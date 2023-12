Ce que Tesla a accompli en seulement seize années est absolument stupéfiant. Partant d’une start-up centrée sur un modèle unique dans le désert californien, elle est devenue l’un des principaux fournisseurs mondiaux de véhicules entièrement électriques. Sa progression fulgurante et son expansion rapide sont sans précédent.

Elon Musk, figure emblématique visionnaire de Tesla, a tracé un parcours audacieux à travers les complexités techniques et législatives du développement de voitures particulières. Il a souvent fait des promesses qui semblaient irréalisables, pour ensuite les tenir, au grand étonnement et à la consternation discrète des fabricants traditionnels du monde entier.

La société a même commencé à se diversifier, vendant des panneaux solaires et des solutions de stockage d’énergie domestique, en parallèle de son aventure très médiatisée et bien réelle dans le voyage spatial privé.

Comment Tesla s’est-elle imposée sur le marché automobile ? La première voiture issue de l’écurie Tesla était la Roadster, de courte durée mais influente, un deux places semblable à la Lotus Elise, qui a gagné suffisamment de reconnaissance pour préparer le public à son premier modèle tout électrique vraiment viable, la Model S. Cette berline premium à cinq portes est depuis 2012 le pilier de la marque, rejointe plus récemment par le Model X à sept places avec portes papillon et le Model 3, plus abordable.

Toutes les voitures de la gamme actuelle de Tesla peuvent être commandées avec une priorité accordée à l’autonomie ou à la performance, et bien que l’individualisation soit fondamentalement limitée par rapport aux normes établies, posséder une Tesla reste en soi une déclaration.

Avec des produits Tesla évoluant au rythme du développement rapide de ses propres groupes motopropulseurs et logiciels, on peut s’attendre à une dépréciation assez marquée pour une Model S âgée de deux ou trois ans. La demande pour les Tesla ne cesse de croître, mais reste faible par rapport aux alternatives à combustion interne plus diversifiées des fabricants connus, et en conséquence, le marché de l’occasion n’est pas encore à son apogée. L’hypothèse selon laquelle les performances de la batterie se détérioreraient significativement avec le temps ne s’est toutefois pas vérifiée, et pour cette raison, il y a des bonnes affaires à réaliser pour ceux qui sont prêts à acheter d’occasion.

L’arrivée en 2019 du Model 3, bien plus abordable, aura également un impact significatif sur la demande de voitures plus anciennes, attendez-vous donc à une baisse supplémentaire des prix au cours des prochains mois. Avec d’autres options à moindre coût en préparation, cette tendance devrait se poursuivre à mesure que Tesla cesse d’être une rareté sur nos routes.

Les vrais plus de Tesla : pourquoi choisir cette marque de voitures électriques ?

Tesla se démarque des autres constructeurs automobiles en offrant des applications et des mises à jour régulières pour tous ses modèles, ce qui permet d’optimiser l’expérience de conduite et d’augmenter les performances du véhicule. Cette offre de service après-vente est unique dans l’industrie automobile, car elle n’est pas proposée – ou seulement de manière limitée – par les autres constructeurs.

En outre, les propriétaires de voitures Tesla peuvent profiter du mode plateforme, qui permet d’accéder à des divertissements en ligne tels que Youtube, Twitch et le karaoké pendant les pauses, notamment pendant la recharge de leur véhicule. Enfin, Tesla propose une performance dual moteur exclusive, offrant une expérience de conduite exceptionnelle grâce à une meilleure traction et une accélération plus rapide.

Les prix de la Tesla Model Y en Janvier 2024

En janvier 2024, les prix de la Tesla Model Y en France ont été annoncés comme suit :

Model Y Single Motor 347 ch BVA RWD : à partir de 47 970 euros.

Model Y Long Range 441 ch BVA AWD : à partir de 54 970 euros.

Model Y Performance 562 ch BVA AWD : à partir de 60 970 euros.

Ces informations reflètent les prix en France pour la Tesla Model Y en 2024. Il est important de noter que ces tarifs peuvent varier en fonction de la configuration choisie et des options supplémentaires. La Model Y de 2024 est attendue avec des améliorations en termes d’autonomie et de design, suite à un restylage majeur dans le cadre du projet « Juniper »

La performance dual moteur de Tesla : une expérience de conduite exceptionnelle

La transmission intégrale de Tesla, avec ses deux moteurs indépendants ultra-réactifs, permet un contrôle numérique précis du couple transmis aux roues avant et arrière, offrant une tenue de route supérieure et un meilleur contrôle de la motricité et de la stabilité. Le Model Y, par exemple, conserve ses capacités de conduite quelles que soient les conditions météorologiques ou de terrain. Que vous soyez confronté à la pluie, à la neige, à la boue ou à des conditions hors des sentiers battus, la performance dual moteur de Tesla vous permettra de garder le contrôle et de conduire en toute sécurité.

