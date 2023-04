Pourquoi le Tracker GPS est devenu un accessoire indispensable ?

Découvrez comment Pierre, un homme d’affaires en voyage, a récupéré sa luxueuse voiture volée grâce à un Tracker GPS très performant dont je vous donnerais la marque en fin d’article mais je vous assure de mémoire de Geek, qu’il s’agit du meilleur tracker du marché et que cette expérience est bien réelle. Ne faîtes pas l’économie de 130€ pour votre voiture.

Cet article contient des liens d’affiliation vers les boutiques en ligne, et Tesla Magazine pourrait être amené à toucher des commissions en fonction de vos achats.

Histoire de Pierre (basée sur des faits réels)

Pierre, un homme d’affaires, vit dans une grande ville européenne. Il possède une luxueuse voiture de sport qu’il a garée devant son domicile avant de partir pour un voyage d’affaires. Avant de partir, il a installé le Tracker GPS Invoxia sur son véhicule pour assurer une protection optimale contre le vol.

Un soir, alors qu’il est en réunion à l’étranger, Pierre reçoit une alerte sur son téléphone : son Tracker GPS Invoxia a détecté un mouvement suspect au niveau de sa voiture. Immédiatement, Pierre se connecte à l’application Invoxia pour vérifier la situation. Il constate avec effroi que sa voiture n’est plus à l’emplacement où il l’a laissée.

Pierre appelle la police pour signaler le vol de son véhicule et leur fournit les informations de localisation transmises par son traceur GPS. Grâce aux données fournies par le Tracker GPS Invoxia, les forces de l’ordre peuvent suivre la position de la voiture toutes les 3, 5 ou 10 minutes et se lancent rapidement à sa poursuite.

Dans le même temps, les voleurs ignorent la présence du traceur GPS et ne se doutent pas que leur position est en train d’être suivie. Ils tentent de se débarrasser de la voiture en la vendant rapidement sur le marché noir.

Quelques heures plus tard, la police localise et récupère la voiture de Pierre, grâce aux coordonnées précises fournies par le Tracker GPS Invoxia. Les voleurs sont appréhendés et la voiture est restituée à Pierre, qui est soulagé d’avoir pu compter sur la protection antivol de son traceur GPS.

Après cette mésaventure, Pierre recommande vivement le Tracker GPS Invoxia à ses amis et connaissances, leur expliquant qu’il s’agit de la solution n°1 en Europe pour protéger les véhicules et objets de valeur contre le vol. Non seulement la balise est performante, fiable et discrète, mais elle bénéficie également d’une autonomie exceptionnelle et d’un abonnement sans surcoût, rendant cette protection antivol accessible à tous.

De plus, il est important de noter que dans le cas de Pierre, son assurance automobile a exonéré la franchise suite à l’utilisation du Tracker GPS Invoxia. En effet, de nombreuses compagnies d’assurance reconnaissent l’efficacité des dispositifs de traçage GPS pour la récupération des véhicules volés et offrent des avantages, tels que la réduction ou l’exonération des franchises en cas de vol. Ainsi, en investissant dans un dispositif de protection antivol tel que le Tracker GPS Invoxia, vous maximisez non seulement la sécurité de votre véhicule, mais vous bénéficiez également d’avantages financiers en cas de sinistre.

Traceur GPS Invoxia sans carte SIM

Le Tracker GPS Invoxia est une solution efficace pour protéger et localiser vos véhicules et objets de valeur. Disponible sur Amazon à des prix compétitifs, vous pouvez également bénéficier de la livraison gratuite avec l’abonnement Prime. Compatible avec iOS12+ et Android 5+, ce traceur offre des alertes en temps réel en cas de mouvement suspect et un suivi GPS précis. L’autonomie de la batterie peut atteindre jusqu’à 6 mois, ce qui vous évite de vous soucier du rechargement fréquent. L’abonnement au réseau LoRa bas débit est inclus pendant 3 ans, et les frais annuels ultérieurs sont de 24,95€. Pour en savoir plus sur cette solution de protection antivol, consultez les détails et les avis sur Amazon.

D’autres dispositifs pour protéger vos biens contre le vol !

Tractive GPS Cat Mini (2023) Collier GPS pour Chat – Suivez votre chat à la trace, portée illimitée (bleu)

Le collier GPS Tractive GPS Cat Mini (2023) pour chat est la solution idéale pour suivre les aventures de votre chat avec une portée illimitée. Grâce à une localisation toutes les 2 à 3 secondes, vous pouvez suivre votre chat où qu’il soit et découvrir sa vie secrète. L’autonomie de la batterie est d’environ 48 heures, mais vous pouvez profiter de jusqu’à 7 jours d’autonomie en créant une zone d’économie WiFi chez vous.

Le collier est également étanche et équipé d’un collier Rogz avec un mécanisme de rupture réglable pour une sécurité accrue. Un abonnement est requis pour couvrir les frais de la carte SIM intégrée, à partir de 5 €/mois payable à l’avance sur 1 mois ou 1, 2 ou 5 ans.

Dès 49€ sur Amazon

Traceur GPS Voiture avec Micro Suivi en Temps Réel – Positionnement Précis, Longue Autonomie, Étanche, Antivol Alarme pour Véhicule TK905

Le Traceur GPS TK905 pour voiture est un excellent choix pour protéger vos véhicules et vos biens de valeur contre le vol. Avec une technologie de localisation GPS précise et une autonomie de batterie allant jusqu’à 2 mois, vous pouvez localiser vos véhicules et vos biens de valeur sans limite de distance, même lorsque vous voyagez à l’étranger. Le Tracker GPS est également équipé d’un capteur de vibration intégré qui déclenche une alarme de vibration si le tracker vibre, pour une sécurité supplémentaire.

Il peut également envoyer des alertes de survitesse et de géo-barrière pour vous rappeler de conduire en toute sécurité et pour vous rappeler lorsque votre véhicule sort de la zone définie. Le Traceur GPS TK905 a également une installation magnétique facile et une étanchéité IP65 pour une utilisation en extérieur. Vous devez acheter une carte SIM compatible avec le réseau GSM 2G local pour utiliser le tracker GPS.

Dès 59€ sur Amazon

GPS pour Enfant Weenect – Suivi en temps réel sans limite de distance, 7 jours d’autonomie, Bouton d’Alerte, Téléphone d’urgence

Le GPS pour enfant Weenect est un excellent moyen de garder une trace de l’emplacement de votre enfant en tout temps grâce à une fonction de suivi en temps réel sans limite de distance. Vous pouvez suivre l’emplacement de votre enfant depuis votre téléphone où qu’il soit en Europe (hors Suisse) avec une localisation toutes les 10 secondes. Le GPS pour enfant Weenect dispose également d’un bouton d’alerte pour les situations d’urgence, ainsi qu’une fonction de téléphone avec 10 minutes d’appel vocal par mois pour que votre enfant puisse vous contacter en cas de besoin.

Vous pouvez également paramétrer des zones de sécurité pour être automatiquement prévenu si votre enfant entre ou sort de ces zones. La batterie a une autonomie de 7 jours en utilisation quotidienne et peut être facilement rechargée. L’appareil est équipé d’une carte SIM et nécessite un abonnement pour couvrir les frais de service, à partir de 3,75 €/mois.

Dès 49€ sur Amazon