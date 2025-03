Depuis le début de l’année 2025, les actes de vandalisme ciblant les véhicules, concessions et infrastructures de Tesla se sont multipliés aux États-Unis, poussant le FBI à intervenir. Dans un communiqué récent, l’agence fédérale a qualifié ces incidents de « terrorisme domestique », annonçant la création d’un groupe de travail dédié pour enquêter et mettre fin à cette vague de violence. Cet article explore les faits, les déclarations officielles et les implications de cette situation, tout en s’appuyant sur des sources fiables.

Une recrudescence d’attaques contre Tesla

Depuis janvier 2025, le FBI a recensé au moins 80 incidents impliquant des actes de vandalisme ou d’incendie volontaire contre des propriétés liées à Tesla, notamment des véhicules électriques, des concessions et des stations de recharge. Selon un rapport publié par NBC News le 24 mars 2025, ces attaques ont eu lieu dans au moins neuf États américains, allant de la Californie au Massachusetts. Parmi les actes signalés, on note des tirs d’armes à feu sur des concessions, des incendies criminels et des graffitis exprimant des griefs idéologiques.

Le point culminant de cette série d’incidents est survenu le 24 mars 2025, lorsqu’une équipe de déminage a découvert des dispositifs incendiaires dans une salle d’exposition Tesla à Austin, Texas, siège de l’entreprise. Cet événement a incité le directeur du FBI, Kash Patel, à s’exprimer publiquement sur X, déclarant : « Ces actes constituent du terrorisme domestique. Les responsables seront traqués, arrêtés et traduits en justice. »

Une réponse fédérale musclée

Face à cette escalade, le FBI a lancé un groupe de travail en collaboration avec le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF). Selon Forbes (article du 25 mars 2025), ce groupe inclut des agents de la division antiterroriste et vise à coordonner les enquêtes sur ces attaques, souvent perpétrées par des « lone offenders » (agresseurs isolés). L’agence a également publié un avis public exhortant les citoyens à signaler toute activité suspecte près des installations Tesla.

La procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, a renforcé ce discours en qualifiant les actes de « rien moins que du terrorisme domestique » dans une déclaration relayée par The Indian Express le 25 mars 2025. Elle a annoncé des poursuites contre trois suspects dans des affaires distinctes à Loveland (Colorado), Salem (Oregon) et Charleston (Caroline du Sud), avec des peines potentielles allant de 5 à 20 ans de prison.

Contexte et motivations possibles

Ces attaques surviennent dans un climat tendu, alors que le PDG de Tesla, Elon Musk, joue un rôle clé dans l’administration de Donald Trump en tant que responsable du Department of Government Efficiency (DOGE). Cette initiative, visant à réduire les dépenses fédérales, a suscité des controverses et des manifestations pacifiques, parfois organisées par des groupes comme Tesla Takedown. Cependant, comme le souligne The New York Times (24 mars 2025), aucune preuve ne lie directement ces protestations légales aux actes de vandalisme violents.

Les graffitis retrouvés sur certains sites, dénonçant des « fascistes » ou des « opposants politiques », suggèrent une motivation idéologique. Fox News (24 mars 2025) rapporte que le FBI surveille des blogs anarchistes appelant à intensifier ces actions, notamment avant une « Journée mondiale d’action » prévue le 29 mars par des groupes contestataires.

Réactions et perspectives

Elon Musk a abordé la question lors d’un événement Tesla la semaine dernière, déplorant une situation qui « donne l’impression d’une apocalypse » (CNBC, 24 mars 2025). De son côté, le président Trump a qualifié les vandales de « thugs terroristes malades » sur Truth Social, proposant des peines de 20 ans dans des prisons étrangères comme celles d’El Salvador.

Pour les propriétaires de Tesla, cette vague de violence soulève des inquiétudes pratiques. CNN Business (24 mars 2025) note que les assureurs pourraient augmenter les primes ou refuser de couvrir les véhicules Tesla dans les zones à risque si les incidents persistent.

Conclusion

La classification des actes de vandalisme contre Tesla comme « terrorisme domestique » par le FBI marque un tournant dans la réponse des autorités à ce phénomène. Alors que les enquêtes se poursuivent, cette affaire soulève des questions sur la polarisation politique et ses répercussions sur les entreprises associées à des figures publiques controversées. Pour plus d’informations, consultez les rapports officiels du FBI ou suivez les mises à jour sur X.

Références