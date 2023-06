Vivatech 2023 : Un cru exceptionnel avec Elon Musk, pour la France !

Le salon Viva Technology, qui se tiendra à Paris du 14 au 17 juin 2023, promet d’être un événement mémorable avec une pléthore de nouvelles innovations, des invités prestigieux, et l’arrivée très attendue de l’entrepreneur américain et magnat de la technologie, Elon Musk.

Le salon VivaTech 2023 est structuré de manière stratégique pour maximiser l’interaction entre professionnels tout en restant accessible au grand public. Il s’étend sur quatre jours, les trois premiers étant exclusivement réservés aux professionnels. Cette segmentation permet aux experts de l’industrie, aux startups et aux investisseurs de se réunir, de discuter et de collaborer dans un environnement plus ciblé.

La quatrième journée ouvre les portes au grand public, donnant l’opportunité aux amateurs de technologie d’explorer les dernières innovations et de participer aux différentes activités proposées. Cette formule a prouvé son efficacité lors de l’édition précédente qui a vu plus de 91 000 visiteurs se presser dans les allées, dépassant même le nombre de participants du CES de Las Vegas, un événement pourtant reconnu mondialement.

L’ambition de VivaTech est de franchir le seuil des 100 000 visiteurs cette année. Pour atteindre ce nombre impressionnant, l’organisation du salon a mis en place une stratégie d’expansion, augmentant l’espace d’exposition de 20 %. L’espace total disponible s’étend désormais sur 53 000 m², offrant ainsi plus de place pour les exposants et une meilleure expérience pour les visiteurs.

Quels seront les thèmes abordés ?

Le salon VivaTech se présente comme un point de rendez-vous crucial pour l’industrie de la technologie en Europe. Il se distingue par la diversité des sujets traités et des exposants présents. Pour cette édition, quatre grands thèmes ont été mis en lumière :

Intelligence Artificielle (IA) : Un marché en pleine croissance, avec une estimation de 127 milliards d’euros en 2022. Le salon verra la participation de grands acteurs du domaine comme ChatGPT, Bard, et MidJourney. Climate Tech & Energy : Un thème majeur de cette édition, reflétant la prise de conscience croissante de l’industrie technologique envers les défis environnementaux actuels. Diversité et Inclusion : En signe de son engagement pour la diversité et l’égalité, VivaTech a prévu un village FemTech, centré sur l’amélioration de la santé des femmes à travers la technologie. Sport & Tech : En année de Coupe du monde de rugby et à l’aube des Jeux olympiques de Paris, le salon mettra en avant l’interaction entre le sport et la technologie, montrant comment l’un soutient l’autre.

Il est également important de noter la présence d’entreprises leaders dans ces domaines. Parmi les exposants majeurs figurent Google, Microsoft et Meta, soulignant l’importance de VivaTech comme lieu de rencontre et de présentation pour les entreprises à la pointe de la technologie.

Elon Musk sera présent à l’édition 2023

Enfilez vos gants de boxe et attachez votre ceinture : le grand Elon Musk, PDG non seulement de Tesla et SpaceX mais aussi de Twitter, a décidé de descendre dans l’arène de VivaTech 2023. Autant dire que les fans de tech sont prêts à s’arracher les billets pour le voir en chair et en circuit imprimé.

La scène principale du salon sera prise d’assaut alors que Musk, l’homme qui a presque réussi à nous faire croire que nous pourrions tous avoir un roadster électrique dans notre garage et un ticket aller simple pour Mars, se joindra à Maurice Lévy. Ce dernier, n’étant pas en reste en termes de notoriété, est le président du conseil de surveillance de Publicis Groupe et l’instigateur du salon parisien.

Quand ces deux titans de la tech se rencontrent, quelles seront les retombées ? Eh bien, pour l’instant, c’est le mystère le plus épais. On murmure cependant que l’IA et la modération des réseaux sociaux pourraient être au menu de leur conversation. Comme si discuter de ces sujets avec l’homme qui a mis des voitures autonomes sur la route et conçu des fusées réutilisables n’était pas assez palpitant !

Mais n’oublions pas le reste du casting étoilé. Marc Benioff, le CEO et co-fondateur de Salesforce, et Yann Lecun, le Français reconnu comme l’un des pères de l’IA et qui dirige le laboratoire d’IA chez Meta, feront partie des invités. Sans oublier Christel Heydemann, la PDG d’Orange qui a su redonner des couleurs à la marque, Bernard Arnault, l’actionnaire majoritaire et dirigeant de LVMH qui ne cesse d’ajouter des zéros à sa fortune, et Dan Schulman, le PDG de PayPal qui continue de transformer notre manière de gérer notre argent.

Donc, préparez le popcorn et installez-vous confortablement : VivaTech 2023 s’annonce comme un spectacle à ne pas manquer !

Tesla Mag participe à toutes les éditions depuis la création de l’événement

Depuis les tout débuts de VivaTech, Tesla Mag a eu le privilège d’être un participant assidu, laissant son empreinte sur le paysage technologique français et européen. Chaque édition est une nouvelle occasion de s’immerger dans les dernières avancées de l’industrie, d’échanger avec des pairs inspirants et de contribuer au dialogue sur l’avenir de la technologie.

Un témoignage frappant de cette tradition est la vidéo mémorable de Maurice Lévy ouvrant VivaTech 2022. Lévy, avec son sens aigu de l’inclusion et du rassemblement, a délivré un message puissant à tous les leaders du monde entier, les invitant à collaborer, à innover et à bâtir un avenir technologique plus inclusif. L’esprit de ce message résonne toujours dans l’engagement de Tesla Mag, non seulement envers l’innovation, mais aussi en faveur d’une technologie qui rassemble et rend possible le progrès pour tous.

En somme, VivaTech 2023 s’annonce comme un événement majeur non seulement pour la France, mais aussi pour l’Europe. C’est une occasion unique de voir les dernières avancées technologiques, de découvrir des innovations, d’assister à des démonstrations et des ateliers, et de s’inspirer des orateurs présents. N’oublions pas non plus les opportunités de networking, qui sont l’un des attraits majeurs de ce salon pour les professionnels du secteur.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour quiconque s’intéresse à l’avenir de la tech, et avec Elon Musk en tête d’affiche, cette édition de VivaTech promet d’être exceptionnelle.