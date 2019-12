L’hiver approche à grand pas mais cela ne vous arrêtera pas de parcourir les routes et de nous raconter vos road-trips. Nous prenons soin de nos membres et nous souhaitons que vous soyez bien équipés pour affronter un froid qui arrive à grand pas. Cet article est le second de notre série qui vous permet de découvrir des produits d’excellente qualité.

Nos critères de rédaction pour ces articles sont les suivants:

Privilégier la qualité sur le prix

Privilégier les marques spécialisées

N’hésitez pas à compléter la liste des critères qui vous intéressent personnellement afin d’orienter nos prochains essais.

La marque en quelques mots

Les fondateurs de Templa, Rob Maniscalco, Dellano Pereira et Anati Rakocz, ont travaillé pour des marques comme Ann Demeulemeester et Haider Ackerman. Leurs vêtements d’extérieur sont empreints d’une patte belge épurée et élégante, relevés de détails innovants et conçus pour être ultra-performants. Attendez-vous donc à retrouver des manteaux imperméables qui laissent circuler l’air et s’intégreront volontiers à votre garde-robe du quotidien.

Templa est une marque de luxe dédiée à la performance en extérieur, spécialiste des vêtements Alpins et pour les activités extérieures, les vêtements de la marque arborent un look contemporain avec des innovations techniques pour les amoureux de la mode qui pratiquent des activités intenses.

Le futur est marqué dans les mailles du tissu, chaque style est méticuleusement développé avec des détails sans compromis avec des zones entièrement faites à la main qui challengent les frontières traditionnelles de la fabrication de vêtement

Thermicité et respirabilité

Le look « Oversized » peut soulever beaucoup de question sur le vêtement à première vue. Mais le fait de le porter, nous invite à nous rappeler que c’est un parti pris des ingénieurs de la marque pour se démarquer mais aussi pour optimiser ces critères de choix pour un vêtement de luxe.

Il ne faut pas oublier qu’en station de ski ou en ville, il nous arrive très souvent d’alterner les zones chaudes et froides. Même si nous portons ce vêtement pour avoir chaud, nous n’apprécions aucunement souffrir de la chaleur d’un intérieur sur chauffé en hiver. Rassurez vous, la marque y a fait attention.

Poids et volume

Ce vêtement est incontestablement plus volumineux que la parka Helly Hansen que nous avions eu l’occasion d’essayer dans notre premier volet. Cependant, il faut bien remarquer que cette PArka descends jusqu’aux genoux et propose un look concçu pour se démarquer. N’espérez donc pas porter ce vêtement sous le bras comme un simple pull. Ici, vous portez un vêtement de luxe pour arborer un look unique sur les pistes car la marque pourrait presque garantir votre unicité.

Description by Templa

Les vêtements d’extérieur de TEMPLA sont conçus pour vous garder bien au chaud même dans les températures les plus polaires. La parka 2L Bio Moss à capuche est réalisée en toile imperméable et coupe-vent, doublée de PRIMALOFT® rembourré amovible, et possède une fente à l’arrière pour vous offrir plus de liberté dans vos mouvements. Utilisez ses cordons à la taille et à l’ourlet pour définir sa coupe légèrement ample.

– Toile beige – Fermeture Velcro et fermeture à glissière double curseur sur le devant – 100 % polyamide ; rembourrage : 100 % polyester – Lavage en machine – Référence couleur : Basalt

Notre avis

La marque Templa propose des vêtements qui feront la différence et qui remplissent un cahier des charge extrêmement bien pensé pour ceux qui sont actifs en vêtement de grand froid. Le style se paye puisqu’il faut compter 1500€ pour acquérir une Parka Templa. La marque ne parlera donc pas à tout le monde mais ce n’est pas pour déranger les fans de mode puisque la différence est un critère important.