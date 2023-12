La recharge électrique pour véhicules électriques (VE) a connu une évolution significative avec le développement des standards de communication OCPP et ISO 15118. Ces protocoles facilitent une interaction efficace entre les bornes de recharge et les VE, tout en offrant une gestion intelligente et sécurisée de l’énergie.

OCPP : Open Charge Point Protocol

L’OCPP, initié en 2009 par ElaadNL et la Commission européenne, est un protocole de communication ouvert entre les stations de recharge (EVSE) et les systèmes de gestion des bornes de recharge (CSMS). Il permet notamment l’autorisation de l’utilisateur de VE, la modification à distance des configurations de charge, le transfert en temps réel des données de session de charge, le diagnostic des pannes de l’EVSE et la réservation de créneaux de recharge. La version 2.0.1 de l’OCPP, lancée en 2019, a introduit des opérations supplémentaires de gestion de l’énergie via la recharge intelligente et une meilleure sécurité, en plus d’une intégration native avec la norme ISO 15118​​​​.

ISO 15118 : Communication entre VE et bornes de recharge

Développée à partir des années 2010, l’ISO 15118 est une norme internationale définissant une interface de communication entre les VE et les bornes de recharge. Elle permet une interopérabilité entre différents systèmes de VE et de recharge, offrant des fonctionnalités telles que la communication sécurisée, l’authentification et la facturation. Cette norme prend en charge la fonction « Plug & Charge », qui permet au VE de s’identifier automatiquement à la borne de recharge et de démarrer le processus de charge sans intervention manuelle du conducteur. Elle soutient également la recharge V2G (Vehicle-to-Grid), permettant un transfert d’énergie bidirectionnel entre les VE et le réseau électrique​​​​.

Importance de l’OCPP et de l’ISO 15118 dans la recharge intelligente

Ces standards jouent un rôle clé dans la recharge intelligente (Smart Charging), permettant une meilleure gestion de la demande énergétique et une intégration efficace des VE dans le réseau électrique. L’OCPP, en particulier, permet de créer des profils de charge uniques pour chaque borne de recharge, optimisant ainsi l’utilisation de l’énergie et réduisant le fardeau sur le réseau électrique lors des périodes de forte demande​​​​.

Conclusion

La compréhension de l’OCPP et de l’ISO 15118 est essentielle pour les installateurs de bornes de recharge, car ils permettent d’assurer une recharge des VE efficace, sécurisée et intégrée au réseau électrique. Leur mise en œuvre contribue à la transition vers une mobilité électrique durable et à la gestion intelligente de l’énergie.

