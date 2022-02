« 11h pour faire 400km », une mauvaise expérience en E-208

Sur LinkedIn, Pascal Fraumont, Président de Winston Conseil partagé publiquement sur Linkedin sa mauvaise expérience à bord de sa E-208… Prenez des notes !

Du rêve au cauchemar pour la E-208 !

Pascal Fraumont nous raconte… « Je viens de tenter l’expérience d’un trajet RODEZ/ LYON a bord d’une E-208 ».

Premier fait surprenant : « Pas de câble haut débit fournit par Peugeot, heureusement la solidarité des e-conducteurs me permet grâce à la gentillesse d’une charmante jeune fille de recharger sur un eborne annoncée sur les sites sur une aire Total à Sevenac-le-château… alors qu’elle se trouve derrière la gare sncf !!! ». Déjà, pas de chance… Ou plutôt un manque de précisions dont il aurait pu se passer.

E-208 : une autonomie qui s’est révélée insuffisante

Et l’internaute de donner davantage de détails : « La charge durera 2h, puis la chasse aux super chargeurs sur l’autoroute, deux recharges de 50 minutes sur chargeur IONITY avec l’obligation de sortir de l’autoroute pour reprendre l’autoroute dans l’autre sens pour trouver la station !!!!. » A ce moment-là, ce fut le début de la fin pour ce président et sa E-208…

« À partir de là, roulage a 100km /h sur l’autoroute sans chauffage pour tenter d’arriver à Lyon car plus de chargeurs sur l’autoroute jusqu’à LYON, mission accomplie il me reste 34 km de réserve au compteur !! OUF ! » Effectivement, on comprend que le stress ait été grand.

Mais la faute à qui ? Peugeot et sa E-208 ou le réseau de bornes de recharge ? On peut imaginer que celui-ci devrait être plus développé par la marque mais il est vrai que ce genre d’histoires est toujours la crainte numéro 1 des conducteurs de voitures électriques….

En résumé : « 11h pour faire 400km »

« Au total 11h pour faire 400km [en E-208] mais le pire avec une note d’électricité de 70€ soit presque le double que la consommation de ma BMW diesel !!…et une prochaine consultation chez mon cardiologue 😂 ». Heureusement qu’il en rit mais on aurait pas apprécié non plus… Le stress associé à la facture absolument hallucinante, ça fait beaucoup !

Comme quoi, le réseau de charge doit encore s’améliorer… On vous souhaite de meilleurs expériences à bord de vos bolides électriques ! N’hésitez pas à nous les partager en commentaires.