Pourquoi choisir la Tesla Model 3 à partir de 44 990 € ?

La Tesla Model 3 est une berline électrique adaptée pour une petite famille, avec une capacité de stockage de 561 L à l’arrière et 88 L à l’avant. Les passagers bénéficient de sièges chauffants en simili cuir vegan pour un confort optimal, ainsi que d’un double vitrage avant pour une expérience de conduite silencieuse.

La voiture est équipée d’une caméra 360 degrés pour une sécurité accrue et d’une console centrale moderne offrant un grand espace de rangement. Avec une autonomie de 409 à 602 km, une puissance de 275 à 513 ch et une recharge rapide, la Tesla Model 3 offre une expérience de conduite agréable et économique. Découvrez tous les avantages de ce modèle complet sur Tesla Magazine, où vous pourrez également en savoir plus sur l’écran tactile de 15 pouces, les jantes de 19 pouces et les 14 haut-parleurs son.

Caractéristique Détails Capacité de stockage 561 L à l’arrière et 88 L à l’avant Sièges Chauffants en simili cuir vegan Sécurité Caméra 360 degrés pour une sécurité accrue Autonomie De 409 à 602 km Puissance De 275 à 513 ch Recharge rapide 1980 km/h, 15 min pour recharger 275 km Consommation De 14,9 à 16,6 kWh (100 km) Équipements Jantes de 19 pouces, écran tactile de 15 pouces Confort et esthétique Double vitrage avant, boiseries de qualité Streaming et toit en verre Connectivité premium, large toit en verre

Tesla Model X dès 141 990 €

Présentation succincte de ce modèle

Autonomie : 375 à 580 km

Puissance : 340 – 1020 ch

Recharge : 916 km/h

Consommation (kWh/100km) : 22,6 – 23,6

Jantes de 22 pouces

Camera HD

22 haut parleur

960 watt avec réduction de bruit

Filtration hepa série

Contrôle de la température tri zone

Le Model X peut accueillir jusqu’à 7 personnes. Au niveau rangement, on compte 187 L à l’avant et 357 L à l’arrière. Si on baisse les sièges des 2e et 3e rangées, on obtient même 2300 L. A noter que sur cette dernière rangée, la 3e, il y a assez peu de place pour les jambes, il est donc recommandé d’y installer plutôt des enfants.

Praticité

Facilité de stockage donc, mais aussi d’accès grâce à la porte arrière dite falcon. Le confort est un point important de cette voiture, comme dans tous les modèles Tesla d’ailleurs: la recharge Bluetooth sans fil et les prises USB C vont vous ravir ! Le grand rangement dans les portières également.

Le réglage électrique des sièges avant et de la 2e rangée de sièges arrière, ainsi que la possibilité de les chauffer, tout comme le volant et les essuis-glace, rappellent la Model 3. On peut aussi régler la hauteur du hayon du coffre en appuyant sur un bouton pour indiquer la hauteur souhaitée. Que de gadgets et de praticité pour une seule voiture !

Esthétisme

La luminosité est impressionnante dans ce véhicule et on apprécie tout particulièrement le pare-brise panoramique gigantesque. En outre, le pare soleil fonctionne avec un système d’aimant, plutôt pratique. Les incrustations en bois clair au niveau des portes vont vous séduire. Tout comme le cuir qui reprend la couleur des sièges…

Sécurité

Enfin, la sécurité est un aspect à ne pas négliger. Le grand pare-brise est un capot actif qui se soulève en cas de collision avec un piéton. La batterie est située en bas et protégée, la voiture ne se retourne pas facilement en cas de choc.

Ce qu’on retient de ce modèle

Sur le cockpit, apparaît le visuel du modèle choisi. On y voit aussi l’autonomie restante et la consommation moyenne de la voiture. Sur le volant à gauche, on peut directement naviguer dans nos playlists – d’autant qu’on a la possibilité de se connecter directement à son compte Spotify. Un vrai plus !

Pour ce modèle, vous pouvez commander l’attelage disponible directement sur le site de Tesla. Sur ce même site, vous trouvez le Model X à 12 800 euros sur 5 ans. D’où l’intérêt de choisir la réduction de ce modèle à un suv classique…

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Tesla Magazine.

Tesla Model S Plaid dès 138 990€

C’est une nouvelle fois un modèle qui n’a pas fini de vous éblouir avec ses feux à led dynamiques qui vont s’adapter sur demande et ses jantes 19 ou 21 pouces. Dans le coffre avant, vous bénéficiez de 60 L et dans le coffre arrière de 745 L. 1645 L en baissant la banquette arrière, un volume intéressant.

