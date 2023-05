PRÈS DE 80 BORNES DE RECHARGEMENT ÉLECTRIQUE DANS LES PARKINGS DE NICE : MB ELEC AU CŒUR DE L’ÉLECTRIFICATION

Source : Air-journal

Dans le cadre de ses efforts pour la décarbonation, l’aéroport de Nice-Côte d’Azur a annoncé l’installation de près de 80 bornes de rechargement électrique dans ses parkings publics. Cette initiative, qui fait partie d’une série d’investissements visant à réduire l’utilisation des énergies fossiles, a été rendue possible grâce à la participation de MB Elec, une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge.

MB Elec : Pionnier de l’électromobilité

Basée sur la Côte d’Azur, MB Elec est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Son rôle ne se limite pas à l’installation de ces infrastructures : MB Elec se distingue par une approche intégrée de la mobilité électrique, offrant des solutions sur mesure pour les particuliers, les entreprises et les collectivités.

Avec une solide expertise en matière d’électromobilité, MB Elec est devenue une référence dans le domaine. L’entreprise se distingue par son engagement envers la qualité, la sécurité et le service client, fournissant des solutions de recharge fiables et faciles à utiliser.

L’expertise de MB Elec

Outre son savoir-faire technique, MB Elec se distingue par une connaissance approfondie des enjeux et défis de la mobilité électrique. L’entreprise accompagne ses clients tout au long du processus, de la conception à l’installation, en passant par la maintenance et le service après-vente. Elle propose également des solutions innovantes pour optimiser l’utilisation des bornes de recharge, comme les systèmes de gestion intelligente de l’énergie.

MB Elec se distingue également par son engagement en faveur de la durabilité. En favorisant l’adoption de la mobilité électrique, l’entreprise contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir une mobilité plus respectueuse de l’environnement.

Des places de parking désormais électrifiées

D’ici fin juin 2023, les voyageurs bénéficieront de 45 bornes au parking P5, 18 bornes au parking P6, 12 bornes au parking G2 et 2 bornes au parking G1, situé au contact du terminal 1. De plus, 20 bornes supplémentaires seront ajoutées au terminal 1 d’ici la fin de l’année, une initiative qui favorisera la mobilité verte, tout en offrant aux voyageurs plus de confort et de flexibilité.

Une transition vers une mobilité plus verte

Depuis 2010, l’aéroport Nice Côte d’Azur s’efforce d’adopter des solutions qui réduisent ses émissions de gaz à effet de serre. Grâce à ces efforts, l’aéroport est de plus en plus électrique et de moins en moins émissif. Il a été le premier en France à mettre en œuvre et à imposer le recours à des bornes électriques pour les avions privés stationnés sur ses pistes, réduisant ainsi le recours aux moteurs auxiliaires, bruyants et émissifs.

En outre, l’aéroport a également mis en œuvre des passerelles alimentées en 400 hertz pour les avions commerciaux en escale, réduisant de plus de 20% les émissions des avions en cycle LTO (landing and take-off, ou atterrissage, roulage et décollage).

Vers un avenir plus durable

L’ajout de ces bornes de recharge électrique aux parkings de l’aéroport est une étape importante vers la réalisation d’un avenir plus durable. L’aéroport de Nice-Côte d’Azur s’efforce de parvenir à la neutralité carbone sans compensation dans les 8 prochaines années, et l’électrification des parkings est un pas significatif dans cette direction.

Cependant, il est essentiel de noter que la transition vers une mobilité plus verte ne se limite pas à l’électrification des véhicules. Cela comprend également l’amélioration de l’efficacité énergétique des infrastructures aéroportuaires, la promotion de modes de transport plus durables tels que le vélo et le tramway, et l’incitation des collaborateurs à utiliser des voitures électriques ou hybrides rechargeables.

Vers une infrastructure aéroportuaire plus éco-responsable

Depuis 2015, l’aéroport Nice Côte d’Azur est alimenté exclusivement en électricité d’origine renouvelable 100% française. De plus, l’aéroport a mis en place un plan de sobriété énergétique depuis octobre 2022, réduisant de 10% la consommation annuelle d’électricité de ses infrastructures.

En outre, l’aéroport a également mis en service un système innovant de récupération d’énergie non fossile pour le chauffage et la climatisation de ses terminaux, remplaçant ainsi les anciennes chaudières à fioul.

Le soutien à l’aviation électrique

L’Aéroport de la Côte d’Azur soutient activement le développement de l’aviation électrique. En septembre 2021, il a accueilli le premier vol d’un chef d’Etat en avion 100% électrique, une preuve de son engagement en faveur de la décarbonation des activités aéroportuaires.

En conclusion, l’installation de près de 80 bornes de rechargement électrique dans les parkings de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur est une étape importante dans la transition vers une mobilité plus verte. Cela témoigne de l’engagement de l’aéroport à réduire son empreinte carbone et à promouvoir une mobilité durable. Avec le soutien d’acteurs clés tels que MB Elec, l’aéroport est bien placé pour réaliser son objectif de neutralité carbone d’ici 8 ans.