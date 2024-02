En début de semaine, nous avons pu partager avec vous une vidéo captivante de la Tesla Model 3 Performance Ludicrous, filmée dans les rues ensoleillées de Valence. Suite à cette première immersion, nous plongeons aujourd’hui au cœur des dernières innovations, des caractéristiques inédites et des rumeurs qui foisonnent autour de ce modèle révolutionnaire.

Puissance et performances

La Tesla Model 3 Ludicrous est équipée d’une configuration AWD Dual-motor avec des unités S Plaid, promettant une puissance stupéfiante de plus de 680 chevaux. Avec un moteur à l’avant et un à l’arrière, chacun délivrant 340 chevaux, cette configuration pourrait même dépasser les 700 chevaux grâce à des améliorations spécifiques. La configuration tri-moteur semble improbable en raison de l’espace disponible, mais la puissance promise est déjà remarquable.

En termes de performances, Tesla vise un 0 à 60 mph (0-96 km/h) en seulement 2,5 secondes, plaçant la Model 3 Ludicrous entre la performance actuelle de la Model 3 et celle de la Model S Plaid. Ce chiffre impressionnant témoigne de l’amélioration significative des capacités de la voiture, tout en laissant de la place pour distinguer les segments de marché des différents modèles Tesla.

Conception intérieure sportive

La mise à jour 2023.38 a révélé des sièges spécifiques pour la Model 3, offrant un soutien latéral renforcé et des appuie-têtes améliorés, avec l’emblématique image Ludicrous intégrée. Le tableau de bord et les panneaux de porte pourraient également arborer un design spécifique, accentuant le caractère sportif de l’intérieur.

Roues « Incognito » Warp de 20 pouces

Les nouvelles roues Warp « Incognito » de 20 pouces, dont le nom, le design et la couleur ont été divulgués, ajoutent une touche d’élégance et de performance. Les inserts aérodynamiques, également révélés, devraient améliorer l’autonomie en réduisant la traînée.

Badge « Ludicrous »

Un badge au look Plaid a été aperçu dans le catalogue de pièces, signalant clairement la puissance et l’exclusivité de cette version.

Bumpers spécifiques

Les prototypes observés dissimulaient systématiquement les parties avant et arrière, laissant présager des modifications spécifiques à ces zones pour la version Ludicrous.

Suspension et freins performants

Le catalogue de pièces mentionne des freins sport et des suspensions dédiées, indiquant une amélioration des performances sur piste. La suspension pourrait offrir des réglages ajustables pour un équilibre parfait entre confort et sportivité.

La Model 3 Ludicrous pourrait être annoncée lors de la présentation des résultats financiers du quatrième trimestre 2023, le 24 janvier, bien que cela reste spéculatif. La production initiale a déjà commencé à l’usine de Fremont, avec une sortie anticipée pour le premier trimestre 2024.

Conclusion

Avec des caractéristiques aussi impressionnantes, la Tesla Model 3 Ludicrous est prête à établir de nouveaux standards en matière de performance électrique. Entre sa puissance phénoménale, son design intérieur sportif, ses roues innovantes, et ses capacités de suspension et de freinage optimisées, cette voiture promet une expérience de conduite inégalée. La communauté Tesla et les amateurs de voitures électriques attendent avec impatience sa sortie officielle, anticipant une révolution dans le segment des berlines sportives électriques.

