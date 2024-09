Par Marie et Luc, résidents à Toulouse

« Cela fait maintenant 18 mois que nous avons installé des panneaux solaires sur notre toit, et cela a complètement transformé notre quotidien. Avant, nos factures d’électricité étaient un véritable fardeau. Aujourd’hui, nous avons réduit considérablement nos coûts et même réussi à réinjecter de l’énergie dans le réseau, tout en contribuant à une planète plus verte. »

Une installation adaptée à nos besoins énergétiques

Marie et Luc ont décidé d’investir dans un système de 6 kWc de panneaux photovoltaïques, combiné à une double batterie de 10 kWh chacune, pour un total de 20 kWh de capacité de stockage. Cela leur permet de consommer une grande partie de l’énergie qu’ils produisent, même la nuit ou les jours nuageux.

« Avec deux batteries, nous avons suffisamment d’énergie stockée pour couvrir nos besoins la nuit. Cependant, lors des mois d’hiver ou des périodes de faible ensoleillement, nous devons parfois tirer un peu d’électricité du réseau. Cette solution nous assure une quasi-autonomie la majeure partie de l’année. »

Cette capacité leur permet de couvrir une partie importante de leur consommation, notamment pour des appareils gourmands comme :

Un chauffe-eau électrique ,

, Un système de chauffage d’appoint ,

, Des appareils électroménagers ,

, Ordinateurs, télévision et autres équipements électroniques.

Des économies importantes sur la facture d’électricité

Avant l’installation, Marie et Luc payaient environ 180 € par mois pour l’électricité, soit 2 160 € par an. Avec leurs panneaux solaires, ils ont pu réduire leur facture à 60 à 80 € par mois, en fonction des saisons et des conditions climatiques.

« Nous avons réduit nos dépenses énergétiques de plus de 1 000 € par an. En hiver, nous utilisons encore un peu d’électricité du réseau lorsque la production solaire est faible, mais en été, nous produisons plus que ce dont nous avons besoin. »

La revente de l’excédent d’électricité

Pendant les mois d’été et de printemps, où la production solaire est maximale, Marie et Luc produisent plus d’énergie que nécessaire. Grâce à leur contrat de revente du surplus avec EDF, ils peuvent réinjecter l’excédent dans le réseau et ainsi générer un revenu.

« Nous réinjectons environ 2 000 kWh par an, ce qui nous rapporte entre 150 et 200 € par an. Ce n’est pas énorme, mais cela aide à compenser les petites factures restantes et c’est un geste supplémentaire pour contribuer à l’énergie verte. »

Cette solution de revente est un excellent moyen de maximiser les bénéfices d’une installation solaire. Cela permet de ne pas perdre l’énergie non consommée et de générer un revenu, tout en soutenant la production d’énergie renouvelable.

Un investissement rapidement rentabilisé

L’installation complète de Marie et Luc a coûté environ 15 000 €, incluant les 18 panneaux solaires monocristallins (rendement d’environ 20 %), l’onduleur central, les deux batteries et l’installation professionnelle. Grâce aux aides disponibles, notamment la prime à l’autoconsommation et des subventions locales, ils ont pu réduire leur coût total d’environ 3 000 €, ramenant l’investissement net à 12 000 €.

« Avec les économies réalisées sur nos factures et les revenus issus de la revente d’électricité, nous estimons que notre installation sera totalement rentabilisée en 7 à 8 ans. C’est une solution rentable sur le long terme, surtout avec les hausses des prix de l’énergie. »

Prévoir l’avenir : autosuffisance partielle mais stable

Marie et Luc précisent qu’ils ne sont pas totalement autosuffisants en énergie, en particulier pendant les mois d’hiver. Cependant, leur système de stockage et l’autoconsommation maximale pendant les périodes ensoleillées leur permet de réduire considérablement leur dépendance au réseau électrique.

« Même si nous ne sommes pas totalement autonomes, nous avons la satisfaction d’avoir une maison beaucoup plus respectueuse de l’environnement, tout en économisant énormément sur nos factures. En été, nous parvenons souvent à fonctionner en autoconsommation complète. En hiver, c’est plus difficile, mais avec le temps, nous envisageons d’optimiser encore notre production. »

Une contribution écologique et économique

Au-delà des économies financières, ce projet a permis à Marie et Luc de se sentir acteurs de la transition énergétique. En passant à l’énergie solaire, ils réduisent leur empreinte carbone tout en s’assurant une stabilité financière face aux hausses des prix de l’électricité.

« Nous avons vraiment le sentiment de faire un geste pour la planète. Chaque mois, nous réduisons notre consommation d’énergie fossile tout en réalisant des économies. C’est un investissement que nous ne regrettons absolument pas. »

Conseils pour ceux qui envisagent de passer au solaire

Marie et Luc partagent quelques recommandations pour ceux qui souhaitent se lancer dans l’installation de panneaux solaires :

Analyser sa consommation énergétique : « Nous avons analysé nos besoins sur plusieurs mois avant de dimensionner notre installation. »

: « Nous avons analysé nos besoins sur plusieurs mois avant de dimensionner notre installation. » Maximiser l’orientation et l’ensoleillement : Leur toit est orienté plein sud, bénéficiant ainsi d’un ensoleillement optimal, surtout à Toulouse où il y a environ 2 000 heures d’ensoleillement par an .

: Leur toit est orienté plein sud, bénéficiant ainsi d’un ensoleillement optimal, surtout à Toulouse où il y a environ . Faire appel à un installateur certifié RGE pour bénéficier des aides et s’assurer d’une installation conforme aux normes de sécurité.

Conclusion

Pour Marie et Luc, l’installation de panneaux solaires a été un véritable tournant dans leur vie quotidienne. Entre les économies sur leurs factures, la satisfaction d’être plus indépendants énergétiquement, et la contribution à une énergie plus verte, ils ne regrettent en rien cet investissement.