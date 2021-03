Si vous cherchez un tapis de sol pour votre Tesla Model S ou si vous venez de vous faire livrer, vous pouvez vous fier à l’expérience de Tesla Magazine. Le tapis de sol est l’élément le plus personnalisé par la communauté. La grande majorité des propriétaires souhaitent protéger et habiller l’intérieur de sa voiture électrique.

Cet article contient des liens d’affiliation vers les boutiques en ligne, Tesla Magazine pourrait être amené à toucher des commissions en fonction de vos achats.

Tapis de Sol Tesla Model S 3D imperméable

Prix: 89,00€ à commander directement sur Amazon

Les rebords surélevés du tapis de voiture et une imprégnation hydrofuge facilitent le nettoyage de nombreux types de contaminants.

Que ce soit la pluie, la boue ou la neige. Pour le nettoyage, le tapis de voiture peut être facilement retiré.

Le cache en option de la barre centrale dans le compartiment arrière, associé au tapis de voiture, offre une protection complète à l’intérieur de votre véhicule.

Le faible amortissement dû à l’usure de l’habitacle provient du tapis de voiture 3D imperméable

Prix: 89,00€ à commander directement sur Amazon

Tapis de sol pour Tesla Model S caoutchouc

Prix: 179,99€ à commander directement sur Amazon

Ces tapis de sol s’appliqueront à la conduite par tous les temps et sont fabriqués avec du caoutchouc résistant. La qualité résistante aux intempéries et aux taches de nos revêtements de tapis protège votre voiture de la saleté, de la boue, de la neige et de la pluie.

les tapis CONRAL sont fabriqués à partir de matériaux TPE haute densité, ce qui en fait un noyau rigide qui renforce la résistance tout en offrant un frottement superficiel à la moquette, ainsi qu’une sensation tactile à la surface!

Prix: 179,99€ à commander directement sur Amazon

Tapis de Sol en Caoutchouc clair

Prix: 285,99€ à commander directement sur Amazon

Les revêtements de sol de la série 3D MAXpider KAGU sont conçus pour toutes les saisons afin de protéger le sol de votre voiture contre la saleté, la boue, le sel, la pluie et la neige. Ils sont aussi conçus pour garder le plancher de votre véhicule propre et impeccable en toutes saisons.

Prix: 285,99€ à commander directement sur Amazon

Tapis de Coffre avant pour Tesla Model S

Prix: 45,99€ à commander directement sur Amazon

Modèle unique de cellules de football qui s’emboîtent avec des rainures et des stries profondes qui emprisonnent l’humidité, l’eau, la saleté, la bouillie et la boue. Un excellent moyen de fournir une protection complète du coffre – espace de chargement.

Prix: 45,99€ à commander directement sur Amazon