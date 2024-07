Avec l’essor des véhicules électriques, notamment les Tesla, les accessoires automobiles deviennent essentiels pour maximiser le confort et la protection de votre voiture. Découvrons ensemble comment ces accessoires pour Tesla peuvent transformer votre experience de conduite.

Doublez la Protection de votre Coffre

Trunk Liner Series 1

Il n’y a rien de pire que de voir son coffre se salir ou s’abîmer à cause d’une simple cargaison. C’est ici que les doublures de coffre Trunk Liner Series 1 entrent en jeu, protégeant votre Tesla des rayures accidentelles, des chocs et des contaminants tels que la boue, l’huile, l’eau et la saleté. Fabriquées à partir d’un matériau souple résistant aux déchirures, ces doublures sont faciles à installer et offrent une protection maximale pour votre coffre.

Trunk Liner Series 2

Bonne nouvelle pour les propriétaires de Tesla, la Trunk Liner Series 2, une version améliorée, sera bientôt disponible ! Conçues pour une durabilité accrue, ces doublures sont légères mais robustes, dotées d’un motif carbone sophistiqué et du XPE, une couche absorbant les chocs protégeant l’intérieur de votre véhicule des bosses et rayures. Inspirée des lits de pick-up, leur motif à points antidérapants garantit une prise précise, même lors de vos virages intenses. Avec cette doublure, le coffre de votre Tesla restera dans un état impeccable, quelle que soit la cargaison que vous transportez. Ces doublures de coffre pour Tesla devraient arriver dans les magasins en décembre prochain.

Protégez vos Roues avec les Bavettes de Roue

Les éléments extérieurs peuvent causer des dommages importants à vos roues, surtout en hiver. Mais avec les bavettes de roue, vous pouvez protéger vos pneus contre la saleté, le sel et autres débris. Fabriquées à partir de matériaux de qualité supérieure, elles garantissent une résistance durable à l’usure et aux intempéries, contribuant ainsi à la longévité de vos roues. En plus de leur fonction pratique, ces bavettes ajoutent une touche de style à votre voiture. L’installation de ces bavettes est un jeu d’enfant grâce aux découpes pré-existantes : il suffit de resserrer les vis et vous êtes prêt à partir !

Améliorez votre Confort et Commodité avec les Accessoires d’Intérieur

OneTap 3 : Support de Téléphone Efficace

La sécurité est primordiale lors de la conduite, et le support de téléphone OneTap 3 de Spigen a été conçu dans cet esprit. Destiné aux modèles Tesla 3, Y, X (2021) et S (2021), le OneTap est compatible avec Magsafe, vous permettant de fixer et de sécuriser votre téléphone en un simple geste. Son système de verrouillage simple et facile vous permet de garder vos yeux sur la route et vos mains sur le volant. Avec le support de téléphone OneTap 3 de Spigen, roulez en toute sécurité sans compromettre la commodité.

Porte-Boisson pour Console Centrale

Rien ne gâche plus un trajet en voiture que de renverser son café sur un costume propre. Grâce à l’organisateur de boissons pour console centrale , vous pouvez désormais boire facilement dans votre Tesla sans craindre les accidents. Cet accessoire innovant maintient vos boissons en place, permettant une hydratation sans effort. Il réduit également les bruits de vibration grâce à son rembourrage en silicone intégré et peut accueillir des gobelets d’une contenance allant jusqu’à 59 centilitres. Avec le porte-boisson , vos déplacements se font en toute sérénité.

Diffuseur de Parfum

Rien de tel qu’une voiture qui sent bon pour rendre les trajets plus agréables. Avec le diffuseur de parfum adaptateur étagère, profitez d’un air frais parfumé dans votre Tesla. Grâce à son design optimisant la circulation de l’air, il diffuse efficacement le parfum dans tout l’habitacle. Compatible avec les produits Febreeze et Yankee Candle, vous pouvez choisir votre fragrance préférée pour personnaliser l’ambiance de votre véhicule. Avec le diffuseur de parfum, chaque trajet devient une véritable expérience olfactive.

Couverture d’Accoudoir Central

La couverture d’accoudoir central est un compagnon incontournable pour protéger votre Tesla de l’accumulation quotidienne de saleté et de poussière. Facile à installer et à entretenir, cette protection résiste aux rayures et à la saleté quotidiennes grâce à sa construction en TPU doux au toucher. Elle se marie parfaitement avec la couleur de votre Tesla, offrant une discrétion si parfaite que vous aurez l’impression qu’elle n’est même pas là.

Conclusion

Avec cette série d’accessoires pour les véhicules Tesla, se positionne à l’avant-garde du style de vie mobile. La conduite moderne évolue sans cesse avec de nouvelles innovations toujours à l’horizon. Que ce soit pour protéger votre véhicule des éléments extérieurs, organiser votre espace de conduite, ou ajouter une touche de premium à votre intérieur, propose une gamme d’accessoires de haute qualité qui s’adaptent parfaitement à vos besoins. Alors, que vous soyez un conducteur occasionnel ou un véritable passionné de Tesla, il est certain que les produits auront un impact positif sur votre expérience de conduite. Vous pouvez conduire en toute confiance, sachant que chaque aspect de votre véhicule est pris en compte.