Martinique : Pour le groupe Valorem, « il va falloir accélérer la transition énergétique »

La Martinique est confrontée à un défi énergétique majeur : plus de 76% de son énergie électrique est actuellement d’origine fossile. Face à cette situation, le groupe Valorem, acteur phare des énergies renouvelables en France, appelle à une accélération urgente de la transition énergétique.

Un éclairage sur l’avenir énergétique de la Martinique

La conférence, organisée le vendredi dernier à l’hôtel Batelière à Schœlcher, a réuni des élus locaux, des représentants des collectivités territoriales, des services de l’État, des acteurs du monde universitaire et du secteur socio-économique. Le but ? Apporter un éclairage sur les différentes sources d’énergies renouvelables et leur contribution à l’amélioration de la vie quotidienne sur l’île.

Selon Valorem, diversifier les sources d’énergie est une solution pragmatique pour réduire la dépendance de la Martinique aux énergies fossiles. L’énergie solaire, éolienne, hydraulique et même l’énergie des marées offrent toutes des perspectives prometteuses.

Vers de nouveaux modes de financement

La conférence a également permis de discuter de nouveaux modes de financement innovants pour les projets d’énergies renouvelables. Les investissements verts, les obligations climatiques, et les partenariats public-privé ont été mis en avant comme des leviers financiers potentiels pour soutenir la transition énergétique.

L’importance de la volonté politique

Jean-Luc Armougon, responsable de l’agence Valorem Caraïbes, a souligné l’importance de la volonté politique dans cette transition. « Nous sommes sur un temps qui est relativement long, en ce qui concerne l’étude des dossiers. Il faut aussi que nous soyons accompagnés sur les projets, or, souvent, dès qu’il y a un changement de gouvernance, les dossiers sont remis en cause. »

En outre, la conférence intervient au moment où la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) 2024/2028 est en train d’être élaborée. Il s’agit là d’une opportunité de mettre les énergies renouvelables au cœur des priorités énergétiques de la Martinique pour les prochaines années.

Tesla Mag : Un Acteur Engagé dans la Transition Énergétique

Tesla Mag joue un rôle important dans la promotion de la transition énergétique en Martinique, en étant un relais d’information incontournable sur les innovations dans le domaine des énergies renouvelables. En fournissant des informations précises et actualisées, Tesla Mag sensibilise sur les avantages et les possibilités offertes par les énergies renouvelables, et encourage l’adoption de ces technologies.

Par ailleurs, Tesla Mag se positionne en tant que partenaire de choix pour les installateurs de bornes de recharge et de panneaux solaires dans l’île. La plateforme offre une visibilité précieuse à ces acteurs de la transition énergétique, leur permettant de toucher un public plus large et d’augmenter leur impact. De plus, en fournissant des avis et des comparatifs sur les différents services et produits disponibles, Tesla Mag aide les consommateurs à faire des choix éclairés, favorisant ainsi le développement de l’économie verte en Martinique.

Demandez un devis gratuit auprès d'un installateur de borne local certifié et spécialement sélectionné ! Vous êtes : * Un particulier en maison Un particulier en collectivité Un hôtel / Restaurant / Maison d'hôtes Une société (5 bornes mini) Un centre commercial / Un lieu public

Nom Prénom *

SIREN

Entité / Entreprise

Fonction *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Ville *

Véhicule *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J'accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Le Passage à l’Action

« Il faut véritablement qu’il y ait une attribution de volumes pour les différentes énergies, afin que nous puissions créer de nouveaux projets », conclut Armougon. Il est clair que pour libérer la Martinique de sa dépendance à l’énergie fossile, il est impératif d’accélérer la transition énergétique. Le groupe Valorem appelle ainsi à une action urgente, insistant sur le rôle crucial de l’énergie renouvable dans l’avenir énergétique de l’île.

Avec la contribution de partenaires comme Tesla Mag, l’objectif de réduction de la dépendance aux énergies fossiles devient plus tangible. En continuant à sensibiliser, à informer et à collaborer avec les acteurs clés de l’énergie renouvelable, nous pouvons contribuer à créer un avenir plus vert et durable pour la Martinique.