« C’est l’exposition la plus complète sur la saga Harry Potter », Warner Bros ensorcelle la Porte de Versailles

Notre rubrique Idées Sorties vise à vous inspirer pour explorer vos villes en utilisant des moyens de transport durables, tels que la voiture électrique. Aujourd’hui, nous vous proposons une expérience exclusive : la visite de l’exposition Harry Potter qui s’installe à partir du 21 avril dans l’espace d’exposition de la Porte de Versailles à Paris.

Warner bros fait un beau cadeau aux fans de la saga Harry Potter

C’est une première dans le monde et Tesla Mag était là. Je suis ravi de partager avec vous ma visite exclusive de l’Exposition Harry Potter™ à Paris Expo Porte de Versailles. Cette expérience immersive est l’une des plus complètes jamais présentées sur l’univers de Harry Potter et du Monde des Sorciers. Elle offre une expérience inoubliable pour tous les fans de la saga, petits et grands.

Dès mon arrivée, j’ai été immédiatement plongé dans l’univers magique de Harry Potter. J’ai commencé par personnaliser mon expérience en choisissant ma maison de Poudlard, mon Patronus et ma baguette magique. J’ai ensuite exploré les différentes galeries, toutes plus captivantes les unes que les autres. J’ai pu voir de vrais accessoires et costumes utilisés dans les films, ainsi que des décors et des animaux emblématiques de la saga.

J’ai particulièrement apprécié la cabane d’Hagrid et la Forêt interdite, où j’ai pu expérimenter une expérience interactive unique pour découvrir mon propre Patronus. J’ai également adoré la Grande Salle, qui s’est révélée être l’endroit idéal pour vivre des moments magiques dans une architecture emblématique.

La boutique en accès libre offre également une collection exclusive Harry Potter : L’Exposition. Elle propose des objets de collection et des friandises, y compris des bouteilles de Bièraubeurre, des Chocogrenouille et les Dragées surprises de Bertie Crochue, ainsi que des souvenirs conçus spécialement pour cette expérience immersive du Monde des Sorciers.

Enfin, les visiteurs peuvent également partager leurs photos sur les réseaux sociaux pour avoir une chance de figurer sur la page Instagram officielle Harry Potter : L’Exposition.

Je recommande vivement cette exposition captivante et mémorable à tous les fans de Harry Potter. Les billets sont à partir de 19€ et peuvent être réservés sur le site https://harrypotter-exposition.fr/ et dans tous les points de vente FNAC. Les billets VIP sont également disponibles, offrant un horaire flexible le jour choisi, un cordon commémoratif, un accès gratuit à l’audioguide Harry Potter et un crédit de 10€ à dépenser dans le magasin.

Ne manquez pas cette aventure unique lors de votre passage à Paris. Venez découvrir l’Exposition Harry Potter™ pour vivre une expérience inoubliable dans le Monde des Sorciers !

Galerie photo de l’exposition Harry Potter