Tesla Model 3 : Nouvelle interface + TUTO pour personnaliser le son externe

La mise à jour de Noël poussée par le constructeur Californien apporte une meilleure autonomie, de nouveaux jeux et une nouvelle interface. Nous faisons le point et vous apportons un Tuto pour configurer un son personnalisé sur votre Model 3.

Une mise à jour très attendue

La mise à jour tant attendue par les propriétaires de Tesla Model 3 est enfin arrivée. Reçue comme un cadeau de Noël, le PDG de la marque, Elon Musk, l’annonçait depuis quelque temps. Cet article décompose tous les changements observables sur le modèle 3 de la marque, les fonctionnalités incluses et leurs bénéfices.

Un avis global mitigé pour les propriétaires de Tesla

L’avis global des propriétaires de Tesla est assez mitigé : cette mise à jour a permis des améliorations notables mais certains changements sont plus décevants. Tout d’abord, la nouvelle visualisation de la voiture est meilleure. On constate plus facilement, avec le verrou situé sur le dessus, quelle porte est ouverte en temps réels

Les avantages de cette mise à jour

De plus, l’interface utilisateur est visuellement plus agréable : être en mesure de voir de petits détails tels que le positionnement des fenêtres voire même les roues en mouvement dynamique lorsque la voiture est en mouvement, sont des caractéristiques que personne n’a demandé, mais que tout le monde voulait.

Et les gadgets ne s’arrêtent pas là. Il est désormais possible de partager un esprit festif avec les autres personnes situées dans la voiture, avec les fenêtres fermées pour ne pas déranger les autres utilisateurs. Le mode boombox est pour cela, mais aussi pour la sécurité, un plus. Merci Elon Musk !

La touche festive : Le mode Boombox (+ TUTO)

Ce mode Boombox est LA touche festive de cette mise à jour et offre un nouveau moyen de se divertir avec son véhicule électrique. Grâce à ce nouveau mode, vous pouvez personnaliser le son émis à l’extérieur par votre voiture.

Est-ce que votre Tesla Model 3 est compatible ?

Pour commencer, il faut savoir que le constructeur a commencé à équiper ses voitures de haut-parleurs externes en 2019 ; c’est-à-dire que les voitures produites avant cette année n’en sont pas équipées. Par conséquent, les propriétaires de Tesla d’une version antérieure ne pourront pas tester ou utiliser Boombox. Cependant, le PDG de Tesla, Elon Musk, a écrit que la société envisage d’ajouter des haut-parleurs externes aux modèles de voitures plus anciens.

[TUTO] Personnalisez le son de votre voiture

Pour personnaliser les sons, en plus des nouveaux sons offerts par la firme, vous pouvez insérer votre propre clé USB et enregistrer jusqu’à cinq sons personnalisés. Nous vous expliquerons plus en détail comment procéder. Vous pouvez utiliser n’importe quelle clé USB.

Insérez la clé USB dans votre ordinateur et formatez la au format ExFAT, en lui donnant le nom de BOOMBOX

Créer un nouveau dossier sur la clé USB et le nommer BOOMBOX

Collez les fichiers que vous avez choisis à cet endroit (vous pouvez placer jusqu’à 5 fichiers sonores sur un seul appareil)

Vérifier que les fichiers sont effectivement enregistrés sur l’appareil

Retirez le lecteur USB de votre ordinateur

Connexion d’une clé USB à la console centrale via les ports usb

Cliquez sur l’icône USB et vous y verrez les fichiers que vous venez d’y enregistrer (cette étape est nécessaire pour s’assurer que les fichiers sont bien là et que la voiture les reconnaît)

Quitter le menu USB

Tapez sur Toybox depuis l’écran tactile

Exploitez la Boombox

Choisissez votre nouveau son (klaxon, son de conduite ou son d’appel)

Cliquez sur le nom du son et vous verrez apparaître un menu contextuel

Choisissez l’un de vos sons enregistrés dans le menu contextuel

Aperçu de la vidéo

Voici une vidéo (en anglais) qui précise la procédure:

Une expérience de conduite améliorée

Nouvelle interface utilisateur

Vient ensuite le nouvel emplacement de certaines caractéristiques de conduite, comme la vitesse, le pilote automatique, les phares, les panneaux d’avertissement, et la limitation de vitesse.

Le pictogramme de cette dernière a d’ailleurs été réduit, ce qui ne semble pas très logique pour certains utilisateurs des véhicules Tesla. En effet, la place libérée est mince mais l’impact sur la sécurité peut être plus important.

Un pilote automatique plus performant

L’utilisation du pilote automatique a, quant à elle, été facilitée car son déclenchement est permis par une touche située au milieu de la voiture Tesla. La limitation de vitesse peut donc être contrôlée via ce biais.

Les changements pas si importants pour les menus

Dans les menus, rien n’a vraiment changé mais l’une des caractéristiques les plus utiles est les changements de suralimentation.

Il devient bien plus facile de simplement regarder sur l’interface au lieu de cliquer à l’intérieur pour voir combien sont disponibles.

Les points positifs de cette mise à jour

Les caractéristiques utilisées le plus souvent ont été installées dans des endroits plus faciles d’accès tels que les contrôles rapides pour les essuie-glaces avec la caméra inversée, beaucoup plus facile à sélectionner rapidement.

La coloration du menu est plus lisible aussi avec du blanc et du noir. La visualisation des fenêtres, des portes ouvertes et des roues est nettement meilleure, ce qui est appréciable !

Les points à nuancer

Les propriétaires de Tesla n’adhèrent par contre pas particulièrement à la nouvelle couleur affichée de la batterie, moins dynamique. En outre, la diminution de la taille de la carte n’est pas particulièrement nécessaire et réduit le confort de lecture.

Et pour la suite?

Le hacker Tesla @greentheonly a récemment découvert que de nouveaux services de streaming pourraient bientôt apparaître dans les voitures Tesla.

Il a écrit que l’un d’entre eux pourrait être Tidal, dont Musk a parlé lors du Battery Day en septembre dernier. Le hacker a également mentionné Amazon Music et Apple Music, qui ont déjà des icônes dans les paramètres.

Cependant, il a écrit que, malgré le fait que l’entreprise travaille déjà depuis un certain temps sur ce sujet, c’est “un peu une arlésienne”.

