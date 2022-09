Etats des lieux du rechargement à Dijon

Vous habitez à Dijon et vous voulez savoir comment vous pouvez bénéficier des bornes de recharge existantes ? Laissez-nous dresser pour vous un état des lieux de la recharge à Dijon. Processus enclenché depuis quelques années déjà, le déploiement des bornes de recharge est effectif, mais pas des plus rapides…

Bilan dans cet article.

Vous souhaitez installer une borne ou une station de recharge ? Vous cherchez un installateur de confiance pour votre projet de borne de recharge? Vous n'avez qu'à remplir ce formulaire pour concrétiser votre projet. Nous traitons toutes les demandes et pour tous les véhicules, n'hésitez pas! Vous souhaitez installer: * Une borne dans votre maison Une borne dans votre immeuble Une ou plusieurs bornes pour vos clients

Nom Prénom *

E-mail *

Votre préférence d'installation Borne de recharge Prise renforcée Installation Premium

Code postal *

Ville *

Votre véhicule (Hybride ou électrique, toutes marques)

Votre numéro de téléphone *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J'accepte de recevoir des offres promotionnelles des partenaires de Tesla Mag Δ

Petit historique

Vous en avez marre de dépendre du réseau public de Dijon pour vous recharger?

Les premiers acteurs

Dans le détail, les premières stations de recharge rapide Fastned sont situées sur les aires de service de Gevrey-Chambertin Ouest (A31, Dijon), Écot (A36, Montbéliard), Pont Chêne d’Argent (A39, Dole) et Pont Val de Saône (A39, Dole). Les cinq suivantes seront ouvertes dans les semaines à venir sur l’Autoroute du Soleil (A6), en direction de la Suisse et autour de Dijon.

Un ferme engagement

De nombreuses autres entreprises pour la recharge sont présentes, on compte aussi ZeBorne ainsi que Siceco et bien évidemment certains grands centres commerciaux offrent une opportunité à la recharge comme Ikea qui propose des bornes. Nissan propose aussi des stations de recharge et même Tesla qui a mis en place ses Supercharger dans la région.

Et aujourd’hui ?

Dijon dispose de plus de 35 points de charge (source: Chargemap) à l’heure actuelle, de nombreux points de charge étant gratuits d’utilisation. De nouvelles stations de recharge sont en cours d’installation en permanence.

Des outils à votre disposition

Les détenteurs de véhicules Renault 100% électriques ont notamment la possibilité d’utiliser certains points de charge de façon totalement gratuite. Pour consulter ces points, rendez-vous sur l’application Freshmile Charge disponible sur l’Appstore et Playstore.

Vous pouvez afficher la carte des bornes de recharge électrique de Dijon en visitant le site Chargemap qui recense toutes les bornes de recharge à proximité de chez vous.

Les points de recharge :

Aujourd’hui les opérateurs et les station de rechargement publiques indépendantes sont référencées par Google. Cela créer une vision difficile à vous représenter lorsque vous ne connaissez pas le nom des opérateurs de station référence.

Nous souhaitons donc vous présenter les meilleurs opérateurs de charge et la localisation des meilleurs points de charge pour profiter au mieux de votre véhicule électrique.

Liste des opérateurs présent sur dijon – Source Google Maps

Néanmoins si vous souhaitez charger votre véhicule directement chez vous n’hésitez plus et faites appel à notre installateur certifiée, l’entreprise Sonelec choisi par Tesla Mag.

A l’achat ou à la location de votre véhicule électrique, il vous sera fourni un câble de type 1 pour la recharge domestique; et un câble type 2 pour la recharge rapide si votre véhicule est compatible.