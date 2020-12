Tesla Model S: Guide des accessoires indispensables

- Communauté -

Bienvenue sur la page de notre guide dédié aux accessoires indispensables pour votre Tesla Model S que nous avons confectionné spécialement pour vous. Bien entendu, ce sera également l’occasion pour ceux qui viennent de recevoir leur voiture de rapidement commander les indispensables.

Nous avons sélectionné des produits validés par notre communauté qui vous permettront d’améliorer l’intérieur ou l’extérieur de votre Tesla Model S.

Prenez soin de votre intérieur

On se doit de prendre soin de son véhicule Tesla mais aussi de ce qu’il transporte : des passagers ainsi que leurs biens. Jacques s’est trouvé bien embêté la dernière fois lorsque Jeanine lui a confié un vase à remettre à sa petite-fille : le vase est venu s’écraser contre les parois du coffre lors d’un virage un peu trop serré. Cet incident aurait pu être évité s’il avait pensé plus tôt à acheter le Couvre-Cargaison Cargo Mat Liner arrière. Ce dernier assure une protection matelassée et efficace pour tout ce que transportent ces véhicules. Si le coffre de la voiture est bien agencé, pas de risques de chute !

Contrer le confinement avec cette housse

Lorsqu’on a la chance de posséder une Tesla et ce, peu importe le modèle, on la bichonne ! L’hiver est une période difficile pour les humains et leurs véhicules : la pluie et le froid peuvent endommager durablement une voiture qui serait laissée sans protection. C’est pourquoi Tesla a développé sa bâche, résistante aux conditions extérieures, pluie et glace incluses ! Avec cette bâche, pas besoin de posséder ou de faire construire un garage, elle se suffit à elle-même. Si vous voulez conserver votre voiture Tesla longtemps et dans les meilleures conditions possibles, n’hésitez plus à investir dans l’avenir.

Protection anti-soleil pour Tesla Model S

Les éblouissements au volant sont responsables de nombreux accidents, tout comme les cancers de la peau d’un nombre important de décès. Se protéger du soleil pour rester en vie, que cela soit sur une plage ou au volant de Tesla, c’est essentiel. Et cela n’a pas été négligé par la marque. Elle a d’ailleurs développé son rideau Pare-Soleil pour Toit ouvrant pour Model S 2012-2015. Ce dernier permet à la fois de prévenir l’éblouissement de son conducteur mais aussi la dangerosité des rayons du soleil, pour les personnes se faisant véhiculer, à certains moments de la journée. C’est un investissement que vous ne regretterez pas.

Rechargez à domicile

Avoir des informations en un temps donné sur sa voiture, c’est précieux. Mais ce n’est pas à la portée de tout le monde. Simon a repéré sur Amazon le modèle idéal pour afficher toutes les données de la voiture sur la station de charge pendant la charge.

Il peut même voir l’état de charge, y compris le courant, la tension et la température. Les vis insérées dans la boîte permettent de ne pas se soucier de la chute de l’écran. Pas de casse, et c’est mieux comme ça !

De plus, le câble de 6,1 mètres laisse suffisamment d’espace entre votre voiture et la station de charge. La station de charge a également une protection contre les fuites de type A, que demander de plus ! Et la charge sous courant alternatif peut assurer la sécurité de la station de charge.

Et enfin, Simon apprécie la haute compatibilité des produits certifiés CE et TUV. La qualité des matériaux est appréciable, avec un alliage d’aluminium et une plaque en alliage PC pour renforcer sa résistance.

Et pour finir, le Morec 7kw ev Chargeur Monophasé Type 2 32A Station de Charge EU Standard wallbox IEC 62196-2 avec câble d’alimentation pour boîte de Distribution Boîte Rapide 6,1 m est garanti 1 an. N’attendez plus.