Idéale pour une famille

Il y a une grande place, ce qui est idéale pour une famille, notamment à l’arrière. Les sièges sont stylisés et la deuxième rangée possède un accès à des jeux. Enfin, au niveau du coffre: le siège est bien rabattable à plat, ce qui permet de disposer de coffres avant et arrière.

Un bijou de technologies

Cette berline existe en version Grande autonomie ou Plaid. La plupart possèdent un demi volant yoka, même si certaines ont un volant plein. En tout cas, elles ont toutes un mode autopilot et éprouvent la numérisation des voitures Tesla. L’écran tactile 17 pouces avec inclinaison gauche droite plaît tout particulièrement…

Présentation rapide du modèle :

Autonomie : 305 à 840 km

Puissance : 1100 ch

Recharge : 1714 km/h

Consommation (kWh/100km) : 19 – 19,3

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Tesla Magazine.

Tesla Cybertruck

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le design du Cybertruck ne laisse personne indifférent. L’objectif de Tesla était de faire un véhicule qui se démarque de la concurrence, c’est réussi ! Sur l’esthétisme, chacun se fera son avis sur ce design taillé à la serpe et particulièrement brut.

Long de presque 6 mètres et haut de 1,90 m, ce pick-up est du cran de la star de la catégorie, le Ford F-150. Mais ce n’est pas seulement un objet original, Tesla vantant la solidité de son engin. Cet « exosquelette » en acier ultra-résistant serait bien plus à l’épreuve que son rival, et même résistant à certaines balles.

Performances et capacités

Trois versions constituent le catalogue initial du Tesla Cybertruck.

La variante d’accès dispose d’un moteur arrière, donc seulement deux roues motrices, aux puissance et couple non mentionnés. Il serait cependant capable d’abattre le 0-100 km/h en 6,5 secondes, et possède une pointe à 177 km/h.

La deuxième version bimoteur sera à quatre roues motrices. Elle abaisse l’accélération à 4,5 secondes, sa Vmax étant portée à 193 km/h.

Enfin le plus sportif des pickups électriques se meut via trois moteurs, pour un 0-100 km/h en 3 secondes, et donne une vitesse maximale de 209 km/h.

Utilitaire avant tout, le Cybertruck peut tracter de 3.400 à 6.350 kg selon les versions. Sa benne de près de deux mètres permet de transporter des objets pouvant atteindre 1.590 kg.

Batterie et autonomie du Cybertruck

Le Cybertruck monomoteur disposera de 400 km d’autonomie, la version à deux moteurs de 484 km, le très sportif trimoteur promettant plus de 800 km. Les cellules devraient être cependant identiques aux Model 3.

Le prix est toutefois en dollars seulement. Le Cybertruck d’entrée de gamme est facturé 39.900 dollars, la version intermédiaire 49.900 dollars, la plus performante gonflant la note à 69.900 dollars.

Tesla Model Y dès 49 990 €

Présentation succincte de ce modèle-ci :

Autonomie : 514 à 533 km

Puissance : 351 – 462 ch

Recharge : 1838 km/h

Consommation (kWh/100km) : 14,4 – 15,1

En 15 min, on peut recharger l’équivalent de 241 km

On peut voyager jusqu’à 5 personnes dans ce modèle et le hayon s’ouvre sur un coffre au seuil bas rendant le chargement et le déchargement faciles et rapides. Deux moteurs indépendants cohabitent avec un écran tactile de 15 pouces et un double vitrage avant et arrière. On a pas fini de citer toutes les caractéristiques de cet incroyable véhicule !

Il vous fait bénéficier de :

Sièges avant électriques réglables

Sièges avant et arrière chauffants

Sièges de 2e rangée rabattables

Système audio haut de gamme – 13 haut-parleurs, 1 caisson de basse, 2 amplificateurs et son immersif

Connexion Premium (30 jours inclus)

Antibrouillards LED

Toit vitré teinté avec protection infrarouge et ultraviolet

Rétroviseurs latéraux chauffants et rabattables automatiquement

Musique et médias accessibles via Bluetooth®

Profils conducteurs personnalisés

Système de filtration d’air HEPA

Console centrale avec espace de rangement, 4 ports USB et stations d’accueil pour 2 smartphones

Pour retrouver plus d’informations encore, rendez-vous sur Tesla Magazine.

Tesla Roadster : 215 000

Avec une autonomie de 1000 km, son utilisation plus sportive convient mieux à 2 personnes. Sa sortie est prévue pour 2022.

Retrouvez-le sur Tesla Magazine !