Le Match entre la Tesla Model 3 et la Tesla Model Y

Le style, la performance et la technologie embarquée de Tesla ont été salués par les critiques et les pilotes, et ont fait de l’entreprise d’Elon Musk le roi incontesté de la classe EV haut de gamme. En 2021, Tesla est le constructeur automobile qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Dans cette optique, il n’est pas surprenant que la Tesla Model 3 et la Tesla Model Y figurent parmi les véhicules 100 % électriques les plus vendus et les plus populaires sur le marché aujourd’hui.

Mais une fois que vous coupez à travers le battage médiatique, quel modèle de Tesla est le meilleur pour vous ? Malgré leurs nombreuses similitudes dans le design, les gammes de couleurs, les caractéristiques intérieures et la technologie, il y a quelques différences notables entre la Tesla Model 3 et la Tesla Model Y. Pour savoir quel véhicule Tesla est bon pour vous, vous devez d’abord vous demander ce que vous recherchez comme véhicule électrique.

Alors que toutes les Teslas sont équipées de fonctionnalités accrocheuses telles que la capacité de conduite autonome limitée, la navigation à l’écran tactile et l’audio haut de gamme, il y a une certaine variabilité dans les capacités de performance de chaque version. Examinons les détails et voyons lequel de ces modèles Tesla convient le mieux à vos besoins.

Une ressemblance immanquable…

Tesla Model 3 (au dessus) et Model Y (en dessous)

Placés côte à côte, Model 3 et Model Y ont du mal à cacher leur lien de parenté. Basé sur la même plateforme et reprenant 75 % des composants, la Model Y, crossover compact de Tesla, est la copie conforme de la Model 3.

Malgré leur quasi ressemblance, quelques subtiles nuances subsistent. Sur le Model Y, les tours de roues sont parés d’un plastique noir, sans doute pour renforcer le côté SUV. Idem pour le contour des vitres et des poignées.

En outre, la Model 3 et la Model Y sont identiques en termes de caractéristiques technologiques. Les fonctions de conduite, de navigation et d’audio de bord du Model 3 et du Model Y sont contrôlées par un écran tactile de 15 pouces, semblable à tous les véhicules Tesla. Les VE Tesla ne prennent pas en charge Apple CarPlay ou Android Auto. C’est parce que Tesla offre l’utilisation de son propre logiciel audio et de navigation.

Mais des différences importantes à noter

La Tesla Model 3 :

La Tesla Model 3 est disponible en trois versions différentes : Standard Plus, Performance et Long Range AWD. Les principales différences entre les trois versions sont la gamme et la performance.

Par exemple, la Tesla Model 3 Standard Plus, la version d’entrée de gamme, a une portée de 263 km et est un véhicule à propulsion.

Quant à elle, la Tesla Model 3 Performance accorde la priorité à la vitesse de pointe. Elle est alimentée par un système à deux moteurs à traction intégrale, avec une capacité d’accélération de 0 à 60 km en 3,1 secondes.

Enfin, la Tesla Model 3 Long Range AWD accorde la priorité à l’autonomie avec 353 km d’autonomie, dépassant les deux versions précédentes.

La Tesla Model Y :

La Tesla Model Y 2021 se décline en deux versions : Performance et Long Range AWD.

La Tesla Model Y Performance peut accueillir jusqu’à cinq passagers et peut atteindre une vitesse maximale de 155 km/h.

La Tesla Model Y Long Range AWD a une portée de 326 km, peut accueillir jusqu’à sept passagers et atteint des vitesses de pointe de 135 km. Les deux versions de la Tesla Model Y sont propulsées par un groupe motopropulseur à deux roues motrices.

Comparaison des dimensions

La Tesla Model Y mesure donc 4,75 mètres de long, 1,92 mètre de large et 1,62 mètre de haut. Donc par rapport à la Model 3, il est 5,58 centimètres plus long, 7,1 centimètres plus large et surtout – il ne pouvait en être autrement – 18 centimètres plus haut. Il n’est donc pas seulement une Model 3 surélevé !

De son côté, la Model 3 a un empattement 1,5 cm plus court que celui du SUV, tandis qu’il est également 2,79 cm plus bas par rapport au sol. Autre fait intéressant : le poids. Avec environ 1950 kg sur la balance pour le modèle Long Range à traction intégrale, il y a presque 100 kilos d’écart avec la Model 3, à version identique, qui affiche lui 1847 kg.

Si l’on prend également comme référence la version Long Range à traction intégrale, il faut noter que la Model Y peut recevoir des roues de 19 ou 20 pouces, tandis que la Model 3 – pour le Long Range – propose des roues de 18 ou 19 pouces au choix.

La Model Y est plus spacieuse…

Un autre élément de comparaison est dicté par ce qui est l’âme de la Model Y, à savoir l’espace. Dans son cas, le volume maximal du coffre est annoncé à 1841 litres, contre 425 litres pour le Model 3.

Cela s’explique par le fait que dans la Model Y, il y a un vrai hayon, et qu’il a la possibilité de basculer la banquette arrière électriquement en trois parties distinctes. En revanche, pour ce qui est du sentiment d’espace à bord pour les passagers, il n’y a pas grande différence avec la Model 3.

En termes de caractéristiques intérieures, la Model 3 et la Model Y sont assez similaires, avec toutes les signatures de la marque Tesla. Il s’agit notamment d’un tableau de bord bas, d’une position assise surélevée et d’un environnement minimaliste et épuré pour le conducteur et les passagers. Les deux modèles disposent d’un grand toit entièrement vitré qui offre aux passagers une vue ininterrompue du ciel ainsi qu’un espace supplémentaire.

