. Si une menace est détectée, le système passe par plusieurs niveaux d’alerte :

État de veille : Les caméras surveillent l’environnement, mais n’enregistrent pas encore. Alerte : Si un mouvement suspect est détecté, l’écran tactile affiche un message indiquant que les caméras enregistrent. Alerte de sécurité : En cas de menace grave, le Mode Sentinelle active les alarmes de la voiture, clignote les phares et enregistre les événements.

En appliquant ces conseils et en restant vigilant, vous pouvez considérablement réduire les risques de vol de votre Tesla et préserver la sécurité de votre investissement.