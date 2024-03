De plus en plus d’entrepreneurs choisissent Qonto pour simplifier la gestion de leurs finances. Mais qu’est-ce qui fait le succès de cette néobanque ?

Simplicité et rapidité

Qonto se distingue par son interface intuitive et facile à utiliser. L’ouverture d’un compte se fait en quelques minutes en ligne, sans paperasse administrative fastidieuse. La gestion des finances est également simplifiée grâce à un tableau de bord clair et précis, des outils de catégorisation automatique des transactions et une application mobile performante.

Des services adaptés aux besoins des entrepreneurs

Qonto propose une gamme de services bancaires spécialement conçue pour les entrepreneurs et les indépendants, tels que :

Des cartes de paiement business avec des plafonds personnalisables et des cashback sur les dépenses professionnelles.

avec des plafonds personnalisables et des cashback sur les dépenses professionnelles. Un compte multidevises pour gérer les transactions internationales en toute simplicité.

pour gérer les transactions internationales en toute simplicité. Un outil de facturation intégré pour créer et envoyer des factures professionnelles en quelques clics.

intégré pour créer et envoyer des factures professionnelles en quelques clics. Un service de comptabilité en ligne pour simplifier la gestion des déclarations fiscales et sociales.

Un support client réactif et de qualité

Qonto met à disposition de ses clients un service client accessible par chat, email et téléphone. L’équipe est réactive et compétente pour répondre aux questions et résoudre les problèmes des entrepreneurs.

Des tarifs compétitifs

Qonto propose des offres tarifaires transparentes et compétitives, sans frais cachés.

Comparaison avec les banques traditionnelles

Qonto est souvent plus avantageuse que les banques traditionnelles en termes de tarifs et de services. Voici un tableau récapitulatif :

Fonctionnalité Qonto N26 Business Shine Hello bank Pro Boursorama Pro Compte Nickel Ouverture de compte Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 50€ Carte Mastercard Business 9€/mois 9,90€/mois 7,90€/mois 9€/mois 9€/mois 20€/mois Virements SEPA Gratuits illimités Gratuits illimités Gratuits illimités Gratuits illimités Gratuits illimités 0,20€ Prélèvements SEPA Gratuits illimités Gratuits illimités Gratuits illimités Gratuits illimités Gratuits illimités 0,30€ Retraits d’espèces Gratuits (jusqu’à 200€/mois) Gratuits (jusqu’à 5 retraits/mois) Gratuits (jusqu’à 2 retraits/mois) Gratuits (illimités) Gratuits (illimités) Gratuits (illimités) Dépôts d’espèces Payants (2€) Payants (1,5€) Payants (2€) Payants (2€) Payants (2€) Payants (2€) Facturation Payant (5€/mois) Payant (10€/mois) Inclus Payant (5€/mois) Inclus Payant (10€/mois) Comptabilité Payant (10€/mois) Payant (20€/mois) Inclus Payant (10€/mois) Inclus Payant (20€/mois) Service client Chat, email, téléphone Chat, email Chat, email Chat, email, téléphone Chat, email, téléphone Chat, email

En conclusion, Qonto est une solution incontournable pour les entrepreneurs et les indépendants qui recherchent une banque simple, efficace et abordable.