…Et offre un design plus familial

Si vous conduisez votre famille ou que vous cherchez une voiture électrique qui offre beaucoup d’espace de fret, il ne fait aucun doute que la Tesla Model Y est un choix de prédilection par rapport au Model 3.

Pour celles et ceux qui hésiteront entre la Model 3 et le Model Y, l’habitabilité sera sans doute un critère important. Alors que l’absence de hayon avait fait hurler une partie de la communauté lors de la présentation de la Model 3, Tesla rectifie le tir avec la Model Y.

Doté d’un large hayon, le nouveau SUV de Tesla se révèle beaucoup plus familial que la berline. Une fois les sièges arrière rabattus, le volume utile atteint jusqu’à 1940 litres de chargement. A cela s’ajoute la possibilité inédite d’ajouter une troisième rangée de sièges pour grimper jusqu’à 7 occupants. La Tesla Model Y est donc extrêmement polyvalente.

Au niveau de la planche de bord, la Model Y reste en tous points semblable à la Model 3 avec une instrumentation minimaliste.

En comparaison, la Tesla Model 3 offre seulement 425 litres dans le coffre. Si vous avez besoin d’un espace de fret maximal pour aller faire les courses, pour votre travail ou de longs trajets, la Model Y de Tesla est celui qu’il vous faut choisir, comme c’est habituellement le cas lorsque vous comparez des multi-segments avec des berlines.

La Model Y moins performante que la Model 3

La Tesla Model 3 est classée comme une berline de luxe de taille moyenne à quatre portes. La Model Y de Tesla est classé comme un véhicule utilitaire multi-segment compact, ou CUV. La Tesla Model 3 présente un léger avantage par rapport à la Tesla Model Y pour la performance. Mais cela ne veut pas dire que la Model Y est un escargot.

Ainsi, si les deux modèles semblent reprendre les mêmes configurations moteurs et batteries, la Model Y se révèle moins efficient. Un résultat qui n’est pas surprenant. Plus lourd, le SUV de Tesla est également pénalisé par une aérodynamique moindre que celle de la berline.

La Model 3 regagne du terrain

La Tesla Model 3 pèse environ 300 livres de moins que la Model Y, il n’est donc pas surprenant que son temps de 0 à 60 km/h de 3,1 secondes soit supérieur (mais pas de beaucoup). La Tesla Model Y Performance peut se déplacer de 0 à 60 km en 3,5 secondes.

Alors que la version Performance de la Model 3 annonce 261 km/h en vitesse de pointe et un 0 à 100 km/h abattu en 3,4 secondes, la Model Y se contente de 241 km/h et de 3,7 s. Même chose sur l’autonomie. Là où la Model 3 affiche jusqu’à 560 km d’autonomie en cycle WLTP, la Model Y se limite à 505 km, soit un différentiel de l’ordre de 11 %.

Un point important à propos de l’autonomie, qui est annoncée à 506 km pour la Model Y, en cycle WLTP, et 560 km fait état de 506 kilomètres d’autonomie sur le cycle WLTP, contre 560 km pour la Model 3.

Seule exception : l’autonomie de la Model Y annoncée comme supérieure sur la version standard. Alors que la Model 3 affiche 352 km en cycle EPA (220 miles), la Model Y grimpe jusqu’à 368 km (230 miles).

Derniers points de comparaison

Recharge identique

Model 3 ou Model Y, les deux modèles affichent des performances de recharge identiques. Tout comme la Model 3, on s’attend à ce que le Model Y soit doté d’un connecteur Combo pour l’Europe.

Un budget plus conséquent pour la Model Y

Aux Etats-Unis, la version « standard » de la Model Y est annoncée à partir de 39.000 dollars, soit 4000 dollars de plus que la Model 3.

Sur le marché belge, la Model Y est affichée à partir de 60.000 euros dans sa version à transmission intégrale avec batterie Grande Autonomie, soit 4.400 euros de plus qu’une Model 3 équivalente. Une différence de prix minorée sur la version Performance ou elle est limitée à 2400 euros, soit +3,6 % contre + 8% pour une “dual motor” standard.

Et en termes de sécurité ?

La Model 3 et la Model Y sont tous deux équipées du pilote automatique Tesla, une suite de systèmes d’assistance au conducteur qui contrôlent les caractéristiques de sécurité, y compris l’auto-stationnement, le centrage de la voie et le régulateur de vitesse intelligent.

Toutes les Teslas sont dotées d’un centre de gravité bas, de structures de carrosserie rigides faites d’un mélange d’acier et d’aluminium, et de grandes zones de déformation dans le cadre du véhicule pour mieux absorber les chocs.

Elles ont toutes deux reçu la cote de sécurité 5 étoiles, la plus élevée dans toutes les catégories de la l’agence de sécurité routière des Etats-Unis, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) .

Tableau comparatif : Tesla Model 3 vs. Tesla Model Y

Tesla Model 3 Tesla Model Y Prix à partir de 37 000€ à partir de 60 000€ Autonomie 560 km 506 km Vitesse max 261 km/h 241 km/h Performance

(0 à 100 km/h) 3,4 secondes 3,7 s Espace 425L 1841L Poids (à vide) 1 745 à 1 844 kg 2 003 kg

