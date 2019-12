L’hiver approche à grand pas mais cela ne vous arrêtera pas de parcourir les routes et de nous raconter vos road-trips. Nous prenons soin de nos membres et nous souhaitons que vous soyez bien équipés pour affronter un froid qui arrive à grand pas. Cet article est le premier d’une série qui vous permettra de découvrir des produits d’excellente qualité.

Nos critères de rédaction pour ces articles sont les suivants:

Privilégier la qualité sur le prix

Privilégier les marques spécialisées

N’hésitez pas à compléter la liste des critères qui vous intéressent personnellement afin d’orienter nos prochains essais.

La marque en quelques mots

L’histoire de la marque Helly Hansen a commencé en 1877. Après de nombreuses années passées à naviguer en mer, le capitaine norvégien Helly Juell Hansen retourna chez lui à l’âge de 35 ans, dans le petit village côtier de Moss, dans le fjord d’Oslo. Avec sa femme Maren Margarethe, ils commencèrent à fabriquer des vestes, des pantalons, des pulls et des toiles de bâche en lin épais, trempés dans de l’huile de lin.

Helly Hansen propose un vêtement qui semble répondre à tous nos critères, en effet, nous pensons que pour bien profiter de ses déplacements par temps froid, il faut une Parka légère et chaude.

Thermicité et respirabilité

Helly Hansen est une marque que nous avons l’habitude de rencontrer davantage sur les stations de ski qu’en environnement urbain mais force est de constater qu’elle s’adapte très bien. Nous n’avons pas eu trop chaud en environnement confiné comme la voiture ou le métro car le froid accumulé permettait d’apprécier ces moments de chaleur. Bien évidemment, ce vêtement est réservé aux grands froids et vous pouvez être sûr qu’elle relèvera tous voschallenges.

Par temps de pluie, ce vêtement permet également d’être très bien protégé.

D’ailleurs c’est plutôt confortable de pouvoir profiter de tous les aménagements prévus pour anticiper ces temps. Dans ce registre la capuche est vraiment exceptionnelle grâce à une armature qui permet de bien protéger sa tête et son cou.

Poids et volume

Nous avons souhaité trouver un bon produit pour les road-trips en électrique. La contrainte principale étant l’alternance chaud / froid et la volonté de pouvoir se séparer assez facilement de son vêtement sans souffrir de savoir où le ranger.

Ce vêtement, lorsque nous ne le portons pas peut se plier facilement et reste extrêmement léger.

Description by Helly Hansen

La parka duvet Arctic Patrol associe le meilleur de l’isolation adaptée aux différentes zones du corps. Le design est inspiré des produits portés par les professionnels dans les conditions les plus difficiles au monde. Grâce à une isolation en duvet et PrimaLoft® intelligente et fonctionnelle adaptée aux différentes zones du corps, cette veste offre la chaleur et la résistance nécessaires pour les journées sportives dans le froid. La parka duvet Arctic Patrol est également dotée d’un renfort placé stratégiquement, d’un ourlet inférieur réglable et d’un dos allongé élégant et fonctionnel.

Caractéristiques

Isolation PrimaLoft® et duvet adaptée aux différentes zones du corps

Traitement hydrofuge durable (DWR) sans PFC

Duvet 80/20, pouvoir gonflant 600, 320 g

Isolation PrimaLoft® sur les épaules

Renfort résistant stratégiquement placé

Dos allongé

Poches pour les mains avec fermeture éclair

Deux poches poitrine avec fermeture éclair

Capuche ajustable

2 poches de rangement à l’intérieur

Ourlet inférieur ajustable

Notre avis

La marque Helly Hansen n’est pas à faire connaître mais pour notre sujet, je dois dire que ce vêtement remplit brillamment sa fonction. C’est sans nul doute un produit haut de gamme mais qui tiens ses promesses et c’est ce qui nous importe. Chaque année de multiples marques communiquent sur des produits particuliers et il peut être dur de s’y retrouver. Nous espérons que la force de notre expérience vous permettront de découvrir la marque et leurs produits. Pour le prix, il faudra débourser entre 700€ et 800€ selon le distributeur que vous aurez choisi.