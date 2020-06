Tesla Magazine a comparé pour vous les offres d’assureurs pour vous aider à faire votre choix lorsque vous aurez le plaisir d’avoir à choisir une assurance pour votre Tesla Model S. Nous vous conseillons pour la France et la Belgique.

Les informations pour choisir l’assurance de sa Tesla Model S

En fonction de la puissance de votre Model S, il faudra réunir un certain nombre d’informations pour permettre la comparaison la plus juste possible.

En effet, l’assurance est un domaine qui dépend de votre situation personnelle, qui est très concurrentiel, qui évolue avec le cadre réglementaire et qui propose régulièrement des offres commerciales pour vous attirer. Nous vous proposons dans un premier temps de vous assurer de la fiabilité des informations que vous utiliserez pour demander des devis à vos assureurs préférés.

Tesla model S: Le calcul des cheveaux fiscaux

Nous vous conseillons l’usage assidu de ce tableau en tout premier lieu.

40 kWh 60 kWh 70 kWh 75 kWh 85 kWh 90 kWh 60 kWh Propulsion

(40) Propulsion

(60) Propulsion

(70) T. Intégrale

(70D) Propulsion

(75) Propulsion

(85) T. Intégrale

(85D) Propulsion

(P85) T. Intégrale

(P85D) Ludicrous

(P85D) T. Intégrale

(90D) Ludicrous

(P90D) T. Intégrale

(P90D) Propulsion

(60) T. Intégrale

(60D) Puissance max. 235 ch 302 ch 320 ch 332 ch 320 ch 367 ch 422 ch 420 ch 469 ch 539 ch 422 ch 539 ch 469 ch 320 ch 332 ch Puissance fiscale par version de Tesla Model S. Source: Wikipedia

Pour ceux qui aiment regarder sous le capot et confirmer les chiffres présents sur le net, voici la formule qu’il vous faudra utiliser pour calculer la puissance fiscale:

Pa = (CO2/45) + (P/40) ^ 1,6 où CO2 = émission de CO2 (g/km) et P = puissance en kW

Il y a plus de 13 versions de Tesla Model S actuellement en circulation, ce calcul est donc essentiel pour réaliser un devis le plus jute possible.

Un exemple concret avec une Tesla Model S 75D

193 x 1,36 = 262ch. Ce que l’on retrouve sur beaucoup de site, d’ailleurs. Et donc, la “réelle” : 262 x 2 = 525ch (arrondi). Ce chiffre peut paraître élevé pour une Tesla Model S 75D mais nous pouvons penser qu’il y a des disparités importantes du fait du liftiing ces derniers mois sur la gamme (disparition des séries 60, 70, 85, 90) pour ne garder que les 75 et les 100.

Certificat d’immatriculation: Le point sur les différents chiffres que vous pourrez y trouver que vous soyez en France ou en Belgique

Pour la Belgique

Pour un même modèle, vous aurez sur votre certificat d’immatriculation des chiffres différents qui peuvent dérouter en rubrique P.6: Puissance fiscale et P.2: Nombre de chevaux-vapeur.

Voici l’explication: Il y a deux valeurs car la plus élevée correspond à la puissance que le véhicule est capable de tenir seulement quelques instants.

Pour la France

La puissance est reprise en rubrique P.2 : Puissance nette maximale (en kW), la puissance nette maximale s’obtient en multipliant le couple du moteur multiplié par sa vitesse de rotation

Si dans le cas des modèles D on indique là la valeur pour 1 seul moteur, nous calculerions les choses comme cela : 215 x 2 = 430 ch.

Assurance Tesla Model S : les bonnes surprises

Les faits que nous avons observés au sein de notre communauté et qui ont une valeur toute relative car le meilleur contrat et le coût le moins élevé dépend de votre profil et également de vos attentes vis-à-vis de votre assureur:

La banque postale propose des tarifs très compétitifs et peut souvent apparaître comme une bonne surprise avec des offres de mensualités offertes et un mois offert chaque année pour tous les véhicules électriques + 10% de réduction si vous payez à l’année.

propose des tarifs très compétitifs et peut souvent apparaître comme une bonne surprise avec des offres de mensualités offertes et un mois offert chaque année pour tous les véhicules électriques + 10% de réduction si vous payez à l’année. L’assurance du crédit agricole serait la moins chère: 100€/mois sans franchise

Pour obtenir un avis de situation personnalisé, pour bien négocier avec les assureurs, vous pouvez faire appel à notre servi

Assurance Tesla Model S: Les points de vigilances à surveiller dans votre contrat d’assurance

Bien vérifier que la batterie de votre Model S est bien comprise dans votre contrat.

Conserver la clause Europ Assistance si vous effectuez des Road-trips réguliers. En effet, Il est important de conserver Europ Assistance (en incluant la Tesla) en plus de la garantie mobilité de Tesla et de votre omnium assurance voiture car Europ Assistance rapatrie la voiture (vos bagages et vos enfants…) si le conducteur est incapable de conduire alors que ce n’est nullement le cas des autres assurances ; imaginez des vacances au ski qui se terminent avec un plâtre ….

Pour obtenir un avis de situation personnalisé ou si vous avez des questions précises, vous pouvez nous contacter directement.