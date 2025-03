Le Finistère a récemment été témoin d’un incident alarmant qui souligne les dangers potentiels du démarchage téléphonique par des entreprises non locales. Ce cas met en évidence les risques financiers et sécuritaires auxquels des clients non avertis peuvent être confrontés.

L’Appât du Gain : Une Facture Exorbitante

Un couple du Finistère a été contacté par téléphone par une entreprise prétendant être « mandatée par l’État ». Cette pratique trompeuse a conduit à une installation de système solaire facturée à un prix astronomique de 26 000€, alors que le coût aurait dû se situer entre 11 000 et 13 000€ pour un service local selon les contraintes techniques. Ce décalage alarmant démontre le risque financier associé au recours à des prestataires non vérifiés.

Installations Non Conformes et Risques de Sécurité

L’installation réalisée par des sous-traitants extérieurs à la région Bretagne s’est révélée non conforme, surtout au niveau de la sécurité. Une fuite de courant à la terre a créé un risque potentiel d’incendie. Heureusement, la technologie SolarEdge a atténué ce danger grâce à ses systèmes de sécurité avancés.

La faiblesse structurelle de l’installation est notable : un nombre insuffisant de crochets a été utilisé, ce qui n’est pas acceptable pour la zone côtière où les conditions climatiques sont rigoureuses. De plus, ces crochets n’ont pas été posés selon les normes DTU, compromettant l’étanchéité du toit.

Des Techniques d’Installation Problématiques

Le mépris des normes a également été constaté par l’utilisation de rails trop courts et de câbles solaires mal protégés. Ceux-ci traversent la couverture sans aucun passage de toit approprié, augmentant ainsi le risque de détérioration.

Le Conseils des Experts Locaux

Les experts locaux, à l’instar de Joël de l’association GPPEP, ne cessent de marteler l’importance de ne pas céder aux sollicitations téléphoniques ou à domicile. Ils rappellent que les installateurs locaux ne démarchent pas et qu’il est essentiel de vérifier les certifications comme QUALIPV, même si, malheureusement, les audits ne semblent pas couvrir tous les aspects critiques tels que ceux mentionnés ici.

La Conclusion d’une Histoire Navrante

Le plus problématique dans cette affaire est que l’entreprise responsable de la vente n’existe plus, et pourtant, le sous-traitant est toujours en activité, certifié et, a priori, surveillé par des organismes d’audit. Cela met en lumière un manque de rigueur dans les procédures d’audit qui ne parviennent pas à sécuriser chaque étape de l’installation.

Cette anecdote du Finistère n’est pas un cas isolé et sert d’avertissement à d’autres consommateurs : la vigilance est de mise pour tout projet impliquant des investissements significatifs. La priorité devrait rester aux entreprises locales de confiance, capables de garantir la qualité et la sécurité.

source : compte LinkedIn Maëlig Rongeau