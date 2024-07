Le secteur de l’hôtellerie en France connaît une croissance fulgurante. De nombreuses entreprises de ce domaine se tournent vers l’énergie solaire pour répondre à leurs besoins énergétiques.

Des Exemples Phares De Transition Solaire

Le Solar Hôtel à Paris : Un exemple urbain

Situé en plein XIVe arrondissement de Paris, le Solar Hôtel utilise l’énergie solaire pour éclairer sa façade et son enseigne. Depuis une décennie, trois panneaux solaires, reliés à une batterie et à un onduleur, suffisent pour répondre à ces besoins. Franck Laval, gérant de l’hôtel, explique que l’installation produit peu en raison de l’exposition plein est et de l’absence d’inclinaison, mais que cela est compensé par l’utilisation de LED peu gourmandes en énergie.

L’Eremito en Ombrie : Une intégration harmonieuse dans un site naturel

À plus de mille kilomètres de Paris, l’hôtel Eremito en Ombrie, Italie, montre comment l’énergie solaire peut s’intégrer dans des sites d’exception. Marcello Murzilli a couvert une partie du toit de cet ancien monastère de panneaux solaires. Ces derniers produisent 10 kWh par jour, suffisants pour éclairer les quinze chambres et les parties communes. Grâce à cette installation, l’investissement est presque amorti aujourd’hui.

L’hôtel Ibis de Bordeaux-Lac : Une solution pour les besoins en eau chaude

Jean-Luc Rabault, directeur des opérations Ibis pour la région Grand Ouest, souligne que dans des configurations urbaines et de taille conséquente, il faut environ quinze ans pour rentabiliser une installation solaire. L’hôtel Ibis de Bordeaux-Lac, équipé depuis 2006 de 116 m² de panneaux solaires thermiques, en est un exemple. Ces panneaux couvrent 40 % des besoins annuels en eau chaude, avec des pointes à 100 % en été. Cette installation fiable et nécessitant peu d’entretien est un atout majeur pour l’établissement.

Pourquoi Les Hôtels Devraient Passer À L’énergie Solaire

Économies De Coûts

Des études ont révélé que les hôtels utilisent 50% d’énergie de plus qu’un bâtiment résidentiel de taille similaire, même sans pleine occupation. Bien que des comportements écologiquement responsables comme éteindre les appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés puissent être encouragés, il n’y a aucun moyen de faire respecter ces règles.

Dans ce scénario, l’énergie solaire peut être extrêmement rentable. Générer votre propre électricité vous aidera à économiser de l’argent sur vos factures mensuelles d’énergie. Si le comptage net est disponible dans votre État, vous pouvez également envoyer votre surplus d’énergie dans le réseau et être compensé par le gouvernement.

En outre, les tarifs de l’électricité thermique augmentent constamment. Votre centrale solaire agit comme un tampon contre ces augmentations de prix.

Réduire Votre Empreinte Carbone

On s’attend à ce que l’industrie hôtelière française atteigne une valeur de plus de 40 milliards d’euros d’ici 2025. Cette industrie massive émet également des milliers de tonnes de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

La consommation d’énergie d’un seul hôtel représente presque 60% de ses émissions. Les organisations doivent jouer un rôle majeur dans la réduction de ces émissions en intégrant la durabilité dans leur stratégie commerciale.

L’énergie solaire est une excellente ressource d’énergie propre qui rendra cet ajustement de politique beaucoup plus simple.

Une Solution Fiable

Oui, passer à l’énergie solaire nécessite un investissement initial qui peut être un frein pour beaucoup. Mais ces systèmes énergétiques propres sont également extrêmement durables et fiables.

La durée de vie moyenne d’un système solaire est de 25-30 ans. La centrale nécessite à peine des entretiens à part de simples sessions de nettoyage toutes les 2 semaines. De plus, on peut facilement récupérer le montant initial en 3-4 ans.

Les entreprises optent également pour des systèmes solaires à batterie qui fonctionnent même pendant les coupures de courant et les défaillances du réseau.

Bonne Volonté Communautaire

Le consommateur moderne est soucieux de l’environnement et sélectif dans les entreprises dans lesquelles il/elle choisit d’investir. Les individus gravitent de plus en plus vers les organisations durables dans leurs opérations.

Passer à l’énergie solaire aura non seulement des avantages financiers et environnementaux, mais la décision améliorera également votre image de marque.

Exploiter Des Espaces Sous-Utilisés

Les hôtels ont accès à de grands espaces ouverts qui reçoivent beaucoup de soleil. Il peut s’agir de grands espaces tels que le toit, les espaces de sièges sur le toit, la zone de la piscine, etc., ou de petits endroits comme les parkings, les pergolas, les corridors et les espaces de sièges en extérieur.

Les entreprises peuvent facilement utiliser ces espaces souvent sous-utilisés en installant des panneaux solaires dessus. On peut opter pour un toit solaire intégré, qui transforme les panneaux en un toit fonctionnel élégant sans compromettre l’esthétique du bâtiment.

Ces solutions futuristiques amélioreraient sans aucun doute l’expérience du consommateur également.

Transformez Votre Hôtel En Une Centrale Solaire

SOLUTIONS SOLAIRES DISPONIBLES POUR LES INDUSTRIES

Solaire Captif

Les centrales solaires captives sont des systèmes d’énergie solaire que les entreprises installent pour leur propre consommation.

Solaire Sur Le Toit

Les panneaux solaires sont montés sur le toit du bâtiment. Il est toujours nécessaire de s’assurer que la zone reste libre d’ombre.

Solaire Au Sol

Les panneaux sont montés sur un espace ouvert au sol. Les hôtels peuvent installer des centrales solaires au sol sur leur terrain ou, comme le groupe Oberoi, acquérir un terrain pour y installer une centrale.

Toit Solaire Intégré

Ces structures innovantes intègrent parfaitement les panneaux solaires dans le toit lui-même. Ce sont des solutions étanches qui offrent une meilleure utilisation de l’espace et améliorent l’esthétique du bâtiment.

Accès Ouvert Au Solaire

Les hôtels ont également la possibilité de choisir une solution solaire en accès libre, où l’électricité est générée dans de grandes fermes solaires publiques avant d’être transmise au consommateur final.